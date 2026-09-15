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Şehirde Otomobil Yolu Yok: Evlerin Arasında Sadece Dev Merdivenler Var

Şehirde Otomobil Yolu Yok: Evlerin Arasında Sadece Dev Merdivenler Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 12:26
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Şili Andları’nın dik yamaçlarında kurulan Sewell’de şehir merkezine giren tek bir otomobil yolu bulunmuyor. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki yerleşim, tren istasyonundan başlayan dev bir merdiven ve ona bağlanan yaya yollarının çevresinde büyüdü. Bir dönem 15 bin kişinin yaşadığı maden şehri daha sonra büyük ölçüde boşaltıldı.

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Şehir tren istasyonundan başlayan merkezi merdivenin çevresine kuruldu

Şehir tren istasyonundan başlayan merkezi merdivenin çevresine kuruldu

Sewell, 1905’te Braden Copper Company tarafından El Teniente bakır madeninin çalışanlarını barındırmak amacıyla kuruldu. Rancagua kentinin yaklaşık 60 kilometre doğusundaki yerleşim, zamanla dünyanın en büyük yer altı bakır madenlerinden birinin çevresinde gelişen büyük bir işçi şehrine dönüştü.

Dağ yamacının eğimi tekerlekli araçların kullanabileceği klasik sokakların yapılmasına izin vermiyordu. Şehir planlamacıları bu nedenle yerleşimin omurgasını tren istasyonundan yukarı doğru çıkan büyük bir merkezi merdiven üzerine kurdu. Evler, okullar, dükkânlar ve ortak kullanım alanları bu merdivene bağlanan küçük basamaklar ile patikaların çevresine yerleştirildi.

Merdiven boyunca kalan küçük ve düzensiz düzlükler meydan olarak değerlendirildi. Ahşaptan yapılan evlerin yeşil, sarı, kırmızı ve mavi gibi canlı renklere boyanması, karla kaplı dağların arasındaki yerleşime dikkat çekici bir görünüm kazandırdı. Sewell bu sıra dışı planı nedeniyle “Merdivenler Şehri” adıyla anılmaya başladı.

Nüfusu 15 bine ulaştıktan sonra şehir boşaltıldı

Nüfusu 15 bine ulaştıktan sonra şehir boşaltıldı

Sewell’deki nüfus 1968’de yaklaşık 15 bine ulaştı. Yerleşimde çalışanlar için konutların yanı sıra hastane, tiyatro, okul, sosyal kulüpler ve mağazalar bulunuyordu. Şehrin mimarisinde Şili’deki işçi kültürüyle Amerikan şirket kentlerinin izleri bir arada görülüyordu.

Bakır endüstrisinin kamulaştırılmasının ardından çalışanların Rancagua’ya taşınmasının daha verimli olduğuna karar verildi. Sewell’in nüfusu 1970’lerde hızla azaldı ve bazı yapılar yıkıldı. Yıkım çalışmaları, bölgenin endüstriyel mirasının korunmasına yönelik politikanın benimsenmesiyle 1990’larda durduruldu.

Sewell 1998’de Şili’de ulusal anıt, 2006’da ise UNESCO Dünya Mirası ilan edildi. Eski yerleşim bölgesi artık sürekli nüfusa sahip değil ancak maden çevresindeki endüstriyel faaliyetler devam ediyor. Maden sahasının içinde kalan şehre ziyaretler yalnızca yetkili işletmeler tarafından düzenlenen kontrollü turlarla gerçekleştirilebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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