Çölün Ortasında Bulunan Gizemli Kale: Kimlerin İnşa Ettiği Hala Bilinmiyor

Cezayir’in Timimoun bölgesinde, Sahra Çölü'nün zorlu coğrafyasında yükselen Ksar Draa, dairesel mimarisiyle ezber bozan bir yapı olarak öne çıkıyor. Alışılmış vaha kalelerinin aksine çift katlı savunma duvarları ve merkezi avlusuyla dikkat çeken bu eser, adeta çölün ortasına bırakılmış bir mühendislik harikası olarak varlığını sürdürüyor. Yüzyıllardır sert çöl rüzgarlarına ve aşındırıcı kumlara direnen yapı, hakkında neredeyse hiçbir yazılı belgenin bulunmaması nedeniyle arkeoloji dünyasının en büyük gizemleri arasında yer alıyor. Günümüzde bile bu kaleyi kimlerin, hangi amaçla ve nasıl inşa ettiği sorusu bilim insanları tarafından tam olarak yanıtlanamıyor.

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