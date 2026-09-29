IP Santralden Wi-Fi’a: İşletmelerin İletişim Altyapısını Bir Araya Getiren 6 Grandstream Çözümü

Gün boyunca masa başında çalışan biriyle katlar arasında dolaşan bir ekip üyesinin telefon ihtiyacı aynı olmuyor. Grandstream’in IP telefon portföyünde masaüstü modellerin yanında Wi-Fi ve DECT seçenekleri de bulunuyor. Böylece seçim, yalnızca cihazın görünümüne değil çalışanın görevine ve bağlantı biçimine göre yapılabiliyor.

GRP ailesindeki profesyonel IP telefonlar, modele göre çoklu hat kullanımı ve HD ses gibi özellikler sunuyor. UCM6300 serisinin uyumlu Grandstream SIP uç cihazlarını otomatik yapılandırma desteği de çok sayıda cihazın devreye alınacağı projelerde kurulum sürecini kolaylaştıran seçeneklerden biri.