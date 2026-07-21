"Love Bombing" Savunması İşe Yaramadı: 40 Bin Sterlini Geri Ödeyecek
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İngiltere'de 200 bin sterlinlik kazı kazan ödülü kazanan itfaiyeci Craig Titchener, eski sevgilisine verdiği 40 bin sterlin için mahkemeye başvurdu. Eski hemşire Heather Douglass paranın hediye olduğunu ve eski sevgilisinin kendisini 'love bombing' ile etkilediğini savundu. Ancak iki tarafı da dinleyen mahkeme 'love bombing' savunmasını kabul etmedi.
İşte detaylar.
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200 Bin Sterlinlik Kazı Kazan Ödülü Aşk Davasına Dönüştü
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Mahkeme "Love Bombing" İddiasını Kabul Etmedi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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