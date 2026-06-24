Hep Övmek Olmaz! Burçların İnsanları Çileden Çıkaran En Sinir Bozucu Özellikleri
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Bugüne kadar burcunuz hakkında hep olumlu noktalara odaklanmış olabilirsiniz. Fakat burçların birer de kötü yanları olduğunu unutmayalım! Kimi biraz bencil, kimi biraz kibirli, kimi de biraz umursamaz...
Bakalım sizin burcunuzun en sinir bozucu özelliği ne?
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1. Balık
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2. Kova
3. Oğlak
4. Yay
5. Akrep
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6. Terazi
7. Başak
8. Aslan
9. Yengeç
10. İkizler
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11. Boğa
12. Koç
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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