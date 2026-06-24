Harika Ebeveynlerin Çocuklarına Öğretmeden Geçmediği Kıymetli Hayat Dersleri

Hadi beraber çocukluk yıllarımıza gidelim. Önemli bir sınavınıza çok çalıştınız, fakat beklediğiniz sonucu alamadınız. Sizin üzüntünüzün üzerine bir de anne babanızın kızması, aslında ne sonucu değiştirecek ne de size bir katkı sağlayacak. Onun yerine 'her şey yoluna girecek' sözlerini duyduğunuzu düşünün.

'Evet, hayatta zor zamanlar olur. Büyüyünce daha zor anlarla karşılaşacaksın. Fakat her iyi şeyin olduğu gibi, kötü şeyin de bir sonu vardır. Zorlukları aşmak karakterini güçlendirir. Bu hatandan çıkardığın dersle, ileride daha az hata yapacaksın.'

Zaman içerisinde bu görüşe ulaşmayı başarmış olabilirsiniz. Fakat zamanında ebeveyninizden böyle sözler duymak, sizin hayata 1-0 önde başlamanızı sağlayabilirdi.