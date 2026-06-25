Etrafınızda 'Çok İyi Biri' Gibi Davranıp Aslında Sizi Alttan Alta Manipüle Eden İnsanların 6 Gizli Özelliği

İlişkilerde pek de anlamadığımız terimler var. Love bombing, ghosting derken her şey birbirine karışıyor. İsimlerini öğrendik derken bu kez ne anlama geldiğini unutuyoruz. Bu terimlerden biri de bir tür manipülasyon tekniği olan gaslighting.

Gaslighting o kadar tehlikeli ki bir insanın bunu size uyguladığını anlamanız oldukça zor. Zaten karşınızdaki kişi de bunu bildiği için, siz fark edene kadar istediğini elde etmiş oluyor. Örneğin siz bir insanın 'melek gibi' olduğunu düşünüp ona yardım edebilir, bazı sorumluluklarını üstlenebilirsiniz. Fakat o kişinin sizden istediği zaten tam da budur.

İşte dışarıdan melek gibi görünen ama alttan alta sizi kendi isteklerine göre şekillendiren o 'çok iyi' insanların gizli özellikleri!

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