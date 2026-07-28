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Teknesi Parçalandı, Pasifik'te 1 Ay Hayatta Kalmaya Çalıştı

Teknesi Parçalandı, Pasifik'te 1 Ay Hayatta Kalmaya Çalıştı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 11:02
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39 yaşındaki Kai Sato, 7 Haziran'da Kaliforniya'daki Catalina Adası'ndan tek başına yelkenliyle denize açıldı. Ancak iki hafta sonra teknesinin direği kırıldı, yakıtı tükendi ve telefonu tamamen sustu. Dünya ile iletişimi kesilen Sato, Pasifik Okyanusu'nun ortasında haftalar boyunca sürüklendi. Yaklaşık bir ay sonra kurtarılan genç denizcinin hayatta kalmak için verdiği mücadele ise ilham vericiydi. 

İşte detaylar. 

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Pasifik'te Bir Ay Mahsur Kaldı

Pasifik'te Bir Ay Mahsur Kaldı

Pasifik Okyanusu'na tek başına açılan 39 yaşındaki Kai Sato için yolculuk, birkaç hafta içinde beklenmedik bir duruma dönüştü. Kaliforniya açıklarından yola çıkan denizcinin teknesinin direği kırıldı, yakıtı tükendi ve telefonunun şarjı bitti. İletişim imkanı kalmayan Sato, açık denizde sürüklenmeye başladı.

'Artık Kurtulamayacağımı Düşündüm'

Günler geçtikçe akıntılar Sato'nun teknesini gemilerin kullandığı rotalardan uzaklaştırdı. Yaşadıklarını anlatan denizci, bir süre boyunca umudunu kaybettiğini, günlerce ağladığını ve kendisini okyanusun ortasında 'hareketsiz bir hedef' gibi hissettiğini söyledi. 

Ama neyse ki birkaç günün ardından yeniden mücadele etmeye karar verdi. Elindeki sınırlı imkanları kullanarak teknesini yeniden işler hale getirmek için çözümler aradı.

Okyanusun Ortasında Teknesini Onarmaya Çalıştı

Okyanusun Ortasında Teknesini Onarmaya Çalıştı

Hasar gören yelkenliyi yeniden kullanabilmek için PVC borular ve kano küreklerinden yararlanan Sato, teknesinde geçici çözümler geliştirdi.

Yanındaki yiyecekler azaldığında teknede kalan yulaf ezmesini tüketen Sato, daha sonra teknesine düşen balık ve kalamarlarla beslendi. İçme suyu ihtiyacını karşılamak için ise deniz suyundan oluşan yoğuşma damlalarını topladı.

Bir Konteyner Gemisi Tarafından Kurtarıldı

Sato'nun kurtarılması, 21 Temmuz'da Hawaii yönüne ilerleyen bir konteyner gemisinin kendisini fark etmesiyle gerçekleşti.

Pasha Hawaii şirketine ait geminin mürettebatı, hasarlı yelkenliye ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. İki girişimin ardından gemiye alınan Sato'ya su, yiyecek ve kıyafet verildi.

Yaşadığı olaya rağmen yeni bir deniz yolculuğu planlıyor.

Hawaii'de bir akrabasının yanında kalan Kai Sato, şimdi de daha büyük bir tekneyle Filipinler'e gitmek istediğini açıkladı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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