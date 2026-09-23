Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 23 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı
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Haftanın ortasında ekran başında olacaklar için 23 Eylül Çarşamba programı netleşti. Bu akşam hangi diziler var, yeni bölümle gelen yapımlar hangileri, hangi kanal tekrara yer veriyor? Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş kaçta başlıyor, Haysiyet ve Anne Yarısı bu akşam var mı? ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8'in çarşamba akşamı programını kanal kanal derledik.
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23 Eylül Çarşamba Bu Akşam Hangi Diziler Var?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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