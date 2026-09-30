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Melis Sezen Adli Tıp Raporunu Paylaştı: Yasaklı Madde Test Sonucunu Açıkladı!

Melis Sezen Adli Tıp Raporunu Paylaştı: Yasaklı Madde Test Sonucunu Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.09.2026 - 17:53
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Oyuncu Melis Sezen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yasaklı madde testinin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Adli tıp raporunun sonuçlandığını belirten Sezen, kan, idrar ve saç örneklerinde yasaklı madde bulunmadığını açıkladı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu incelemeleri netleşmeye devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu incelemeleri netleşmeye devam ediyor.

Oyuncu Melis Sezen, test sonuçlarını adli tıp raporuyla birlikte kamuoyuna duyurarak sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Sanat ve spor dünyasından 18 ismin yer aldığı soruşturmada Melis Sezen, Aras Bulut İynemli ve Yağız Sabuncuoğlu’nun testleri negatif sonuçlanırken Afra Saraçoğlu ile eski futbolcu Hasan Şaş’ın örneklerinde yasaklı madde tespit edildi.

18 Eylül’deki operasyonda 18 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül 2026 tarihinde yasaklı madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden yasaklı madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirilmiş ve 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla gerçekleştirilmişti.

Soruşturmanın spor camiasına uzanan ayağında da tahlil raporları savcılığa teslim edildi. Habere göre, spor yorumcusu ve eski futbolcu Hasan Şaş’ın yasaklı madde testi pozitif sonuçlandı. Kan, idrar ve saç örneklerinde yasaklı madde tespit edildiği aktarıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun testi ise negatif sonuçlandı.

Afra Saraçoğlu’nun testi pozitif, Aras Bulut İynemli’nin testi negatif sonuçlandı.

Haberde, 30 Eylül 2026 itibarıyla dosyaya giren diğer adli tıp raporlarında sanat dünyasından isimlerin analizlerinin de yer aldığı belirtildi.

İncelemeler sonucunda oyuncu Afra Saraçoğlu’nun saç örneğinde yasaklı madde tespit edildiği aktarıldı. Aynı dosya kapsamında örnek veren oyuncu Aras Bulut İynemli’nin test sonucunun ise negatif çıktığı bildirildi.

Melis Sezen, adli tıp raporunun sonuçlandığını duyurdu.

Melis Sezen, adli tıp raporunun sonuçlandığını duyurdu.

'Herkese merhaba,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adli tıp raporum sonuçlanmıştır.

Raporda, kanımda, idrarımda ve saçımda inceleme kapsamında aranan yasaklı maddelerin ve ilaç etken maddelerinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir yasaklı madde ve hiçbir ilaç etken maddesi bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir.

Bu süreçte İstanbul Maslak İl Jandarma Komutanlığına ve bizimle ilgilenen tüm ekibe ve ilgili kişilere, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ve devletime her şey için çok teşekkür ederim.

Yanımda olan tüm sevdiklerime kocaman sarılıyorum. Canım aileme sonsuz teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle,

Allah’a emanet olun.

Melis Sezen'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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