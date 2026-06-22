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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Milli Takımı Eleştirenleri Akın Gürlek'e Şikayet Etmesi Tepki Çekti

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Milli Takımı Eleştirenleri Akın Gürlek'e Şikayet Etmesi Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.06.2026 - 11:03
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Dünya Kupası'na büyük hayallerle gidip ilk iki maçta sıfır puan toplayarak turnuvaya erken veda eden Milli Takım sadede oyuncu veya teknik ekip değil yönetim olarak da eleştirilerin odağında. Eleştirilerin artmasıyla TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek futbol ve milli takımla ilgili eleştirilerde 'ahlak sınırlarını aşan' ifadeler için kanuni düzenleme talep etti.

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Açıklama şu şekildeydi:

Açıklama şu şekildeydi:

“Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber İstanbul Başsavcısı iken çalıştığım adalet bakanımıza sesleniyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız.

Kendisinden özellikle istirhamım dünyadaki bütün ülkelere baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var?

Bunlarla ilgili acilen kanuni düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum. 

Hem toplumun ahlakının çökmesini önlemek için hem de futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu.

Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. 

İnanıyorum ki bu çalışmayı sayın bakanımız en kısa sürede başlatır.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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