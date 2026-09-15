Şehirde Otomobil Yolu Yok: Evlerin Arasında Sadece Dev Merdivenler Var

Sewell, 1905’te Braden Copper Company tarafından El Teniente bakır madeninin çalışanlarını barındırmak amacıyla kuruldu. Rancagua kentinin yaklaşık 60 kilometre doğusundaki yerleşim, zamanla dünyanın en büyük yer altı bakır madenlerinden birinin çevresinde gelişen büyük bir işçi şehrine dönüştü.

Dağ yamacının eğimi tekerlekli araçların kullanabileceği klasik sokakların yapılmasına izin vermiyordu. Şehir planlamacıları bu nedenle yerleşimin omurgasını tren istasyonundan yukarı doğru çıkan büyük bir merkezi merdiven üzerine kurdu. Evler, okullar, dükkânlar ve ortak kullanım alanları bu merdivene bağlanan küçük basamaklar ile patikaların çevresine yerleştirildi.

Merdiven boyunca kalan küçük ve düzensiz düzlükler meydan olarak değerlendirildi. Ahşaptan yapılan evlerin yeşil, sarı, kırmızı ve mavi gibi canlı renklere boyanması, karla kaplı dağların arasındaki yerleşime dikkat çekici bir görünüm kazandırdı. Sewell bu sıra dışı planı nedeniyle “Merdivenler Şehri” adıyla anılmaya başladı.