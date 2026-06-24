Harika Ebeveynlerin Çocuklarına Öğretmeden Geçmediği Kıymetli Hayat Dersleri
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Ebeveynlik, aslında herkesin harcı değil. Bir çocuğa anne baba olabilirsiniz fakat onun için 'gerçek' bir ebeveyn olmak o kadar da kolay değildir. Öncelikle çocuğun sadece fiziksel ihtiyaçlarını gidermeniz yetmez. Çocuğunuzun ruhuna dokunmalı, onun ruhsal ihtiyaçlarını gidermeli ve onu hayatın zorlu yokuşlarına alıştırmalısınız. Kimi zaman düşecek, kimi zaman kalkacak ve her iki durumda da kendine güvenmesini, hayata devam etmesini bilecek. Hayatta en önemli şeyin sağlık ve sevgi olduğunu bilecek.
Peki 'harika' ebeveynler, çocuklarına hayata dair ne öğretiyor?
İşte, şimdi bile öğrenseniz işinize yarayacak o hayat dersleri!
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1. "Her şey yoluna girecek."
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2. "Hata yapmaktan korkma."
3. "Saygıyı hak ediyorsun."
4. "Duygularından kaçmak yerine onlarla yüzleş."
5. "Sevdiğin şeyi bul ve ona sahip çık."
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6. "Önce kendini sev."
7. "İyilik her zaman kazanır."
8. "Hiçbir şey için geç değil."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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