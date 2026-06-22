İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Milli Takımı Eleştirenleri Akın Gürlek'e Şikayet Etmesi Tepki Çekti

“Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber İstanbul Başsavcısı iken çalıştığım adalet bakanımıza sesleniyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız.

Kendisinden özellikle istirhamım dünyadaki bütün ülkelere baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var?

Bunlarla ilgili acilen kanuni düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum.

Hem toplumun ahlakının çökmesini önlemek için hem de futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu.

Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok.

İnanıyorum ki bu çalışmayı sayın bakanımız en kısa sürede başlatır.'