Mühendis Değil Çiftçi! Hurda Parçalardan 5 Tonluk Denizaltı Yaptı

Zhang Shengwu’nun denizaltı merakı, çocukluğundan beri nehirlerle ve teknelerle iç içe yaşamasına dayanıyor. Doğu Çin’deki nehir taşımacılığının yoğun olduğu bir bölgede büyüyen Zhang, yıllar içinde tekne yapıları, metal işçiliği ve su üzerindeki araçlarla ilgili pratik bilgi edindi.

2014 yılında televizyonda bir denizaltı yapımını izleyen Zhang, kendi aracını üretmeye karar verdi. Çelik levhalar, batarya ve motor gibi temel malzemelerle işe başlayan Zhang, ilk prototipini yaklaşık altı ayda tamamladı.

İlk denizaltı yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 1,2 metre yüksekliğinde ve 2 ton ağırlığındaydı. Ancak ilk testlerde sızdırma sorunları yaşandı. Buna rağmen Zhang projeden vazgeçmedi. İlk denemesi ona tecrübe kazandırdı ve daha büyük, daha dayanıklı bir model için çalışmaya devam etti.