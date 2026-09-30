Melis Sezen Adli Tıp Raporunu Paylaştı: Yasaklı Madde Test Sonucunu Açıkladı!

'Herkese merhaba,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adli tıp raporum sonuçlanmıştır.

Raporda, kanımda, idrarımda ve saçımda inceleme kapsamında aranan yasaklı maddelerin ve ilaç etken maddelerinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir yasaklı madde ve hiçbir ilaç etken maddesi bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir.

Bu süreçte İstanbul Maslak İl Jandarma Komutanlığına ve bizimle ilgilenen tüm ekibe ve ilgili kişilere, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına ve devletime her şey için çok teşekkür ederim.

Yanımda olan tüm sevdiklerime kocaman sarılıyorum. Canım aileme sonsuz teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle,

Allah’a emanet olun.

Melis Sezen'