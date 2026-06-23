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Çölün Ortasında Bulunan Gizemli Kale: Kimlerin İnşa Ettiği Hala Bilinmiyor

Çölün Ortasında Bulunan Gizemli Kale: Kimlerin İnşa Ettiği Hala Bilinmiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 17:30
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Cezayir’in Timimoun bölgesinde, Sahra Çölü'nün zorlu coğrafyasında yükselen Ksar Draa, dairesel mimarisiyle ezber bozan bir yapı olarak öne çıkıyor. Alışılmış vaha kalelerinin aksine çift katlı savunma duvarları ve merkezi avlusuyla dikkat çeken bu eser, adeta çölün ortasına bırakılmış bir mühendislik harikası olarak varlığını sürdürüyor. Yüzyıllardır sert çöl rüzgarlarına ve aşındırıcı kumlara direnen yapı, hakkında neredeyse hiçbir yazılı belgenin bulunmaması nedeniyle arkeoloji dünyasının en büyük gizemleri arasında yer alıyor. Günümüzde bile bu kaleyi kimlerin, hangi amaçla ve nasıl inşa ettiği sorusu bilim insanları tarafından tam olarak yanıtlanamıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.archeotravelers.com/en/20...
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Sıra dışı dairesel mimari yapısıyla bölgedeki diğer kalelerden tamamen ayrılıyor

Sıra dışı dairesel mimari yapısıyla bölgedeki diğer kalelerden tamamen ayrılıyor

Geleneksel olarak köşeli tasarlanan ve kerpiçten yapılan Sahra kalelerinin aksine, Ksar Draa tamamen dairesel bir hat üzerine kurulmuş bulunuyor. Dış duvarları çöl rüzgarlarını kesecek ve olası kuşatmalara karşı maksimum direnç gösterecek şekilde katmanlı olarak inşa edilen bu yapı, stratejik bir askeri deha barındırıyor. Kalenin yapımında kullanılan yerel taşlar ve özel harç karışımı, yapının çöl ortamıyla kusursuz bir şekilde kamufle olmasını sağlıyor. Ancak bu denli büyük bir işçiliğin ve mühendislik bilgisinin arkasında hangi medeniyetin bulunduğu bilgisi, tarihin derinliklerinde gizliliğini koruyor.

Kökenine dair teoriler antik ticaret yollarını ve yerel savunma stratejilerini işaret ediyor

Kökenine dair teoriler antik ticaret yollarını ve yerel savunma stratejilerini işaret ediyor

Ksar Draa’nın kökenine dair ortaya atılan iddialar tarihçiler arasında çeşitlilik gösteriyor. En güçlü teorilerden biri, kalenin bölgeden geçen antik kervan yollarını ve değerli altın ticaretini korumak amacıyla bir ticaret kolonisi tarafından kurulduğunu öne sürüyor. Diğer bir yaklaşım ise yapının çöl kabilelerinin ani saldırılarından kaçan yerel topluluklar için güvenli bir sığınak veya askeri karakol vazifesi gördüğünü savunuyor. Bölgede henüz kapsamlı bir arkeolojik kazı ve karbon testi yapılmadığı için bu iddiaların tamamı birer varsayım düzeyinde kalıyor.

Gizemli kale araştırmacılar ve gezginler için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor

Gizemli kale araştırmacılar ve gezginler için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor

Ksar Draa, bugün sadece çöle meydan okuyan bir harabe olarak kalmayıp, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen devasa bir tarihi bulmaca özelliği taşıyor. Çölün zorlu şartlarına rağmen her yıl çok sayıda araştırmacı ve gezgin tarafından ziyaret edilen bu tarihi kalıntı, Sahra Çölü'nün derinliklerinde geçmişin sessiz tanıklığını yapmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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