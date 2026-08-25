Kaldırım Kenarındaki Beton Kürelerin Neden Konulduğu Belli Oldu

Beton küreler, araç yolu ile yaya alanının birbirine yaklaştığı noktalarda koruyucu bariyer görevi görüyor. Otomobillerin kaldırıma çıkmasını, yaya bölgelerine girmesini veya yasak alanlara park etmesini önlerken sürücülere yolun nerede sona erdiğini de fiziksel olarak gösteriyor.

Mağaza girişleri, meydanlar, bisiklet yolları, parklar ve açık oturma alanları bu yapıların en sık kullanıldığı yerler arasında bulunuyor. Yol kenarından kontrolden çıkarak gelen bir araçla yayalar ve binalar arasında engel oluşturan beton küreler, mağazalara otomobille girilerek gerçekleştirilen hırsızlık girişimlerine karşı da kullanılabiliyor.

Küre biçimi ise güvenlik yapısının çevredeki mimariye daha kolay uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Aynı işi metal direkler ve beton sütunlar da yapabiliyor ancak yuvarlak tasarım, sert bir trafik engelinden çok kent mobilyası veya dekoratif unsur gibi görünüyor.