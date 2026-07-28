Teknesi Parçalandı, Pasifik'te 1 Ay Hayatta Kalmaya Çalıştı
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39 yaşındaki Kai Sato, 7 Haziran'da Kaliforniya'daki Catalina Adası'ndan tek başına yelkenliyle denize açıldı. Ancak iki hafta sonra teknesinin direği kırıldı, yakıtı tükendi ve telefonu tamamen sustu. Dünya ile iletişimi kesilen Sato, Pasifik Okyanusu'nun ortasında haftalar boyunca sürüklendi. Yaklaşık bir ay sonra kurtarılan genç denizcinin hayatta kalmak için verdiği mücadele ise ilham vericiydi.
İşte detaylar.
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Pasifik'te Bir Ay Mahsur Kaldı
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Okyanusun Ortasında Teknesini Onarmaya Çalıştı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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