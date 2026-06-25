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Etrafınızda 'Çok İyi Biri' Gibi Davranıp Aslında Sizi Alttan Alta Manipüle Eden İnsanların 6 Gizli Özelliği

Etrafınızda 'Çok İyi Biri' Gibi Davranıp Aslında Sizi Alttan Alta Manipüle Eden İnsanların 6 Gizli Özelliği

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 15:31
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İlişkilerde pek de anlamadığımız terimler var. Love bombing, ghosting derken her şey birbirine karışıyor. İsimlerini öğrendik derken bu kez ne anlama geldiğini unutuyoruz. Bu terimlerden biri de bir tür manipülasyon tekniği olan gaslighting.

Gaslighting o kadar tehlikeli ki bir insanın bunu size uyguladığını anlamanız oldukça zor. Zaten karşınızdaki kişi de bunu bildiği için, siz fark edene kadar istediğini elde etmiş oluyor. Örneğin siz bir insanın 'melek gibi' olduğunu düşünüp ona yardım edebilir, bazı sorumluluklarını üstlenebilirsiniz. Fakat o kişinin sizden istediği zaten tam da budur. 

İşte dışarıdan melek gibi görünen ama alttan alta sizi kendi isteklerine göre şekillendiren o 'çok iyi' insanların gizli özellikleri!

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Onlar bir şekilde hep mağdur olur.

Onlar bir şekilde hep mağdur olur.

Yeni bir insanla tanıştığınızı düşünelim. Konu eski sevgililere geldi ve ikiniz de (doğal olarak) eski sevgilinizden şikayet ediyorsunuz. Fakat karşınızdaki kişi ne hikmetse hep daha fazlasını yaşamış oluyor. Eski sevgilisi, eski patronu, hatta eski ev sahibi bile ona bir haksızlık yapmıştır. Hayatındaki herkes zalimdir, kıskançtır. 

Peki kendilerini böyle göstererek ne elde ederler?

Aslında bu çok sinsi bir plan. Size kendilerini acındırarak koruma içgüdünüzü tetiklerler. Böylece onlara asla hayır diyemezsiniz ve bir gün aranızda bir sorun çıkarsa, otomatik olarak suçlunun siz olacağını düşünürsünüz. İlk başlarda sizden zor olmayan şeyler isterler. Daha sonra bu istekler dallanır, budaklanır. Siz neler olduğunu fark edene kadar o istediklerini çoktan yaptırmıştır.

İyilikleri sanki birer senet gibidir.

İyilikleri sanki birer senet gibidir.

Çok kolay bir şekilde manipülasyon yapan insanlar, aslında ilk bakışta anlaşılmazlar. Size sürekli iyilik yaparlar ve siz de ister istemez 'ne kadar iyi kalpli bir insan' diye düşünmeye başlarsınız. Siz istemeden yardımınıza koşar, ihtiyaçlarınızı anlar...Ama gelin görün ki bu iyiliği de hiçbir zaman unutmaz!

En ufak bir tartışmada veya onlardan bir şeyi esirgediğinizde, 'Ben senin için neler yaptım, sen bana bunu mu layık görüyorsun?' cümlesiyle karşılaşırsınız. Yaptıkları iyilik, sizi borçlu ve itaatkar tutmak için bir yatırımdır. Siz o iyiliği istememiş olsanız bile artık kendinizi bu kişiye karşı borçlu hissederseniz. 

Örneğin iş yerine ilk gittiğinizde size etrafı tanıtan, sizi insanlarla tanıştıran kişi aslında manipülatif biri olabilir. İş yerinde henüz sizin bilmediğiniz bazı tartışmalar olabilir ve sizi kendi tarafına çekmek için gerekli adımı çoktan atmıştır bile.

İltifat görünümlü iğnelemeleri meşhurdur.

İltifat görünümlü iğnelemeleri meşhurdur.

Manipülatif kişilerin dilinden övgü sözcükleri eksik olmaz. Fiziğiniz, giydikleriniz, kazancınız, eşiniz... Onlar tüm detaylara dikkat ederler ve sizi övmekten geri durmazlar. Fakat bu övgüyü çok ince bir çizgide yaparlar. Sizi överken bile içinizde bir huzursuzluk bırakmayı çok iyi becerirler. 

Örneğin, kendinize çok yakıştırdığınız bir elbiseyi giydiğinizi düşünelim. Karşınızdaki kişi 'Bu elbiseyi giyecek kadar cesur olmana bayılıyorum' tarzı bir cümle kurar. Buradaki amaç ise özgüveninizi sinsice düşürerek sizi kendilerine bağımlı kılmak.

Kendinizden şüphe ettirir.

Kendinizden şüphe ettirir.

Kırıldığınız bir şeyi dile getirdiğinizde asla sorumluluk almazlar. Olayı öyle bir evirip çevirirler ki, sonunda aşırı hassas, paranoyak veya haksız olan siz olursunuz. Bu kişileri kırıldığınıza ikna etmek çok zordur. 'Ben öyle demedim, sen yanlış anladın', 'Çok alıngansın, şaka da yapılmıyor.' gibi cümleleri en çok bu insanlardan duyarsınız.

Buradaki amaç da yine oldukça sinsi. Kendi algınızdan şüphe etmenizi sağlayarak, haklı olduğunuz konularda bile onlardan özür dilemenizi sağlamak.

"İyiliğiniz için" eleştirir.

"İyiliğiniz için" eleştirir.

'Dost acı söyler' diye bir laf var, bilirsiniz. Bence bu sözü aşırı manipülatif biri uydurmuş. Neden mi?

Manipülatif kişiler, hayatınızla, kilonuzla, partnerinizle veya kariyerinizle ilgili en acımasız eleştirileri yapma hakkını kendilerinde görürler. 'Senin de okulun bir bitmedi yaa... Kaç yıldır aynı yerde çalışıyorsun hala da yükselemedin...' gibi cümlelerle sizi aşağılar sonunda da 'Ee, dost acı söyler şekerim' diye bağlarlar.

Buradaki amaç da dürüstlük maskesi altında sizi yetersiz hissettirmek. Şunu unutmayın ki gerçekten seven insan yapıcı eleştiri yapar. Sizin eksik olduğunuz konuda daha iyi olmanızı ister. Manipülatif kişi ise sizi küçülterek kendi pozisyonunu yüceltir.

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Suçluluk duygusunu kullanır.

Suçluluk duygusunu kullanır.

'Tabii sen git, ben tek başıma sıkılmam herhalde.' 'Oo, yeni arkadaşlarla aran nasıl?' 

Bu cümleler bir yerden tanıdık geldi mi? Manipülatif insan, size doğrudan bir şeyler yapmanızı söylemez. Mesela bu noktada annelerimizin 'Ekmek almaya ben gideyim en iyisi.' cümlesi çok güzel bir örnek. Bu cümlenin üstüne kim hala yatmaya devam edebilir ki?

Arkadaşlarınız, sevgiliniz de bu tarz cümleler kurup sizi etkiliyor olabilir. Sonucunda yine gitmek istediğiniz yere gitseniz de orası burnunuzdan gelir. İsteklerini doğrudan söylemek yerine, size suçluluk hissettirerek kendi kendinize onların istediği şeyi yapmanızı sağlarlar.

Editör Notu

Manipülatif insanları anlatırken gözümde birçok insan canlandı. Kimi eski bir lise arkadaşım, kimi eski bir iş arkadaşım, kimi de hala hayatımda olan insanlar. Bu kişilerle geçirdiğim zamanı düşündüm ve aslında içten içe hep kendimi suçlu, güvensiz, kötü bir insan gibi hissettiğimi fark ettim. Oysa sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmenin bize iyi gelmesi, enerjimizi yükseltmesi gerekmez mi? 

Eğer siz de etrafınıza 'çok iyi' diye anlattığınız kişiyle vakit geçirdikten sonra sürekli kendinizi sorguluyor, suçlu hissediyor ve ruhsal olarak tükenmiş hissediyorsanız, aslında manipüle ediliyor olabilirsiniz.

Hayatınızı ve çevrenizi gözden geçirmenin vakti geldi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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