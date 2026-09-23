Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 23 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Haftanın ortasında ekran başında olacaklar için 23 Eylül Çarşamba programı netleşti. Bu akşam hangi diziler var, yeni bölümle gelen yapımlar hangileri, hangi kanal tekrara yer veriyor? Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş kaçta başlıyor, Haysiyet ve Anne Yarısı bu akşam var mı? ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8'in çarşamba akşamı programını kanal kanal derledik.