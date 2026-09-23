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Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 23 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 23 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV ve TRT 1 Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 14:39
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Haftanın ortasında ekran başında olacaklar için 23 Eylül Çarşamba programı netleşti. Bu akşam hangi diziler var, yeni bölümle gelen yapımlar hangileri, hangi kanal tekrara yer veriyor? Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş kaçta başlıyor, Haysiyet ve Anne Yarısı bu akşam var mı? ATV, Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8'in çarşamba akşamı programını kanal kanal derledik.

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23 Eylül Çarşamba Bu Akşam Hangi Diziler Var?

23 Eylül Çarşamba Bu Akşam Hangi Diziler Var?

ATV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Çarşamba akşamlarının dönem dizisi Aşk ve Taht, 3. bölümüyle 20.00'de ATV ekranlarında. Anadolu Selçuklu sarayında geçen hikâyede Akın Akınözü Alaeddin Keykubat'ı, Merjem Šiljak ise Alanya Prensesi Destina'yı canlandırıyor. Kadroda Simay Barlas da başrollerden birinde yer alıyor.

Show TV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Show TV cephesinde bu akşam Sevdan Bir Ateş var. Kapadokya'da çekilen dizinin yeni bölümü 20.00 itibarıyla izlenebilecek. Murat Ünalmış'ın Mirza, Özge Özacar'ın Leyla rolünde olduğu hikâye, düğün gecesi kaybolan Leyla'nın yedi yıl sonra Mirza'nın hayatına yeniden girmesi üzerine kurulu. Gece yarısına doğru, saat 23.00'te, kanal Kızılcık Şerbeti tekrarına geçiyor.

Kanal D'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Haysiyet izleyicilerinin yeni bölüm için salıyı beklemesi gerekiyor. Kanal D bu akşam 20.00 kuşağında diziyi tekrar bölümüyle ekrana getiriyor. Kanalın gece programında 23.15'te Daha 17 tekrarı bulunuyor.

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Diğer kanallarda ise tablo şöyle 👇

NOW'da Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Dün akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Anne Yarısı'nı kaçıranlar için NOW bu akşam ikinci bir şans sunuyor: İlk bölüm 20.00'de yeniden ekranda olacak. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu buluşturan velayet hikâyesinin 2. bölümü 29 Eylül Salı akşamı yayınlanacak.

Star TV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Star TV de bugün tamamen tekrarlara yer verecek. 20.00'de Tuzlu Kahve, 23.15'te Çirkin seyirci karşısına çıkacak.

TRT 1'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Pazartesi akşamları yeni bölümüyle yayınlanan Evlilik Güzeldir, bu akşam 20.00'de TRT 1'de tekrar olarak yayında olacak. Fikret Kuşkan'ın nikâh memuru Mesut Bahtiyar'a hayat verdiği dizinin ardından 23.15'te Gönül Dağı başlayacak.

TV8'de Çarşamba Günü Hangi Program Var?

Dizi yerine yarışma tercih edenlerin adresi TV8. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle 20.00'de mutfak kapılarını açıyor, 00.15'te ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz başlıyor.

Aşk ve Taht Hangi Gün Yayınlanıyor?

Aşk ve Taht Hangi Gün Yayınlanıyor?

ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Aşk ve Taht, 9 Eylül'deki ilk bölümünden bu yana çarşamba akşamları 20.00'de ekrana geliyor. Dizi, sekiz yıl zindanda kaldıktan sonra tahta çıkan Alaeddin Keykubat'ın kardeşiyle girdiği iktidar mücadelesini ve Selçuklulara öfke duyan Alanya Prensesi Destina ile yollarının kesişmesini işliyor. Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas'a Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli ve Emrah Altıntoprak eşlik ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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