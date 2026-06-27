Mühendis Değil Çiftçi! Hurda Parçalardan 5 Tonluk Denizaltı Yaptı
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Denizaltı denince akla genellikle büyük tersaneler, mühendislik ekipleri ve milyonlarca dolarlık projeler geliyor. Ancak Çin’de yaşayan Zhang Shengwu, bu algıyı tersine çeviren sıra dışı bir işe imza attı.
Anhui eyaletinde yaşayan Zhang, kendi imkanlarıyla Big Black Fish adını verdiği 5 tonluk bir denizaltı yaptı.
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10 yıl boyunca geceleri çalışarak denizaltı yaptı
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5 tonluk Big Black Fish, 8 metre derine dalabiliyor
Zhang, denizaltının dengesini artırmak için gövdenin içine yaklaşık 2 ton beton yerleştirdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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