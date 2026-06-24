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Sıradan Şemsiyeyi Taşınabilir Şarj Cihazına Dönüştürdü

Sıradan Şemsiyeyi Taşınabilir Şarj Cihazına Dönüştürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 15:52
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Sıcak havalarda şemsiye çoğu zaman yalnızca gölge sağlamak için kullanılıyor. Ancak yeni bir öğrenci tasarımı, bu sıradan eşyayı çok daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.

Güneş panelleriyle kaplanan şemsiye, güneş ışığını elektriğe dönüştürerek enerjiyi sap kısmındaki bataryada depoluyor. Böylece kullanıcılar, özellikle dışarıdayken telefonlarını ya da küçük elektronik cihazlarını şarj edebilecek taşınabilir bir kaynağa sahip oluyor.

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Şemsiyenin sapı bataryaya dönüştü

Şemsiyenin sapı bataryaya dönüştü

Tasarımın temel fikri oldukça basit: Güneş altında zaten taşınan bir eşyayı, kullanılmayan yüzeyiyle enerji üreten bir araca çevirmek. Şemsiyenin kumaş bölümüne yerleştirilen su geçirmez ve esnek güneş panelleri, güneş ışığını topluyor.

Toplanan enerji, şemsiyenin sapına yerleştirilen bataryada depolanıyor. Sap kısmında USB ve USB-C girişleri bulunması planlandığı için telefon gibi küçük cihazların şarj edilmesi mümkün hale geliyor. Bu yönüyle tasarım, özellikle açık alanda uzun süre vakit geçiren kullanıcılar için pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Henüz konsept aşamasında

Henüz konsept aşamasında

Güneş panelli şemsiye fikri kulağa oldukça kullanışlı gelse de tasarımın önünde bazı teknik zorluklar var. Şemsiyeler sürekli açılıp kapandığı için güneş panellerinin bükülmeye ve günlük kullanıma dayanıklı olması gerekiyor.

Ayrıca şemsiyenin her zaman güneşe en doğru açıyla tutulması mümkün değil. Binaların gölgesi, bulutlu hava, hareket halinde kullanım ve panel verimliliği gibi faktörler, üretilecek enerjiyi doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle tasarım, klasik elektrik şarjının ya da güçlü bir powerbank’in yerini alacak bir ürün olarak değil, daha çok acil durumlarda ve dış mekanda ek enerji sağlayabilecek yaratıcı bir çözüm olarak görülüyor. Yine de sıradan bir şemsiyeyi aynı anda gölge ve enerji kaynağına dönüştürmesiyle dikkat çekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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