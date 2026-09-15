Şehirde Otomobil Yolu Yok: Evlerin Arasında Sadece Dev Merdivenler Var
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Şili Andları’nın dik yamaçlarında kurulan Sewell’de şehir merkezine giren tek bir otomobil yolu bulunmuyor. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki yerleşim, tren istasyonundan başlayan dev bir merdiven ve ona bağlanan yaya yollarının çevresinde büyüdü. Bir dönem 15 bin kişinin yaşadığı maden şehri daha sonra büyük ölçüde boşaltıldı.
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Şehir tren istasyonundan başlayan merkezi merdivenin çevresine kuruldu
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Nüfusu 15 bine ulaştıktan sonra şehir boşaltıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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