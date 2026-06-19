İnşaatta Yeni Dönem Başlıyor! Ne Çimento Gerekiyor Ne de Fırın
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde araştırmacılar, yıllardır inşaat için uygun görülmeyen çöl kumunu ekolojik tuğlaya dönüştürdü. Oda sıcaklığında sertleşebilen yeni malzeme, Portland çimentosuna olan bağımlılığı azaltmayı ve çöl bölgelerinde yerel kaynaklarla daha sürdürülebilir yapı malzemeleri üretmeyi hedefliyor.
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Çöl kumu neden inşaatta kullanılamıyordu?
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Fırınsız ve Portland çimentosuz tuğla geliştirdiler
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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