Asfaltın Altına 100 Metrelik Kuyu Açacaklar: Kışın Devreye Girecek
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İngiltere’de yaz aylarında ısınan asfaltı yer altındaki bir enerji deposuna dönüştürmeyi amaçlayan yol denemesi başladı. Surrey Üniversitesinde kurulan sistem, asfaltın altındaki borularda dolaşan suyla yüzeydeki ısıyı toplayarak 100 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna taşıyacak. Yaz boyunca yer altında saklanan ısı, kışın yeniden yola gönderilecek. Araştırmacılar böylece buzlanmayı, donma ve çözülme döngülerini ve bunların yol açtığı çukurları azaltmayı hedefliyor.
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Yazın toplanan ısı 100 metre derinlikte saklanacak
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Deneme yıllarca yer altındaki sensörlerle izlenecek
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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