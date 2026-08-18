Bir Neslin Osman Amcasıydı: Kavak Yelleri'nin Usta Oyuncusu Erol Aksoy'un 89 Yaşındaki Son Hali Ortaya Çıktı!
Bir döneme damgasını vuran Kavak Yelleri, yalnızca Aslı, Efe, Mine ve Deniz'i değil, birbirinden unutulmaz yan karakterleri de hayatımıza sokmuştu. O isimlerden biri de Mine'nin huysuz ama pamuk kalpli dedesi Osman Amcaydı. Usta oyuncu Erol Aksoy'un hayat verdiği karakter, özellikle dizinin Urla döneminin sıcaklığını hatırlatan yüzlerden biri olarak hafızalara kazındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan 89 yaşındaki Aksoy'un yıllar sonraki hali ise ortaya çıktı. Bir süredir İzmir'deki bir bakımevinde yaşamını sürdüren usta oyuncuyu ziyaret eden fotoğrafçı Murad Salahlı, Aksoy'un son halini paylaşırken sağlık durumuyla ilgili de sevenlerini mutlu edecek haber verdi.
Kaynak: Murad Salahlı
Bir neslin gençliğini ekran başında geçirmesine sebep olan Kavak Yelleri'nin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti!
Mine'nin huysuz ama bir o kadar da sevimli dedesi Osman Amca'yı usta oyuncu Erol Aksoy canlandırıyordu.
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