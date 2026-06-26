Psikolojiye Göre Yavaş Konuşmak Ne Anlama Geliyor?
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İnsanların farklı hızlarda konuşma stilleri vardır. Kimileri o kadar hızlı konuşur ki anlamakta zorlanırsınız. Kimilerinin yavaş konuşmasını da bir düğmeye basıp hızlandırmak istersiniz. Heyecanlandığımızda, sinirlendiğimizde farkında olmadan hızlanmak normaldir.
Fakat araştırmacılar, normal konuşma hızlarında 'yavaş' olan insanlarla ilgili yeni bir şey keşfetti.
Peki yavaş konuşan insanların özellikleri neler?
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Konuşma hızınız, kişilik özelliğinizi ele veriyor.
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Yavaş konuşmakla nezaket arasında doğal bir ilişki var.
Peki deney nasıl yapıldı?
Kibar olma niyeti, bir kişinin konuşma hızını etkiliyor mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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