Psikolojiye Göre Yavaş Konuşmak Ne Anlama Geliyor?

Konuşmak, insanı 'insan' yapan özelliklerden biri. Tabii hayvanlar da birbirleriyle iletişim kuruyor, ses tonunu değiştiriyor ancak bizimki kadar komplike bir dile sahip değiller. Kullandığımız dil, sadece kelimelerden oluşmuyor. Vurgulardan, ses tonundan, seçtiğiniz kelimelerin anlamlarından kullandığınız dilin özelliği de değişiyor. İletişimin bu sözsüz yönleri, zengin bir sosyal alışveriş sağlıyor.

Öne çıkan bir iletişim teorisi, nezaketin üç temel sosyal faktör arasında denge kurmak için kullanıldığını öne sürer. Bu faktörler arasında dinleyicinin sosyal statüsü, mesajın dinleyiciye yüklediği yük düzeyi ve konuşmacı ile dinleyici arasındaki sosyal mesafe yer alıyor.

Örneğin, birinden bir şey rica edeceğimiz zaman daha kibar bir şekilde konuşuyoruz. Kelimelerimizi ve tonlamamızı ona göre seçiyoruz. Daha önceki çalışmalar ses tonu ve yüksekliğinin nezaketle nasıl ilişkili olduğunu incelemişti. Ancak konuşma hızıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmamıştı.