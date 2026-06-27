Binaları Klima Gibi Serinleten Çimento Geliştirildi: Hiç Elektrik Harcamıyor

Yaz aylarında beton ve çimento yüzeylerin ne kadar ısındığını hepimiz biliyoruz. Binalar, kaldırımlar ve şehirleri kaplayan sert yüzeyler güneş ışığını emdikçe sıcaklık daha da artıyor. Bu da özellikle büyük şehirlerde hem yaşamı zorlaştırıyor hem de klima kullanımını artırıyor.

Çinli araştırmacılar ise bu soruna farklı bir çözüm geliştirdi.

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