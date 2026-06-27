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Binaları Klima Gibi Serinleten Çimento Geliştirildi: Hiç Elektrik Harcamıyor

Binaları Klima Gibi Serinleten Çimento Geliştirildi: Hiç Elektrik Harcamıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 10:01
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Yaz aylarında beton ve çimento yüzeylerin ne kadar ısındığını hepimiz biliyoruz. Binalar, kaldırımlar ve şehirleri kaplayan sert yüzeyler güneş ışığını emdikçe sıcaklık daha da artıyor. Bu da özellikle büyük şehirlerde hem yaşamı zorlaştırıyor hem de klima kullanımını artırıyor.

Çinli araştırmacılar ise bu soruna farklı bir çözüm geliştirdi.

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Güneşte 5,4 derece daha serin kaldı

Güneşte 5,4 derece daha serin kaldı

Geliştirilen yeni çimento, pasif gündüz radyatif soğutma prensibiyle çalışıyor. Yani herhangi bir elektrik, klima ya da mekanik sistem kullanmadan güneş ışığını yansıtıyor ve ısıyı kızılötesi radyasyon yoluyla atmosfere yayıyor.

Araştırmada bu özel çimentonun öğle saatlerinde 5,4°C sıcaklık düşüşü sağlayabildiği belirtildi. Malzemenin, geleneksel çimentoya göre çok daha serin kalabildiği ve doğrudan güneş altında bile ısıyı yüzeyde tutmak yerine dışarı atabildiği aktarıldı.

Bu etkiyi sağlayan şey ise çimentonun iç yapısında yapılan değişiklikler. Araştırmacılar, çimentonun kimyasal yapısını ve yüzey dokusunu yeniden tasarlayarak ışığı farklı yönlere saçabilen kristal benzeri yapılar oluşturdu. Böylece malzeme, güneş ışığını emmek yerine büyük ölçüde geri yansıtabiliyor.

Binaların klima ihtiyacını azaltabilir

Binaların klima ihtiyacını azaltabilir

Yeni çimentonun en dikkat çeken tarafı yalnızca serin kalması değil. Araştırmaya göre malzeme yüksek dayanıklılığa da sahip. Aşınmaya, ultraviyole ışınlara, donma-çözülme döngülerine ve bazı zorlu çevresel koşullara karşı direnç gösterebildiği belirtildi.

Malzemenin yalnızca deneysel bir kaplama olarak değil, yapı sektöründe kullanılabilecek daha geniş bir çözüm olarak değerlendirilebileceği düşünülüyor. Özellikle çatılar, dış cepheler, duvarlar ve sıcak bölgelerdeki yapı yüzeyleri için dikkat çekici bir alternatif olabilir.

Araştırmacılara göre bu teknoloji henüz yaygın kullanım aşamasında olmasa da yapı sektöründe önemli bir kapı aralıyor. Çünkü çimento, dünyanın en çok kullanılan yapı malzemelerinden biri. Eğer bu tür serinletici malzemeler büyük ölçekte üretilebilir hale gelirse, geleceğin binaları yaz aylarında bugünkünden çok daha az enerjiyle serin kalabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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