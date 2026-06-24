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Hep Övmek Olmaz! Burçların İnsanları Çileden Çıkaran En Sinir Bozucu Özellikleri

Hep Övmek Olmaz! Burçların İnsanları Çileden Çıkaran En Sinir Bozucu Özellikleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 09:06
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Bugüne kadar burcunuz hakkında hep olumlu noktalara odaklanmış olabilirsiniz. Fakat burçların birer de kötü yanları olduğunu unutmayalım! Kimi biraz bencil, kimi biraz kibirli, kimi de biraz umursamaz...

Bakalım sizin burcunuzun en sinir bozucu özelliği ne?

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1. Balık

1. Balık

Hayal dünyasında yaşamanız, kolay etkilenmeniz, paranızı dikkatsiz harcamanız hoş karşılanmayan davranışlarınızdır. Kolayca vazgeçmeniz, sınırları karıştırmanız da kafa karıştırır.

2. Kova

2. Kova

Umursamazlığınız, insanları sevip sevmediğinizin belli olmaması sizi zor biri yapar. Rutinden sıkılmanız, gelgitleriniz hayatında düzen ve istikrar isteyen insanlara göre değildir.

3. Oğlak

3. Oğlak

Gereksiz konulara takılmanız, gereksiz şeyler yapmanız, herkesi kontrol altına almanız iyi değil. Karamsarlığınız ve insanlarla yakın ilişkiler kurmaktan kaçınmanız da insanların sizden uzaklaşmasına sebep olur.

4. Yay

4. Yay

Olayları abartmakta üstünüze yoktur, bazı tepkileriniz aşırı olabilir. Aniden yıkılıp aniden unutabilirsiniz de. Kendi dünyanızda yaşamanız ve duyarsızlığınız rahatsız edici olabilir.

5. Akrep

5. Akrep

Kuşkularınız ve kuruntularınızla hem kendinizi, hem çevrenizi yiyip bitirirsiniz. Güvensizliğiniz, ince hesaplarınız, insanları yönlendirmek için kurduğunuz baskılar isyan ettirebilir.

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6. Terazi

6. Terazi

Sürekli canınızın istediği yönde radikal değişimler ve kararsızlıklar yaşadığınız için bezdirici olabilirsiniz. Tembel ve umursamaz dönemleriniz vardır ve bu da hoş karşılanmaz.

7. Başak

7. Başak

Kendinizi bu kadar eleştirmeniz bir derece ama başkalarını da sürekli eleştirmeniz, kolay sinirlenmeniz, herkesi düzeltip mükemmelleştirme çabanız böyle bir talebi olmayan insanlara ağır gelecektir.

8. Aslan

8. Aslan

Evet, bencilliğiniz ve ukalalığınızdan bahsedeceğiz. Hatalarınızı kabul eder ve biraz daha mütevazı olmaya çalışırsanız insanlar rahat bir nefes alacaktır.

9. Yengeç

9. Yengeç

Alınganlığınız ve duygusallığınız abartı boyutuna geldiğinde ve duygularınızda gelgitler yaşadığınızda anlaşılmakta zorlanırsınız. Sevdiklerinizi aşırı ilgi ve sahiplenmeyle bunaltabilir, dorukta yaşadığınız duygularınızı fazla yansıtabilirsiniz ki bu da her zaman hoş değil.

10. İkizler

10. İkizler

Sizin en sinir bozucu özelliğiniz çok konuşup her konuda fikrinizi beyan etmeniz olabilir. Kararsızlığınız, çabuk sıkılmanız ve dikkatsizliğiniz de can sıkar.

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11. Boğa

11. Boğa

Rahatınızı bozmamak için sorunlarınızı bile görmezden gelmeniz sizi düşünenleri üzer. Bitmek bilmeyen inadınız, değiştirmediğiniz fikirlerinizle de uğraştırırsınız.

12. Koç

12. Koç

Sabırsızlık, istediğini hemen elde etme arzusu Koç burcunu yerli yersiz agresifliğe sürükler. Bu ben, ben diye direten tavrınız doğal olarak karşınızdaki insanı delirtir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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