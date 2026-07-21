"Love Bombing" Savunması İşe Yaramadı: 40 Bin Sterlini Geri Ödeyecek

İngiltere'de yaşayan itfaiyeci Craig Titchener, 2019 yılında aldığı Winter Wonderlines kazı kazan kartından 200 bin sterlinlik (güncel döviz kuruna göre yaklaşık 12 milyon 700 bin TL) büyük ödülü kazandı. Titchener, kazandığı paranın bir kısmını o dönem birlikte olduğu hemşire Heather Douglass'a verdi.

Ancak 11 ay sonra ilişki sona erince, verilen para tartışma konusu oldu. Titchener, eski sevgilisine gönderdiği 45 bin sterlinin yaklaşık 40 bin sterlinlik bölümünün yatırım amacıyla verildiğini söyledi. Douglass'ın finans konularında daha bilgili olduğunu belirten Titchener, amacının bu parayı değerlendirerek çocuklarıyla yaşayacakları bir ev almak olduğunu savundu.

Eski hemşire Heather Douglass ise paranın hediye olduğunu iddia etti. Douglass, eski sevgilisinin ilişkiyi güçlendirmek için kendisine pahalı hediyeler ve para verdiğini, bunu 'love bombing' olarak değerlendirdiğini söyledi.