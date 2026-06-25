Çölün Ortasında Yanlışlıkla Dev Bir Göl Oluşturdular: Halkı Zehirlemeye Başladı
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Kaynak: https://ponce.sdsu.edu/salton_sea_ass...
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Colorado Çölü'nde yer alan ve insan müdahalesi sonucunda kazara oluşan Salton Gölü, son yıllarda hızla kuruyarak bölgedeki en büyük ekolojik tehditlerden biri haline geldi. Geçmişte turizm merkezi olan bu devasa su kütlesi, günümüzde içerdiği yüksek tuzluluk oranı ve çevreye yaydığı zehirli tozlar sebebiyle ciddi bir halk sağlığı krizi teşkil ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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