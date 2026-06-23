Çölün Ortasında Bulunan Gizemli Kale: Kimlerin İnşa Ettiği Hala Bilinmiyor
Cezayir’in Timimoun bölgesinde, Sahra Çölü'nün zorlu coğrafyasında yükselen Ksar Draa, dairesel mimarisiyle ezber bozan bir yapı olarak öne çıkıyor. Alışılmış vaha kalelerinin aksine çift katlı savunma duvarları ve merkezi avlusuyla dikkat çeken bu eser, adeta çölün ortasına bırakılmış bir mühendislik harikası olarak varlığını sürdürüyor. Yüzyıllardır sert çöl rüzgarlarına ve aşındırıcı kumlara direnen yapı, hakkında neredeyse hiçbir yazılı belgenin bulunmaması nedeniyle arkeoloji dünyasının en büyük gizemleri arasında yer alıyor. Günümüzde bile bu kaleyi kimlerin, hangi amaçla ve nasıl inşa ettiği sorusu bilim insanları tarafından tam olarak yanıtlanamıyor.
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Sıra dışı dairesel mimari yapısıyla bölgedeki diğer kalelerden tamamen ayrılıyor
Kökenine dair teoriler antik ticaret yollarını ve yerel savunma stratejilerini işaret ediyor
Gizemli kale araştırmacılar ve gezginler için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor
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