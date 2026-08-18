Bir Neslin Osman Amcasıydı: Kavak Yelleri'nin Usta Oyuncusu Erol Aksoy'un 89 Yaşındaki Son Hali Ortaya Çıktı!

2000'li yılların unutulmaz dizilerini saymaya başladığımızda Kavak Yelleri'ni ilk sıralara koymamak pek mümkün değil. 2007 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011 yılına kadar devam eden dizi, dört sezon boyunca yalnızca Aslı, Efe, Mine ve Deniz'in hikayesini anlatmakla kalmadı; dönemin gençlik kültürünün de en önemli parçalarından birine dönüştü.

Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Aslı Enver ve İbrahim Kendirci'nin başrollerini paylaştığı dizi; arkadaşlıklar, ilk aşklar, ayrılıklar, aile problemleri ve büyümenin sancılarını Urla'nın o unutulmaz atmosferiyle bir araya getirmişti. Öyle ki bugün dizinin müziklerinden mekanlarına kadar pek çok detayı, 2000'li yılları yaşayanlar için başlı başına bir nostalji sebebi.

Elbette Kavak Yelleri denildiğinde yalnızca genç başrolleri hatırlamıyoruz. Dizinin dünyasını bu kadar sıcak ve gerçek hissettiren yan karakterlerin de bunda büyük payı vardı.

Onlardan biri de Mine'nin dedesi Osman Amca'ydı.

İnatçılığı, söylenmeleri ve sert görünüşünün altında sakladığı yumuşacık kalbiyle Osman Amca, özellikle dizinin Urla döneminin unutulmaz yüzlerinden biri olmuştu.