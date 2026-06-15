Uzmanlardan Hayati Uyarı: Sürdüğünüz Krem Sizi Kanser Edebilir

Ancak uzmanlar, artan talebi fırsat bilen sahtekârlara karşı vatandaşları kesin bir dille uyarıyor. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç, özellikle çevrim içi alışveriş sitelerinden sipariş edilen güneş kremlerinin büyük bir kısmının sahte olabileceğine dikkat çekerek, bu ürünlerin koruma sağlamak bir yana insan sağlığını doğrudan tehdit ettiğini vurguladı. Eczane ve ruhsatlı noktalar haricinde yapılan alışverişlerin büyük bir risk barındırdığı ifade ediliyor.

Merdiven altı koşullarda üretilen ve içindekiler kısmında yer almayan gizli kimyasallar barındıran bu sahte ürünler, ciltte telafisi zor hasarlar bırakıyor. Dr. Çekiç'in verdiği bilgilere göre, sahte kremler sadece güneş yanıklarına veya erken yaşlanmaya zemin hazırlamakla kalmıyor; aynı zamanda içerdikleri yüksek orandaki kanserojen maddeler sebebiyle ilerleyen dönemlerde lenfoma ve çeşitli cilt kanserlerine de yol açabiliyor. Hastanelere başvuran pek çok kişinin bu kremleri sürdükten birkaç gün sonra yüz, boyun ve ellerinde ciddi alerjik reaksiyonlar, sulu yaralar, yaygın kabarıklıklar ve hatta ikinci derece yanığa benzer şikâyetler yaşadığı belirtiliyor.

Tüketicilerin sahte bir ürünü ayırt edebilmesi için bazı kritik detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar; ambalajda yer alan logonun düzensiz olması, etiketin yanlış basılması, ürünün kokusunda veya genel kıvamında beklenmedik bir değişiklik gözlenmesi gibi durumların sahtelik belirtisi olduğunu ifade ediyor. İçinde katı maddeler bulunan, tortu oluşturan veya oksitlenerek renk değiştiren kremlerin kesinlikle cilde temas ettirilmemesi şart. Korunmanın en güvenli yolu ise ürünleri yalnızca güvenilir eczanelerden temin etmekten geçiyor.

Toplumda sıkça yapılan bir diğer hayati hata ise 'yüzde yüz bitkisel' ya da 'tamamen doğal' etiketiyle, eş dost tavsiyesi üzerine alınan ve gerekli testlerden geçmemiş ürünlerin kullanımı olarak öne çıkıyor. Dr. Çekiç, bu tür denetimsiz ürünleri kullanan hastalarında acil serviste serumla müdahale edilmesini gerektirecek kadar ağır reaksiyonlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Uzmanlar, altı aydan büyük bebekler dâhil herkesin özellikle sabah 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, her iki saatte bir en az 50 koruma faktörlü (UVA ve UVB etkili) güneş kremi kullanması gerektiğinin altını çiziyor. Gençlik yıllarında önemsenmeyen güneş hasarları ve yanlış ürün kullanımlarının, günümüzde 30'lu yaşlardan itibaren ölümcül melanom veya bazal hücreli karsinom gibi cilt kanserleri olarak ortaya çıktığı hatırlatılıyor. Vücudundaki benlerde renk, şekil veya boyut değişikliği fark eden kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir dermatoloğa başvurması gerekiyor.