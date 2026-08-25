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Kaldırım Kenarındaki Beton Kürelerin Neden Konulduğu Belli Oldu

Kaldırım Kenarındaki Beton Kürelerin Neden Konulduğu Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 17:42
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Kaldırım kenarlarında, mağaza girişlerinde ve meydanlarda görülen ağır beton küreler yalnızca çevre düzenlemesi amacıyla yerleştirilmiyor. “Bolard” olarak adlandırılan bu yapılar, araçlarla yayalar arasında fiziksel bir sınır oluşturarak kazaları, kaldırıma park edilmesini ve izinsiz araç girişini önlüyor.

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Araçların kaldırıma çıkmasını engelliyor

Araçların kaldırıma çıkmasını engelliyor

Beton küreler, araç yolu ile yaya alanının birbirine yaklaştığı noktalarda koruyucu bariyer görevi görüyor. Otomobillerin kaldırıma çıkmasını, yaya bölgelerine girmesini veya yasak alanlara park etmesini önlerken sürücülere yolun nerede sona erdiğini de fiziksel olarak gösteriyor.

Mağaza girişleri, meydanlar, bisiklet yolları, parklar ve açık oturma alanları bu yapıların en sık kullanıldığı yerler arasında bulunuyor. Yol kenarından kontrolden çıkarak gelen bir araçla yayalar ve binalar arasında engel oluşturan beton küreler, mağazalara otomobille girilerek gerçekleştirilen hırsızlık girişimlerine karşı da kullanılabiliyor.

Küre biçimi ise güvenlik yapısının çevredeki mimariye daha kolay uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Aynı işi metal direkler ve beton sütunlar da yapabiliyor ancak yuvarlak tasarım, sert bir trafik engelinden çok kent mobilyası veya dekoratif unsur gibi görünüyor.

Yanlış yerleştirilirse yayalar için engele dönüşebiliyor

Yanlış yerleştirilirse yayalar için engele dönüşebiliyor

Beton kürelerin güvenlik sağlaması, yalnızca ağırlıklarına değil doğru noktaya ve uygun aralıklarla yerleştirilmelerine bağlı. Birbirlerinden fazla uzak bırakıldıklarında araç geçişini engelleyemiyor; dar aralıklarla veya kaldırımın ortasına konulduklarında ise bebek arabalarıyla hareket destek aracı kullanan kişilerin geçişini zorlaştırabiliyor.

Erişilebilirlik kuralları ülkeden ülkeye değişse de yabancı tasarım kılavuzlarında yaya güzergahının açık tutulması özellikle vurgulanıyor. İngiltere’de yayımlanan güncel yönlendirmelerde ise dikey engeller arasında en az 1,5 metre açıklık bırakılması öneriliyor.

Alçak ve çevresiyle aynı renkteki beton kürelerin karanlıkta fark edilmesi de zorlaşabiliyor. Görme kaybı bulunan yayaların çarpma riskini azaltmak için yapıların zeminle renk karşıtlığı oluşturması, düzenli bir hat üzerinde konumlandırılması ve gerektiğinde reflektör veya aydınlatmayla görünür hâle getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla kaldırımdaki beton küreler doğru tasarlandığında güvenlik sağlarken hatalı yerleştirildiğinde yeni bir engel yaratabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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