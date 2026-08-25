Kaldırım Kenarındaki Beton Kürelerin Neden Konulduğu Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaldırım kenarlarında, mağaza girişlerinde ve meydanlarda görülen ağır beton küreler yalnızca çevre düzenlemesi amacıyla yerleştirilmiyor. “Bolard” olarak adlandırılan bu yapılar, araçlarla yayalar arasında fiziksel bir sınır oluşturarak kazaları, kaldırıma park edilmesini ve izinsiz araç girişini önlüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araçların kaldırıma çıkmasını engelliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanlış yerleştirilirse yayalar için engele dönüşebiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın