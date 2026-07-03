Kolesterol Uzmanlarının Tüketmenizi İstediği Tek Besin: Kalbi Kalkan Gibi Koruyor

Beslenme uzmanları, genellikle tek bir besin önermez. Diyetimizde, yani günlük beslenme düzenimizde ne kadar çok çeşide yer verirsek o kadar iyi olduğu söylenir. Ayrıca bir kişiye iyi gelen besin, diğer kişiye o kadar da iyi gelmeyebilir. Ancak beslenme uzmanlarının hepsinin, herkese önerdiği tek bir besin türü var: Fasulye.

Fasulye, sağlık açısından birçok fayda sağlar ve her çeşidinin de kendine özgü bir özelliği vardır.

BBC, King's College London'da bağırsak sağlığı konusunda uzmanlaşmış diyetisyen ve beslenme bilimcisi Dr. Emily Leeming'in fasulye konusunda önerilerini bir araya getiriyor.

Bakalım soframızdan eksik etmememiz gereken bu besinlerin faydaları neler?

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