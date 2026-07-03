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Kolesterol Uzmanlarının Tüketmenizi İstediği Tek Besin: Kalbi Kalkan Gibi Koruyor

Kolesterol Uzmanlarının Tüketmenizi İstediği Tek Besin: Kalbi Kalkan Gibi Koruyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 10:03
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Beslenme uzmanları, genellikle tek bir besin önermez. Diyetimizde, yani günlük beslenme düzenimizde ne kadar çok çeşide yer verirsek o kadar iyi olduğu söylenir. Ayrıca bir kişiye iyi gelen besin, diğer kişiye o kadar da iyi gelmeyebilir. Ancak beslenme uzmanlarının hepsinin, herkese önerdiği tek bir besin türü var: Fasulye.

Fasulye, sağlık açısından birçok fayda sağlar ve her çeşidinin de kendine özgü bir özelliği vardır. 

BBC, King's College London'da bağırsak sağlığı konusunda uzmanlaşmış diyetisyen ve beslenme bilimcisi Dr. Emily Leeming'in fasulye konusunda önerilerini bir araya getiriyor. 

Bakalım soframızdan eksik etmememiz gereken bu besinlerin faydaları neler?

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Beslenme uzmanlarının herkese önerdiği tek bir besin var: Fasulye

Beslenme uzmanlarının herkese önerdiği tek bir besin var: Fasulye

BBC'de Hatty Willmoth'un kaleme aldığı yazıda, ilk olarak bir çocuk tekerlemesine yer veriliyor. Tekerlemenin orijinali şu şekilde: “Beans, beans, good for the heart. The more you eat, the more you fart.” Türkçe çevirisi ise: 'Fasulye, fasulye, kalbe iyi gelir. Ne kadar çok yersen o kadar çok gaz çıkarırsın.” 

Beslenme uzmanlarının fasulyeyi önermesinde ise birçok sebep var. Bu sebeplerin başında, fasulyenin sahip olduğu yüksek lif oranı geliyor. Lif, çoğumuzun günlük beslenmesinde eksik olan ve tüm fasulye türlerinin ortak özelliği olan bir besin maddesi. Dr. Emily Leeming, 'Baklagiller birçok farklı açıdan kazançlı bir besindir,' diyor. 'Gerçekten inanılmazlar - özellikle de lif açısından. Fasulye, daha fazla lif almanın çok kolay bir yolu.' 

Örneğin yarım fincan fasulyenin yaklaşık 7-8 gram lif ve benzer miktarda protein sağladığı biliniyor. Leeming, “Bu, günlük ihtiyacınız olan 30 gram lif için önemli bir adımdır.” diyor.

Peki lifler neden bu kadar önemli?

Peki lifler neden bu kadar önemli?

Beslenme konusunda yapılan araştırmalar, fasulyeden gelen lifin bağırsak sağlığımızı ve metabolizmamızı güçlendirebileceğini gösteriyor. Lif, daha tok hissetmemize, bağırsak mikrobiyomumuzda çeşitliliği desteklememize ve tip 2 diyabet ve bağırsak kanseri de dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini azaltmamıza yardımcı olabilir.

Lifin tek faydası, bağırsaklarımız için değil. Lif, aynı zamanda kalp sağlığımız için de son derece önemli. 

Bağırsak Sağlığı Doktoru olarak bilinen diyetisyen Dr. Megan Rossi, 'Baklagillerin kalp sağlığına faydaları, kanımızdaki kötü kolesterolün bir kısmını azaltmaya yardımcı olabilen yüksek lif içeriğinden kaynaklanmaktadır.' diyor. Çok fazla LDL ('kötü') kolesterol, kan damarlarımızda plak birikimini teşvik ederek kalp hastalığı riskimizi artırabilir. 

Ancak araştırmalar, daha fazla fasulye tüketmenin kandaki LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve dolayısıyla kalp sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

'Lif, kolesterole bağlanmaya yardımcı olur, böylece kan dolaşımımıza yeniden emilmek yerine dışkıyla atılır.'

Fasulye, kalp damarlarındaki iltihaplanmaya da iyi gelir.

Fasulye, kalp damarlarındaki iltihaplanmaya da iyi gelir.
www.ardaninmutfagi.com

Kalp sağlığı denklemindeki diğer unsur iltihaplanmadır ve fasulye buna da yardımcı olabilir. Kronik iltihaplanma, diyabetten artrite kadar çeşitli hastalıkların riskini artırabilir ve kan damarlarımıza zarar verebilir.

Ancak fasulye, fitokimyasallar adı verilen iltihap önleyici bileşikler açısından zengindir. Bunlar kronik iltihaplanmayı yatıştırmaya ve kalplerimizi korumaya yardımcı olabilir.

Fasulye, hem uygun fiyatlı hem de sürdürülebilir.

Fasulye, hem uygun fiyatlı hem de sürdürülebilir.

Sağlık açısından faydalarının yanısıra, fasulyenin çevresel ve ekonomik avantajları da var. Bitkisel proteinin karşılığı olan fasulye, birçok ülkede erişilebilir konumda ve sürdürülebilir. Birleşmiş Milletler, özellikle fasulyenin küresel gıda sisteminin çevresel etkisini azaltmada çok önemli bir rol oynadığını belirtiyor. 

Burada bahsedilen tüm özellikler, tüm fasulye türleri için geçerlidir. Tabii taze fasulye de dahil. Leeming, “Bakla, yeşil fasulye, sırık fasulye gibi şeyleri de unutmamalıyız. Kuru baklaya göre muhtemelen yarısı kadar lif içermeyebilirler, ancak yine de alabileceğiniz en yüksek lifli sebzelerden bazılarıdırlar.' diyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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