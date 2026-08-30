Sel Geldiğinde Suyla Yükselen Evler Yaptılar!

Evin yükselmesi, su ve enerji gibi hizmet bağlantılarının da harekete uyum sağlamasını gerektiriyor. Bu nedenle tesisatta uzayabilen esnek bağlantılar kullanıldı. Proje açıklamasına göre bağlantılar, üç metreye kadar uzamaya uygun şekilde tasarlandı.

Bahçe de suyun yükselişinin izlenebilmesi için kademeli düzenlendi. Farklı seviyelerdeki bitkilendirme ve teraslar, nehirdeki değişimin evin çevresinde görülmesini sağlıyor. Mimarlık ofisi, yapının 2019–2020 kışındaki taşkınlarda tasarlandığı gibi yükselip indiğini belirtiyor.

Amfibi yapı, sel sırasında evde kalmanın her koşulda güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Proje ekibinin açıklamasına göre ada sakinlerinin büyük taşkın uyarısında bölgeden ayrılması gerekiyor. Evin yüzebilmesi, binayı koruyan tasarımın parçası; tahliye uyarılarını ortadan kaldırmıyor.