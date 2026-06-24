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Harika Ebeveynlerin Çocuklarına Öğretmeden Geçmediği Kıymetli Hayat Dersleri

Harika Ebeveynlerin Çocuklarına Öğretmeden Geçmediği Kıymetli Hayat Dersleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 11:44
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Ebeveynlik, aslında herkesin harcı değil. Bir çocuğa anne baba olabilirsiniz fakat onun için 'gerçek' bir ebeveyn olmak o kadar da kolay değildir. Öncelikle çocuğun sadece fiziksel ihtiyaçlarını gidermeniz yetmez. Çocuğunuzun ruhuna dokunmalı, onun ruhsal ihtiyaçlarını gidermeli ve onu hayatın zorlu yokuşlarına alıştırmalısınız. Kimi zaman düşecek, kimi zaman kalkacak ve her iki durumda da kendine güvenmesini, hayata devam etmesini bilecek. Hayatta en önemli şeyin sağlık ve sevgi olduğunu bilecek.

Peki 'harika' ebeveynler, çocuklarına hayata dair ne öğretiyor?

İşte, şimdi bile öğrenseniz işinize yarayacak o hayat dersleri!

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1. "Her şey yoluna girecek."

1. "Her şey yoluna girecek."

Hadi beraber çocukluk yıllarımıza gidelim. Önemli bir sınavınıza çok çalıştınız, fakat beklediğiniz sonucu alamadınız. Sizin üzüntünüzün üzerine bir de anne babanızın kızması, aslında ne sonucu değiştirecek ne de size bir katkı sağlayacak. Onun yerine 'her şey yoluna girecek' sözlerini duyduğunuzu düşünün.

'Evet, hayatta zor zamanlar olur. Büyüyünce daha zor anlarla karşılaşacaksın. Fakat her iyi şeyin olduğu gibi, kötü şeyin de bir sonu vardır. Zorlukları aşmak karakterini güçlendirir. Bu hatandan çıkardığın dersle, ileride daha az hata yapacaksın.'

Zaman içerisinde bu görüşe ulaşmayı başarmış olabilirsiniz. Fakat zamanında ebeveyninizden böyle sözler duymak, sizin hayata 1-0 önde başlamanızı sağlayabilirdi.

2. "Hata yapmaktan korkma."

2. "Hata yapmaktan korkma."

Bana hatasız bir insan söyleyebilir misiniz?

Televizyon ekranlarında resim yapan meşhur kıvırcık saçlı ressam Bob'u hatırlar mısınız? Bob, yaptığı resimlerde bazen hata yapardı ve bu hatasını gülerek telafi ederdi. Örneğin bir ağaç çizerken yanlış bir boya kullanırsa sonrasında hatasını öyle güzel telafi ederdi ki belki de orijinal fikirden daha güzel olurdu.

Hatalar başarısızlık değildir; öğrenmemizi sağlayan şeydir. Yaşam koçu Erika Jordan 'Başarısızlıklarımız, başarıya giden merdivenleri oluşturur. Tarihte hiç kimse, olağanüstü bir şey yapmaya karar verip de bunu bir çırpıda başarmamıştır.' diyor.

3. "Saygıyı hak ediyorsun."

3. "Saygıyı hak ediyorsun."

Herkes saygıyı hak eder. Çocuklara da babaları, anneleri, arkadaşları, öğretmenleri tarafından saygı duyulmalıdır. Fakat başkalarından saygı görmenin en iyi yolu, önce kendine saygı duymakla başlar. Bir insan, inandığı şeylerin arkasında durarak, kendine güvenerek ve kendine iyi hissettiren seçimler yaparak kendine karşı saygılı bir duruş sergilemiş olur. 

Elbette hayatımızda bize meydan okuyan ve bizimle aynı fikirde olmayan insanlara ihtiyacımız var. Fakat bize saygı duymayan, bizi aşağı çeken insanlara ayıracak vaktimiz yok!

4. "Duygularından kaçmak yerine onlarla yüzleş."

4. "Duygularından kaçmak yerine onlarla yüzleş."

Hayatta asıl önemli olan, anı yaşamak, duygularını hissetmek ve neler olup bittiğinin farkında olmaktır. O anda duygularını görmezden gelebilir, kendini alışverişe, zararlı alışkanlıklara ya da farklı aktivitelere vermek isteyebilirsin. Fakat bu yaptıkların, o 'şeyi' ortadan kaldırmaz. Tıpkı sorununu halının altına süpürmek gibi. Gün gelir halının altı o kadar dolar ki seni rahatsız etmeye başlar. 

Eninde sonunda onlarla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Tabii ilk anda yüzleşmediğin için de zamanla bu zorlaşacak. En iyisi çok zor duygular yaşasan bile onların etrafından dolanmayı değil, içinden geçmeyi dene.

5. "Sevdiğin şeyi bul ve ona sahip çık."

5. "Sevdiğin şeyi bul ve ona sahip çık."

Hayatını, başkalarının sevdiği şeylere göre kendini tanımlamaya çalışarak geçirirsen, mutsuz olursun. Bunu ister bir kişi olarak düşün, ister bir hobi. Sevdiğin şeye sıkıca tutunmasını bil. 

Farklı şeyler dene. Yaptığında midende kelebekler uçuşturan bir hobi bul. Yorgunluğunu alan, sana iyi hissettiren aktiviteleri keşfet. Ayrıca onu yapmayı seven diğer insanlarla tanış. Sırf havalı olduğunu düşündüğün diğer insanlar bir şeyi seviyor diye, sen de seviyormuş gibi davranmak zorunda değilsin. Kendin ol. Sonunda doğru insanlar da seni bulacak.

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6. "Önce kendini sev."

6. "Önce kendini sev."

Elbet bir gün aşık olacaksın. Kalbin o kişi için atmaya başlayacak. Sadece onu düşüneceksin, onunla hayaller kuracaksın. Fakat bu, o kişinin her zaman hayatında olacağı anlamına gelmiyor. Hayatında her zaman olacak tek bir kişi var: Sen.

Önce kendini sevip kendine saygı duymaya başladığında, bunu başkalarına vermek de daha kolay olacak. Hayatında pek çok harika insanla tanışacaksın fakat onları hayatına almadan önce, kendini sevmeyi öğren.

7. "İyilik her zaman kazanır."

7. "İyilik her zaman kazanır."

Yetişkin olduğunda, lise ve üniversitede çok önemli görünen pek çok şeyi unutacaksın. Not ortalamanın ne olduğunu hatırlamayacaksın. Instagram’da eski sınıf arkadaşlarına bakıp, o kıza neden aşık olduğunu merak edeceksin.

Ama incindiğinde sana yardım eden, kendini sevilemez hissettiğin zamanlarda bile seni seven, iyi kalpli insanları asla unutmayacaksın. Peki neden insanların aklındaki 'o' kişi sen olmayasın? Geriye dönüp baktıklarında seni güzel hatırlamalarını sağlamak senin elinde. Merak etme, iyilik yapmak sana da çok güzel hissettirecek.

8. "Hiçbir şey için geç değil."

8. "Hiçbir şey için geç değil."

Hayatının yönünü değiştirmek için bir yaş sınırı yok. Kendini ait hissetmediğin bir yerde sıkışıp kalmak ister okul olsun, ister iş, ister arkadaş ortamı, yapabileceğin en kötü şeylerden biri. Belki sonunda yaptığın şeyden pişmanlık duyacaksın ama onu da denemeden bilemezdin. Kendini kötü hissettiğin bir ilişkiyi bitirdiğinde, aklına sadece güzel anılar gelmeye başlayacak. O anda gerçekten neler yaşadığını hatırlamaya çalış. Kaç yaşında olursan ol, önünde güzel bir hayat seni bekliyor. Cesaretini topla ve hayatını değiştirmek için gerekli olan o adımı at.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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