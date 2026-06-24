Sıradan Şemsiyeyi Taşınabilir Şarj Cihazına Dönüştürdü

Güneş panelli şemsiye fikri kulağa oldukça kullanışlı gelse de tasarımın önünde bazı teknik zorluklar var. Şemsiyeler sürekli açılıp kapandığı için güneş panellerinin bükülmeye ve günlük kullanıma dayanıklı olması gerekiyor.

Ayrıca şemsiyenin her zaman güneşe en doğru açıyla tutulması mümkün değil. Binaların gölgesi, bulutlu hava, hareket halinde kullanım ve panel verimliliği gibi faktörler, üretilecek enerjiyi doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle tasarım, klasik elektrik şarjının ya da güçlü bir powerbank’in yerini alacak bir ürün olarak değil, daha çok acil durumlarda ve dış mekanda ek enerji sağlayabilecek yaratıcı bir çözüm olarak görülüyor. Yine de sıradan bir şemsiyeyi aynı anda gölge ve enerji kaynağına dönüştürmesiyle dikkat çekiyor.