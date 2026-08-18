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Bir Neslin Osman Amcasıydı: Kavak Yelleri'nin Usta Oyuncusu Erol Aksoy'un 89 Yaşındaki Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir Neslin Osman Amcasıydı: Kavak Yelleri'nin Usta Oyuncusu Erol Aksoy'un 89 Yaşındaki Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 17:16
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Bir döneme damgasını vuran Kavak Yelleri, yalnızca Aslı, Efe, Mine ve Deniz'i değil, birbirinden unutulmaz yan karakterleri de hayatımıza sokmuştu. O isimlerden biri de Mine'nin huysuz ama pamuk kalpli dedesi Osman Amcaydı. Usta oyuncu Erol Aksoy'un hayat verdiği karakter, özellikle dizinin Urla döneminin sıcaklığını hatırlatan yüzlerden biri olarak hafızalara kazındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan 89 yaşındaki Aksoy'un yıllar sonraki hali ise ortaya çıktı. Bir süredir İzmir'deki bir bakımevinde yaşamını sürdüren usta oyuncuyu ziyaret eden fotoğrafçı Murad Salahlı, Aksoy'un son halini paylaşırken sağlık durumuyla ilgili de sevenlerini mutlu edecek haber verdi.

Kaynak: Murad Salahlı

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Bir neslin gençliğini ekran başında geçirmesine sebep olan Kavak Yelleri'nin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti!

Bir neslin gençliğini ekran başında geçirmesine sebep olan Kavak Yelleri'nin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti!

2000'li yılların unutulmaz dizilerini saymaya başladığımızda Kavak Yelleri'ni ilk sıralara koymamak pek mümkün değil. 2007 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011 yılına kadar devam eden dizi, dört sezon boyunca yalnızca Aslı, Efe, Mine ve Deniz'in hikayesini anlatmakla kalmadı; dönemin gençlik kültürünün de en önemli parçalarından birine dönüştü.

Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Aslı Enver ve İbrahim Kendirci'nin başrollerini paylaştığı dizi; arkadaşlıklar, ilk aşklar, ayrılıklar, aile problemleri ve büyümenin sancılarını Urla'nın o unutulmaz atmosferiyle bir araya getirmişti. Öyle ki bugün dizinin müziklerinden mekanlarına kadar pek çok detayı, 2000'li yılları yaşayanlar için başlı başına bir nostalji sebebi.

Elbette Kavak Yelleri denildiğinde yalnızca genç başrolleri hatırlamıyoruz. Dizinin dünyasını bu kadar sıcak ve gerçek hissettiren yan karakterlerin de bunda büyük payı vardı.

Onlardan biri de Mine'nin dedesi Osman Amca'ydı.

İnatçılığı, söylenmeleri ve sert görünüşünün altında sakladığı yumuşacık kalbiyle Osman Amca, özellikle dizinin Urla döneminin unutulmaz yüzlerinden biri olmuştu.

Mine'nin huysuz ama bir o kadar da sevimli dedesi Osman Amca'yı usta oyuncu Erol Aksoy canlandırıyordu.

Mine'nin huysuz ama bir o kadar da sevimli dedesi Osman Amca'yı usta oyuncu Erol Aksoy canlandırıyordu.

Mine, Kavak Yellerinin en çalkantılı hikayelerinden birine sahip karakteriydi. Ailesiyle yaşadığı problemler, aşk hayatındaki iniş çıkışlar ve aldığı kararlarla sık sık kendisini karmaşanın ortasında bulan Mine'nin hayatındaki en güvenli limanlardan biri ise dedesi Osman Amca olmuştu.

Türk tiyatrosu ve sinemasının kıdemli isimlerinden Erol Aksoy, yıllar içerisinde televizyon ekranlarından beyazperdeye kadar pek çok farklı yapımda rol aldı.

Fakat geniş televizyon izleyicisinin onu en çok hatırladığı karakterlerden biri hiç şüphesiz Kavak Yelleri'ndeki Osman Amca oldu.

Aksoy'u ilerleyen yıllarda Yaprak Dökümü, Sırlar Dünyası ve Baba Candır gibi sevilen televizyon yapımlarında da izledik. Sinemada ise Mucize 2: Aşk, Vezir Parmağı, İlk Öpücük, Niyazi Gül Dörtnala, Kızkaçıran ve Bir Sevda İşi gibi birçok filmde kamera karşısına geçti.

Kimi zaman birkaç sahnede karşımıza çıksa bile yılların tiyatro tecrübesi ve kendine has oyunculuğuyla karakterlerine sıcaklık katmayı başaran Aksoy, özellikle ekranların 'tanıdık yüzlerinden' biri haline geldi.

Şimdilerde 89 yaşında olan usta oyuncudan gelen son görüntüler ise yıllar sonra Kavak Yelleri izleyicilerini geçmişe götürdü.

Bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdüren 89 yaşındaki Erol Aksoy'un İzmir'deki bir bakımevinde yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Usta oyuncunun son halini görmemizi sağlayan isim ise Murad Salahlı oldu.

Aksoy'u kaldığı bakımevinde ziyaret eden Salahlı, usta sanatçıyla birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak sağlık durumuyla ilgili de sevenlerine güzel haber verdi.

Salahlı, ziyaretinin ardından Erol Aksoy'un hala aynı güler yüzünü ve enerjisini koruduğunu belirterek usta oyuncunun sevenlerine sevgi ve selamlarını ilettiğini aktardı.

Paylaşılan karelerde Aksoy'un neşeli hali de dikkatlerden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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