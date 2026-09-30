Melis Sezen Adli Tıp Raporunu Paylaştı: Yasaklı Madde Test Sonucunu Açıkladı!
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Oyuncu Melis Sezen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yasaklı madde testinin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Adli tıp raporunun sonuçlandığını belirten Sezen, kan, idrar ve saç örneklerinde yasaklı madde bulunmadığını açıkladı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu incelemeleri netleşmeye devam ediyor.
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Melis Sezen, adli tıp raporunun sonuçlandığını duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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