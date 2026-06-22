İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Milli Takımı Eleştirenleri Akın Gürlek'e Şikayet Etmesi Tepki Çekti
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Dünya Kupası'na büyük hayallerle gidip ilk iki maçta sıfır puan toplayarak turnuvaya erken veda eden Milli Takım sadede oyuncu veya teknik ekip değil yönetim olarak da eleştirilerin odağında. Eleştirilerin artmasıyla TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek futbol ve milli takımla ilgili eleştirilerde 'ahlak sınırlarını aşan' ifadeler için kanuni düzenleme talep etti.
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Açıklama şu şekildeydi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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