Sel Geldiğinde Suyla Yükselen Evler Yaptılar!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sel riski bulunan bölgelerde bazı evler, su yükseldiğinde yerden ayrılıp yüzebilecek şekilde tasarlanıyor. Amfibi ev olarak adlandırılan yapılar, normal koşullarda zemine oturuyor; taşkın sırasında ise suyun kaldırma kuvvetiyle yükseliyor. İngiltere’de Thames Nehri kıyısında inşa edilen Formosa da bu örneklerden biri. Dört dikey direkle yerinde tutulan ev, su çekildiğinde yeniden başlangıç konumuna iniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evin altındaki bölüm suyla dolunca yapı yükseliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esnek tesisat bağlantıları evle birlikte hareket ediyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın