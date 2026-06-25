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4 Arkadaşın Çöplük Diye Aldığı Ada Şimdi 14 Milyon Dolara Satılıyor

4 Arkadaşın Çöplük Diye Aldığı Ada Şimdi 14 Milyon Dolara Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 20:45
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ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Hillsborough Körfezi'ndeki 8,5 dönümlük Pine Cay Adası, Cole Weaver, Russell Loomis, James West ve John Anthony Gadd isimli dört girişimci tarafından 2017 yılında 65 bin dolara satın alındı. Geçmişte yatçıların uğrak noktası olan ve çevreye bırakılan atıklar nedeniyle halk arasında 'Bira Kutusu Adası' olarak adlandırılan bölge, kapsamlı bir altyapı ve üstyapı projesiyle tamamen yenilendi. Girişimciler, bu olumsuz ismi ticari bir markaya dönüştürerek alana tropikal çardaklar, sıhhi tesisler, plaj barı, su kaydırakları ve geniş etkinlik alanları inşa etti. Turizm yatırımlarının ardından bölge düğünler, konserler ve hafta sonu organizasyonları için popüler bir merkez haline geldi.

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Kaynak

Kaynak: https://supercarblondie.com/florida-f...
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İlk etapta mütevazı bir bütçeyle ortaklaşa alınan mülkün güncel piyasa değeri yapılan dönüşüm hamlelerinin ardından 14 milyon dolara ulaştı

İlk etapta mütevazı bir bütçeyle ortaklaşa alınan mülkün güncel piyasa değeri yapılan dönüşüm hamlelerinin ardından 14 milyon dolara ulaştı

Söz konusu mülkte gerçekleştirilen büyük dönüşüm, adanın ekonomik değerini ciddi oranda artırdı. Yatırımların ardından 14 milyon dolar seviyesine ulaşan mülkün sahipleri, ciddi oranda değerlenen bu alanı kurumsal şirketlere veya özel şahıslara satmak amacıyla farklı dönemlerde pazarlama çalışmaları yürüttü.

Küresel piyasalarda izole yaşam alanlarına ve sıra dışı turizm yatırımlarına yönelik talep artış gösterdi

Küresel piyasalarda izole yaşam alanlarına ve sıra dışı turizm yatırımlarına yönelik talep artış gösterdi

Dünya genelinde sakinlik arayan yatırımcıların izole mülklere olan ilgisi artarken, benzer bir gelişme İskoçya'da yaşandı. İskoçya sınırları içinde yer alan Mullagh Adası, üzerinde bulunan güneş enerjili konutuyla birlikte 405 bin euro bedelle açık artırmaya çıkarıldı. Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan bu tür ıssız araziler, küresel ölçekte doğayla iç içe yatırım fırsatı arayan kişiler için önemli birer alternatif haline geldi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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