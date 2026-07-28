Teknesi Parçalandı, Pasifik'te 1 Ay Hayatta Kalmaya Çalıştı

Pasifik Okyanusu'na tek başına açılan 39 yaşındaki Kai Sato için yolculuk, birkaç hafta içinde beklenmedik bir duruma dönüştü. Kaliforniya açıklarından yola çıkan denizcinin teknesinin direği kırıldı, yakıtı tükendi ve telefonunun şarjı bitti. İletişim imkanı kalmayan Sato, açık denizde sürüklenmeye başladı.

'Artık Kurtulamayacağımı Düşündüm'

Günler geçtikçe akıntılar Sato'nun teknesini gemilerin kullandığı rotalardan uzaklaştırdı. Yaşadıklarını anlatan denizci, bir süre boyunca umudunu kaybettiğini, günlerce ağladığını ve kendisini okyanusun ortasında 'hareketsiz bir hedef' gibi hissettiğini söyledi.

Ama neyse ki birkaç günün ardından yeniden mücadele etmeye karar verdi. Elindeki sınırlı imkanları kullanarak teknesini yeniden işler hale getirmek için çözümler aradı.