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Çölün Ortasında Yanlışlıkla Dev Bir Göl Oluşturdular: Halkı Zehirlemeye Başladı

Çölün Ortasında Yanlışlıkla Dev Bir Göl Oluşturdular: Halkı Zehirlemeye Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 18:23
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Colorado Çölü'nde yer alan ve insan müdahalesi sonucunda kazara oluşan Salton Gölü, son yıllarda hızla kuruyarak bölgedeki en büyük ekolojik tehditlerden biri haline geldi. Geçmişte turizm merkezi olan bu devasa su kütlesi, günümüzde içerdiği yüksek tuzluluk oranı ve çevreye yaydığı zehirli tozlar sebebiyle ciddi bir halk sağlığı krizi teşkil ediyor.

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Kaynak

Kaynak: https://ponce.sdsu.edu/salton_sea_ass...
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Nehir Taşkını Felaketin İlk Adımı Oldu

Nehir Taşkını Felaketin İlk Adımı Oldu

20. yüzyılın başlarında Colorado Nehri'nden tarım arazilerine su taşımak amacıyla yeni sulama kanalları inşa edilmeye başlandı. Ancak 1905 yılında meydana gelen şiddetli taşkınlar sebebiyle nehir kontrolden çıkarak Salton Havzası'na doğru akmaya başladı. Mühendislerin ve işçilerin nehri eski yatağına döndürmek için aylarca yürüttüğü çalışmalar sonuçsuz kaldı. Bunun neticesinde havza yaklaşık iki yıl boyunca suyla dolmayı sürdürdü ve günümüzde Salton Gölü olarak bilinen devasa su kütlesi meydana geldi.

Kontrolden Çıkan Nehir Yatağı İki Yıl Boyunca Havzayı Doldurdu

Kontrolden Çıkan Nehir Yatağı İki Yıl Boyunca Havzayı Doldurdu

Colorado Nehri'nin yön değiştirmesi neticesinde deniz seviyesinin altında kalan Salton Havzası kısa sürede büyük bir göle dönüştü. Literatürde sıklıkla 'kazara oluşan göl' olarak anılan bu bölgenin geçmiş dönemlerde de nehir taşkınları sebebiyle zaman zaman su altında kaldığı biliniyor.

Yaklaşık 970 kilometrekarelik yüzölçümüne ulaşan Salton Gölü, oluşum sürecinin ardından Kaliforniya'nın en büyük göllerinden biri haline geldi. Bir dönem balıkçılık, su sporları ve turizm faaliyetleriyle ön plana çıkan bölge, özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllarda yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Dışa Akışı Bulunmayan Göl Ekolojik Bir Tehdide Dönüşüyor

Dışa Akışı Bulunmayan Göl Ekolojik Bir Tehdide Dönüşüyor

Salton Gölü'nün en belirgin özelliklerinden birini dışarıya bir akışının bulunmaması oluşturuyor. Gölü besleyen kaynakların büyük kısmını tarımsal drenaj kanalları oluştururken, sudaki sürekli buharlaşma sebebiyle tuz ve mineraller göl tabanında birikiyor. Bu durum göldeki tuzluluk oranını okyanus suyunun dahi üzerine çıkarıyor.

Günümüzde su seviyesinin hızla düşmesiyle birlikte kıyı şeridi geri çekiliyor ve göl tabanı açığa çıkıyor. Uzmanlar, kuruyan alanlardan havaya karışan tozların çevre halkı adına ciddi sağlık riskleri barındırdığını ve bölgenin ülkenin en büyük çevre sorunlarından birine dönüştüğünü aktarıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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