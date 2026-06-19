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Yaşam
İnşaatta Yeni Dönem Başlıyor! Ne Çimento Gerekiyor Ne de Fırın

İnşaatta Yeni Dönem Başlıyor! Ne Çimento Gerekiyor Ne de Fırın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2026 - 21:01
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde araştırmacılar, yıllardır inşaat için uygun görülmeyen çöl kumunu ekolojik tuğlaya dönüştürdü. Oda sıcaklığında sertleşebilen yeni malzeme, Portland çimentosuna olan bağımlılığı azaltmayı ve çöl bölgelerinde yerel kaynaklarla daha sürdürülebilir yapı malzemeleri üretmeyi hedefliyor.

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Çöl kumu neden inşaatta kullanılamıyordu?

Çöl kumu neden inşaatta kullanılamıyordu?

İnşaatta kullanılan kumun genellikle daha köşeli ve pürüzlü tanelere sahip olması gerekiyor. Bu yapı, kumun çimento ve diğer bağlayıcı malzemelerle daha iyi tutunmasını sağlıyor. Ancak çöl kumunda durum farklı. Rüzgarla sürekli taşınan kum taneleri zamanla aşınıyor, yuvarlaklaşıyor ve beton için gerekli aderansı sağlayamıyor.

Bu nedenle çöl kumu uzun yıllar boyunca “çok bol ama kullanışsız” bir kaynak olarak görüldü. Özellikle Körfez ülkelerinde dev inşaat projeleri yükselirken, çevredeki çöllere rağmen uygun kumun dışarıdan getirilmesi gerekebiliyordu. Yeni çalışma ise bu paradoksu tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Fırınsız ve Portland çimentosuz tuğla geliştirdiler

Fırınsız ve Portland çimentosuz tuğla geliştirdiler

Araştırmacılar, Sharjah bölgesinden toplanan çöl kumunu alkali aktive bağlayıcılarla birleştirdi. Bu sistemde kullanılan kimyasal reaksiyonlar sayesinde kum, klasik Portland çimentosuna ihtiyaç duymadan sert ve dayanıklı bir yapı malzemesine dönüşebiliyor.

Geliştirilen tuğlaların en dikkat çekici yönlerinden biri oda sıcaklığında sertleşebilmesi. Yani üretim için yüksek sıcaklıkta fırınlama ya da yoğun enerji tüketen ısıl kür işlemleri gerekmiyor. Bu da hem üretim maliyetini hem de çevresel etkiyi azaltabilecek önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Yapılan testlerde çöl kumundan üretilen tuğlaların mekanik dayanım, su emme oranı ve dayanıklılık açısından umut verici sonuçlar verdiği belirtiliyor. Ancak teknoloji henüz yaygın kullanıma geçmiş değil. Araştırmacıların bir sonraki hedefi, pilot üretim süreçleriyle bu malzemenin gerçek inşaat projelerinde nasıl performans göstereceğini görmek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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