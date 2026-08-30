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Yaşam
Sel Geldiğinde Suyla Yükselen Evler Yaptılar!

Sel Geldiğinde Suyla Yükselen Evler Yaptılar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 12:05
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Sel riski bulunan bölgelerde bazı evler, su yükseldiğinde yerden ayrılıp yüzebilecek şekilde tasarlanıyor. Amfibi ev olarak adlandırılan yapılar, normal koşullarda zemine oturuyor; taşkın sırasında ise suyun kaldırma kuvvetiyle yükseliyor. İngiltere’de Thames Nehri kıyısında inşa edilen Formosa da bu örneklerden biri. Dört dikey direkle yerinde tutulan ev, su çekildiğinde yeniden başlangıç konumuna iniyor.

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Evin altındaki bölüm suyla dolunca yapı yükseliyor

Evin altındaki bölüm suyla dolunca yapı yükseliyor

BACA Architects’in tasarladığı Formosa, Buckinghamshire’da Thames Nehri üzerindeki küçük bir adada bulunuyor. Yaklaşık 225 metrekarelik evin bulunduğu yer taşkına açık olduğundan, proje daha başlangıçta yükselen su seviyesine uyum sağlayacak biçimde geliştirildi.

Yapının hafif üst bölümü, yüzmeye uygun beton bir tabana oturuyor. Ev, çevresi ve altı hazırlanmış bir havuzun içinde duruyor. Sel sırasında bu bölüm suyla dolunca taban, üzerindeki yapıyla birlikte kaldırma kuvveti sayesinde yükseliyor.

Evin yanında bulunan dört sabit dikey direk, yukarı ve aşağı hareket ederken yapıyı aynı konumda tutuyor. Böylece evin akıntıyla sürüklenmesi engelleniyor; su seviyesi düştüğünde yapı kontrollü biçimde yeniden yerine oturuyor.

Esnek tesisat bağlantıları evle birlikte hareket ediyor

Esnek tesisat bağlantıları evle birlikte hareket ediyor

Evin yükselmesi, su ve enerji gibi hizmet bağlantılarının da harekete uyum sağlamasını gerektiriyor. Bu nedenle tesisatta uzayabilen esnek bağlantılar kullanıldı. Proje açıklamasına göre bağlantılar, üç metreye kadar uzamaya uygun şekilde tasarlandı.

Bahçe de suyun yükselişinin izlenebilmesi için kademeli düzenlendi. Farklı seviyelerdeki bitkilendirme ve teraslar, nehirdeki değişimin evin çevresinde görülmesini sağlıyor. Mimarlık ofisi, yapının 2019–2020 kışındaki taşkınlarda tasarlandığı gibi yükselip indiğini belirtiyor.

Amfibi yapı, sel sırasında evde kalmanın her koşulda güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Proje ekibinin açıklamasına göre ada sakinlerinin büyük taşkın uyarısında bölgeden ayrılması gerekiyor. Evin yüzebilmesi, binayı koruyan tasarımın parçası; tahliye uyarılarını ortadan kaldırmıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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