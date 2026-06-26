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Psikolojiye Göre Yavaş Konuşmak Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye Göre Yavaş Konuşmak Ne Anlama Geliyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 08:50
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İnsanların farklı hızlarda konuşma stilleri vardır. Kimileri o kadar hızlı konuşur ki anlamakta zorlanırsınız. Kimilerinin yavaş konuşmasını da bir düğmeye basıp hızlandırmak istersiniz. Heyecanlandığımızda, sinirlendiğimizde farkında olmadan hızlanmak normaldir. 

Fakat araştırmacılar, normal konuşma hızlarında 'yavaş' olan insanlarla ilgili yeni bir şey keşfetti.

Peki yavaş konuşan insanların özellikleri neler?

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Konuşma hızınız, kişilik özelliğinizi ele veriyor.

Konuşma hızınız, kişilik özelliğinizi ele veriyor.

Konuşmak, insanı 'insan' yapan özelliklerden biri. Tabii hayvanlar da birbirleriyle iletişim kuruyor, ses tonunu değiştiriyor ancak bizimki kadar komplike bir dile sahip değiller. Kullandığımız dil, sadece kelimelerden oluşmuyor. Vurgulardan, ses tonundan, seçtiğiniz kelimelerin anlamlarından kullandığınız dilin özelliği de değişiyor. İletişimin bu sözsüz yönleri, zengin bir sosyal alışveriş sağlıyor. 

Öne çıkan bir iletişim teorisi, nezaketin üç temel sosyal faktör arasında denge kurmak için kullanıldığını öne sürer. Bu faktörler arasında dinleyicinin sosyal statüsü, mesajın dinleyiciye yüklediği yük düzeyi ve konuşmacı ile dinleyici arasındaki sosyal mesafe yer alıyor.

Örneğin, birinden bir şey rica edeceğimiz zaman daha kibar bir şekilde konuşuyoruz. Kelimelerimizi ve tonlamamızı ona göre seçiyoruz. Daha önceki çalışmalar ses tonu ve yüksekliğinin nezaketle nasıl ilişkili olduğunu incelemişti. Ancak konuşma hızıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmamıştı.

Yavaş konuşmakla nezaket arasında doğal bir ilişki var.

Yavaş konuşmakla nezaket arasında doğal bir ilişki var.

Social Psychological and Personality Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, bir kişinin konuşma hızının karakteriyle ilgili olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonucu, insanların kibar görünmek istediklerinde konuşma hızlarını yavaşlatma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Ayrıca başkalarından gelen yavaş konuşmayı da daha resmi ve kibar olarak algılıyoruz. 

Tel Aviv Üniversitesi Psikolojik Bilimler Fakültesi'nde profesör olan Nira Liberman ve meslektaşlarının araştırmasına göre, yavaş konuşmak, konuşmaya daha fazla fiziksel ve zihinsel çaba harcama isteğini göstererek, karşıdaki kişinin daha yüksek statüsünü kabul etmenin de bir işareti olabilir.

Liberman, “Nezaket ve psikolojik mesafe arasındaki ilişki üzerine uzun süredir devam eden bir projemiz var. İnsanların nezaketi sosyal yakınlık yerine sosyal mesafeyi işaret etmek ve yaratmak için kullandığını düşünüyoruz.” diyor. 

'Son zamanlarda, yavaş ve hızlı konuşmanın psikolojik mesafe ve soyutlukla ilişkili olduğunu keşfettik. Bu doğal olarak nezaketin yavaş ve hızlı konuşmayla ilişkili olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. İnsanlar daha kibar olmak istediklerinde daha yavaş mı konuşuyorlar? Yavaş konuşmayı daha kibar, hızlı konuşmayı ise daha kaba olarak mı yorumluyorlar?'

Peki deney nasıl yapıldı?

Peki deney nasıl yapıldı?

Araştırmacılar, dört deneyden oluşan bir süreç hazırladı. İlk deneyde, araştırma ekibi kısa ses kliplerini dinlemek üzere 102 İbranice konuşan yetişkini görevlendirdi. Konuşulan mesajlar tamamen Fince idi. Katılımcılar Fince anlamadıkları için, kelimelerin gerçek anlamından ziyade tamamen seslerin tonuna güvenmek zorunda kaldılar.

Bilim insanları, tek bir konuşma mesajının hızını, ses tonunu değiştirmeden değiştirmek için özel bir yazılım programı kullandılar. Bir versiyonu orijinalinden biraz daha yavaş, diğer versiyonu ise biraz daha hızlı olan eşleştirilmiş ses klipleri oluşturdular. Örneğin, yavaş klipler orijinal hızlarının %86 ila %92'si oranında, hızlı klipler ise orijinal hızlarının %112 ila %122'si oranında çalındı. Katılımcıların ses kayıtlarını dinlemeleri ve bunları sınıflandırmaları istendi.

'Kibar ve resmi' veya 'gündelik ve gayri resmi' sınıflandırmaları yapıldı. Bilim insanları, katılımcıların %75 oranında daha yavaş ses kayıtlarını kibar, daha hızlı ses kayıtlarını ise günlük olarak sınıflandırdığını buldu.

Elde edilen sonuç, insanların konuşulan dili anlamasalar bile yavaş konuşmayı nezaketle ilişkilendirdikleri anlamına geliyor.

Kibar olma niyeti, bir kişinin konuşma hızını etkiliyor mu?

Kibar olma niyeti, bir kişinin konuşma hızını etkiliyor mu?

İkinci deneyde, 100 katılımcıya bir yabancıya yaklaşıp küçük bir iyilik istemeleri gereken bir senaryo okundu. Katılımcıların yarısından kibar ve resmi bir şekilde konuştuklarını düşünmeleri, diğer yarısından ise rahat ve gayri resmi bir şekilde konuştuklarını düşünmeleri söylendi. Katılımcılara bir metin verildi ve yüksek sesle okumaları söylendi. Daha sonra araştırmacılar, aynı şeyi tam tersi bir üslupla söylemeleri gerekseydi daha hızlı mı yoksa daha yavaş mı konuşacaklarını sordular.

Araştırma sonuçları, insanların %80'inin nezaket amaçlı konuşurken daha yavaş, samimi bir ton için ise daha hızlı konuşmayı tercih ettiğini gösterdi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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