Ünlü Psikoloğun Aşk Üçgeni Teorisine Göre Mükemmel Aşkın Tanımı

İnsan ilişkileri oldukça karmaşık. Özellikle de işin içinde 'aşk' varsa. Hayatınızda bugüne kadar farklı ilişkileriniz olmuş olabilir. Bir kişiye sadece fiziksel çekim hissetmiş, bir kişiyi arkadaşça sevmiş, bir kişiyi de hala unutamamış olabilirsiniz. Bu noktada karşımıza, ünlü psikolog Robert Sternberg’in 'Aşk Üçgeni Teorisi' çıkıyor. Sternberg, ilişkilerin karmaşık yapısını üç temel bileşen üzerinden çözümlüyor: Samimiyet, Tutku ve Bağlılık.

İşte 'mükemmel aşk' dediğimiz de bu üçünün birleşimi oluyor.

Gelin, farklı aşk türlerini öğrenip hayatımıza daha derin bir noktadan bakalım.

Kaynak: Dakikalar İçinde Psikoloji / Marcus Weeks (Kronik Kitap)