Sıradan Şemsiyeyi Taşınabilir Şarj Cihazına Dönüştürdü
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Sıcak havalarda şemsiye çoğu zaman yalnızca gölge sağlamak için kullanılıyor. Ancak yeni bir öğrenci tasarımı, bu sıradan eşyayı çok daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.
Güneş panelleriyle kaplanan şemsiye, güneş ışığını elektriğe dönüştürerek enerjiyi sap kısmındaki bataryada depoluyor. Böylece kullanıcılar, özellikle dışarıdayken telefonlarını ya da küçük elektronik cihazlarını şarj edebilecek taşınabilir bir kaynağa sahip oluyor.
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Şemsiyenin sapı bataryaya dönüştü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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