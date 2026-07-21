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"Love Bombing" Savunması İşe Yaramadı: 40 Bin Sterlini Geri Ödeyecek

"Love Bombing" Savunması İşe Yaramadı: 40 Bin Sterlini Geri Ödeyecek

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 15:13
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İngiltere'de 200 bin sterlinlik kazı kazan ödülü kazanan itfaiyeci Craig Titchener, eski sevgilisine verdiği 40 bin sterlin için mahkemeye başvurdu. Eski hemşire Heather Douglass paranın hediye olduğunu ve eski sevgilisinin kendisini 'love bombing' ile etkilediğini savundu. Ancak iki tarafı da dinleyen mahkeme 'love bombing' savunmasını kabul etmedi. 

İşte detaylar. 

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200 Bin Sterlinlik Kazı Kazan Ödülü Aşk Davasına Dönüştü

200 Bin Sterlinlik Kazı Kazan Ödülü Aşk Davasına Dönüştü

İngiltere'de yaşayan itfaiyeci Craig Titchener, 2019 yılında aldığı Winter Wonderlines kazı kazan kartından 200 bin sterlinlik (güncel döviz kuruna göre yaklaşık 12 milyon 700 bin TL) büyük ödülü kazandı. Titchener, kazandığı paranın bir kısmını o dönem birlikte olduğu hemşire Heather Douglass'a verdi.

Ancak 11 ay sonra ilişki sona erince, verilen para tartışma konusu oldu. Titchener, eski sevgilisine gönderdiği 45 bin sterlinin yaklaşık 40 bin sterlinlik bölümünün yatırım amacıyla verildiğini söyledi. Douglass'ın finans konularında daha bilgili olduğunu belirten Titchener, amacının bu parayı değerlendirerek çocuklarıyla yaşayacakları bir ev almak olduğunu savundu.

Eski hemşire Heather Douglass ise paranın hediye olduğunu iddia etti. Douglass, eski sevgilisinin ilişkiyi güçlendirmek için kendisine pahalı hediyeler ve para verdiğini, bunu 'love bombing' olarak değerlendirdiğini söyledi.

Mahkeme "Love Bombing" İddiasını Kabul Etmedi

Mahkeme "Love Bombing" İddiasını Kabul Etmedi

Mahkeme, daha önce 40 bin sterlinlik kısmın yatırım amacıyla verildiğine hükmetmişti. Londra Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen son duruşmada ise Douglass'ın istenen banka kayıtlarını sunmaması belirleyici oldu. Mahkeme, finansal belgelerin zamanında teslim edilmemesini ciddi bir ihlal olarak değerlendirdi.

Hakim Charlotte Hart, bu nedenle 40 bin sterlinin (güncel döviz kuruna göre yaklaşık 2 milyon 540 bin TL) Craig Titchener'a geri ödenmesine karar verdi. 

Kararın ardından Douglass, görüntülü bağlantıyla katıldığı duruşmadan ayrılarak, 'Buna katılmıyorum. Hoşça kalın.' diyerek bağlantıyı kapattı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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