Çölün Ortasında Yanlışlıkla Dev Bir Göl Oluşturdular: Halkı Zehirlemeye Başladı

Colorado Nehri'nin yön değiştirmesi neticesinde deniz seviyesinin altında kalan Salton Havzası kısa sürede büyük bir göle dönüştü. Literatürde sıklıkla 'kazara oluşan göl' olarak anılan bu bölgenin geçmiş dönemlerde de nehir taşkınları sebebiyle zaman zaman su altında kaldığı biliniyor.

Yaklaşık 970 kilometrekarelik yüzölçümüne ulaşan Salton Gölü, oluşum sürecinin ardından Kaliforniya'nın en büyük göllerinden biri haline geldi. Bir dönem balıkçılık, su sporları ve turizm faaliyetleriyle ön plana çıkan bölge, özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllarda yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.