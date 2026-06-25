4 Arkadaşın Çöplük Diye Aldığı Ada Şimdi 14 Milyon Dolara Satılıyor

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Hillsborough Körfezi'ndeki 8,5 dönümlük Pine Cay Adası, Cole Weaver, Russell Loomis, James West ve John Anthony Gadd isimli dört girişimci tarafından 2017 yılında 65 bin dolara satın alındı. Geçmişte yatçıların uğrak noktası olan ve çevreye bırakılan atıklar nedeniyle halk arasında 'Bira Kutusu Adası' olarak adlandırılan bölge, kapsamlı bir altyapı ve üstyapı projesiyle tamamen yenilendi. Girişimciler, bu olumsuz ismi ticari bir markaya dönüştürerek alana tropikal çardaklar, sıhhi tesisler, plaj barı, su kaydırakları ve geniş etkinlik alanları inşa etti. Turizm yatırımlarının ardından bölge düğünler, konserler ve hafta sonu organizasyonları için popüler bir merkez haline geldi.

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