Ünlü Psikoloğun Aşk Üçgeni Teorisine Göre Mükemmel Aşkın Tanımı
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İnsan ilişkileri oldukça karmaşık. Özellikle de işin içinde 'aşk' varsa. Hayatınızda bugüne kadar farklı ilişkileriniz olmuş olabilir. Bir kişiye sadece fiziksel çekim hissetmiş, bir kişiyi arkadaşça sevmiş, bir kişiyi de hala unutamamış olabilirsiniz. Bu noktada karşımıza, ünlü psikolog Robert Sternberg’in 'Aşk Üçgeni Teorisi' çıkıyor. Sternberg, ilişkilerin karmaşık yapısını üç temel bileşen üzerinden çözümlüyor: Samimiyet, Tutku ve Bağlılık.
İşte 'mükemmel aşk' dediğimiz de bu üçünün birleşimi oluyor.
Gelin, farklı aşk türlerini öğrenip hayatımıza daha derin bir noktadan bakalım.
Kaynak: Dakikalar İçinde Psikoloji / Marcus Weeks (Kronik Kitap)
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20.yüzyılın en meşhur psikologlarından Robert J. Sternberg'in ünlü bir teorisi var: Aşk Üçgeni
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Aşk tek bir duygudan ibaret değil, üç temel bileşenden oluşuyor.
Hoşlanma (Sadece Samimiyet)
Tutkulu Aşk (Sadece Tutku)
Boş Aşk (Sadece Bağlılık)
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Romantik Aşk (Samimiyet + Tutku)
Arkadaşça Aşk (Samimiyet + Bağlılık)
Aptalca Aşk (Tutku + Bağlılık)
Mükemmel Aşk (Samimiyet + Tutku + Bağlılık)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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