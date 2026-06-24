Hep Övmek Olmaz! Burçların İnsanları Çileden Çıkaran En Sinir Bozucu Özellikleri

Bugüne kadar burcunuz hakkında hep olumlu noktalara odaklanmış olabilirsiniz. Fakat burçların birer de kötü yanları olduğunu unutmayalım! Kimi biraz bencil, kimi biraz kibirli, kimi de biraz umursamaz...

Bakalım sizin burcunuzun en sinir bozucu özelliği ne?