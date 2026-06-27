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Mühendis Değil Çiftçi! Hurda Parçalardan 5 Tonluk Denizaltı Yaptı

Mühendis Değil Çiftçi! Hurda Parçalardan 5 Tonluk Denizaltı Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 14:01
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Denizaltı denince akla genellikle büyük tersaneler, mühendislik ekipleri ve milyonlarca dolarlık projeler geliyor. Ancak Çin’de yaşayan Zhang Shengwu, bu algıyı tersine çeviren sıra dışı bir işe imza attı.

Anhui eyaletinde yaşayan Zhang, kendi imkanlarıyla Big Black Fish adını verdiği 5 tonluk bir denizaltı yaptı.

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10 yıl boyunca geceleri çalışarak denizaltı yaptı

10 yıl boyunca geceleri çalışarak denizaltı yaptı

Zhang Shengwu’nun denizaltı merakı, çocukluğundan beri nehirlerle ve teknelerle iç içe yaşamasına dayanıyor. Doğu Çin’deki nehir taşımacılığının yoğun olduğu bir bölgede büyüyen Zhang, yıllar içinde tekne yapıları, metal işçiliği ve su üzerindeki araçlarla ilgili pratik bilgi edindi.

2014 yılında televizyonda bir denizaltı yapımını izleyen Zhang, kendi aracını üretmeye karar verdi. Çelik levhalar, batarya ve motor gibi temel malzemelerle işe başlayan Zhang, ilk prototipini yaklaşık altı ayda tamamladı.

İlk denizaltı yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 1,2 metre yüksekliğinde ve 2 ton ağırlığındaydı. Ancak ilk testlerde sızdırma sorunları yaşandı. Buna rağmen Zhang projeden vazgeçmedi. İlk denemesi ona tecrübe kazandırdı ve daha büyük, daha dayanıklı bir model için çalışmaya devam etti.

5 tonluk Big Black Fish, 8 metre derine dalabiliyor

5 tonluk Big Black Fish, 8 metre derine dalabiliyor

Yıllar süren denemelerin ardından ortaya Big Black Fish adı verilen ikinci nesil denizaltı çıktı. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 1,8 metre yüksekliğinde olan aracın toplam ağırlığı 5 tona ulaştı.

Denizaltıda iki kişinin yan yana oturabileceği bir alan bulunuyor. Aracın suya dalıp yeniden yüzeye çıkabilmesi için ön ve arka bölümlere balast tankları yerleştirildi. Bu tanklar suyla dolduğunda denizaltı batıyor, su boşaltıldığında ise yeniden yüzeye çıkıyor.

Zhang, denizaltının dengesini artırmak için gövdenin içine yaklaşık 2 ton beton yerleştirdi

Zhang, denizaltının dengesini artırmak için gövdenin içine yaklaşık 2 ton beton yerleştirdi

Sızdırmazlık sorununu çözmek için kaynak noktalarını güçlendirdi, birleşim yerlerinde silikon ve ek yapıştırıcılar kullandı.

Big Black Fish’in yaklaşık 8 metre derine dalabildiği, iki yolcu taşıyabildiği ve yaklaşık 30 dakika su altında kalabildiği belirtiliyor. Aracın hızı ise 4 knot, yani yaklaşık 7,4 km/s olarak aktarılıyor.

Zhang Shengwu’nun denizaltısı, büyük bir teknoloji merkezinden değil; yıllarca süren merak, el emeği ve deneme yanılma sürecinden çıktı. Bu nedenle Big Black Fish, Çin’de kırsal bir mucidin kendi imkanlarıyla ortaya koyduğu en dikkat çekici projelerden biri olarak öne çıktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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