Asfaltın Altına 100 Metrelik Kuyu Açacaklar: Kışın Devreye Girecek

Sistem, Surrey Üniversitesinin Stag Hill kampüsündeki Senate House binasının otoparkına kuruluyor. Projenin ilk aşaması başladı; ikinci aşamanın ise Ağustos 2026’nın ortasında devreye alınması planlandı. Boruların üzeri yeniden kapatıldıktan sonra yolun farklı mevsimlerde nasıl davrandığı, yer altına yerleştirilen sensörler aracılığıyla birkaç yıl boyunca takip edilecek.

Projenin başında geoteknik mühendisliği alanında çalışan Dr. Benyi Cao bulunuyor. Araştırmacılara göre sistemin önemli özelliklerinden biri, standart plastik borular ve su dolaşım pompaları gibi hâlihazırda kullanılan malzemelerle kurulabilmesi. Çalışma, Royal Academy of Engineering araştırma programı ile Surrey County Council tarafından destekleniyor.

İngiltere’deki kurulum henüz yaygın kullanıma hazır bir yol sistemi değil, uzun süreli bir saha denemesi niteliği taşıyor. Araştırmacılar sıcaklık düzenlemesinin asfalt ömrüne, buzlanmaya ve çukur oluşumuna etkisini gerçek hava koşullarında ölçmek istiyor. Sonuçlar başarılı olursa aynı yöntem daha dayanıklı yollar yapmak, bakım çalışmalarını azaltmak ve yol onarımlarının karbon ayak izini düşürmek için kullanılabilecek.