Binaları Klima Gibi Serinleten Çimento Geliştirildi: Hiç Elektrik Harcamıyor
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Yaz aylarında beton ve çimento yüzeylerin ne kadar ısındığını hepimiz biliyoruz. Binalar, kaldırımlar ve şehirleri kaplayan sert yüzeyler güneş ışığını emdikçe sıcaklık daha da artıyor. Bu da özellikle büyük şehirlerde hem yaşamı zorlaştırıyor hem de klima kullanımını artırıyor.
Çinli araştırmacılar ise bu soruna farklı bir çözüm geliştirdi.
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Güneşte 5,4 derece daha serin kaldı
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Binaların klima ihtiyacını azaltabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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