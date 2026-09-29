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IP Santralden Wi-Fi’a: İşletmelerin İletişim Altyapısını Bir Araya Getiren 6 Grandstream Çözümü

IP Santralden Wi-Fi’a: İşletmelerin İletişim Altyapısını Bir Araya Getiren 6 Grandstream Çözümü

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Onedio Content - Onedio Editörü
29.09.2026 - 13:52
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Telefon, santral ve Wi-Fi aynı iş gününün parçaları. Peki neden birbirinden kopuk planlansın? Grandstream Türkiye – TELPLUS İletişim Hizmetleri A.Ş.; çağrı yönetiminden kablosuz ağa, hibrit çalışmadan merkezi cihaz yönetimine uzanan çözümleri işletmenin kullanım senaryosuna göre bir araya getiriyor.

Müşteri araması doğru kişiye ulaşmalı, ekip toplantıya bağlanabilmeli, ofisin ağı da bütün bu trafiği taşıyabilmeli. İşletme büyüdükçe mesele yalnızca yeni cihaz almak değil; santral, telefon, ağ ve yönetim katmanlarının birbirini nasıl tamamlayacağını baştan düşünmek hâline geliyor.

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Çağrı Trafiğinin Merkezinde IP Santral Var

Çağrı Trafiğinin Merkezinde IP Santral Var

Bir müşteri işletmeyi aradığında karşısına çıkan sesli menüden görüşmenin doğru ekibe aktarılmasına kadar uzanan akış, santral yapılandırmasıyla şekilleniyor. Grandstream UCM serisi; çağrı yönetimi, IVR olarak bilinen sesli yanıt menüleri, görüşme kaydı ve kullanıcı yönetimi gibi işlevleri aynı sistemde topluyor.

Burada her işletme için tek bir kurgu yok. Yerinde çalışan IP santral yapıları bir seçenekken, fiziksel santral yatırımını azaltmak ve farklı lokasyonlardan erişimi kolaylaştırmak isteyen şirketler bulut santral modelini de değerlendirebiliyor. TELPLUS tarafında bu iki yaklaşım, kullanım biçimi ve büyüme planına göre ayrı ayrı ele alınabiliyor.

Her Çalışanın Masası ve Hareket Alanı Aynı Değil

Her Çalışanın Masası ve Hareket Alanı Aynı Değil

Gün boyunca masa başında çalışan biriyle katlar arasında dolaşan bir ekip üyesinin telefon ihtiyacı aynı olmuyor. Grandstream’in IP telefon portföyünde masaüstü modellerin yanında Wi-Fi ve DECT seçenekleri de bulunuyor. Böylece seçim, yalnızca cihazın görünümüne değil çalışanın görevine ve bağlantı biçimine göre yapılabiliyor.

GRP ailesindeki profesyonel IP telefonlar, modele göre çoklu hat kullanımı ve HD ses gibi özellikler sunuyor. UCM6300 serisinin uyumlu Grandstream SIP uç cihazlarını otomatik yapılandırma desteği de çok sayıda cihazın devreye alınacağı projelerde kurulum sürecini kolaylaştıran seçeneklerden biri.

Telefonun Arkasında Doğru Planlanmış Bir Ağ Olmalı

Telefonun Arkasında Doğru Planlanmış Bir Ağ Olmalı

IP telefonlar, bilgisayarlar ve kablosuz cihazlar aynı işletme ağında çalışıyor. Grandstream’in GWN switch, router ve access point ürünleri kablolu ve kablosuz bağlantı tarafını ortak bir altyapı planında buluşturuyor. Switch cihazları kablolu bağlantıları, access point modelleri ise Wi-Fi erişimini üstleniyor.

Bir otelde misafir bağlantıları, bir ofiste toplantı trafiği veya çok şubeli bir yapıda farklı lokasyonların takibi aynı kapasite ihtiyacını doğurmuyor. Bu nedenle cihaz adedinin yanında alanın yapısı, kullanıcı yoğunluğu, kablolama ve kapsama beklentisi de seçim sürecine giriyor.

Ofis Dışındaki Ekip de İletişime Dahil Olabiliyor

Ofis Dışındaki Ekip de İletişime Dahil Olabiliyor

UCM6300 ekosistemindeki Wave uygulaması, iletişimi masa telefonunun dışına taşıyor. Çalışanlar uygun kurulumlarda bilgisayar, web ve mobil cihazlar üzerinden görüşmelere, toplantılara ve ekip içi iletişime katılabiliyor. Böylece ofisteki kullanıcıyla farklı lokasyondaki ekip aynı kurumsal iletişim yapısı çevresinde çalışabiliyor.

UCM RemoteConnect uzak bağlantılar için ekosistemi tamamlarken, kullanılabilecek özellikler seçilen model, bağlantı yöntemi ve hizmet kapsamına göre değişiyor. Bu nedenle “uzaktan çalışıyor” demek tek başına yeterli değil; kullanıcı sayısı ve erişim senaryosu da tasarımın parçası.

Cihaz Sayısı Arttıkça Merkezi Yönetim Daha Anlamlı Hale Geliyor

Yeni çalışanlar, yeni telefonlar ve yeni şubeler eklendikçe her cihazla tek tek ilgilenmek zorlaşabiliyor. Grandstream Device Management System, yani GDMS; desteklenen ürünlerin kurulumu, yapılandırılması, izlenmesi ve yazılım güncellemelerinin yönetilmesi için merkezi araçlar sunuyor.

Ağ tarafındaki GDMS Networking de uyumlu GWN access point, router ve switch modellerinin bulut üzerinden yönetimini destekliyor. Buradaki önemli ayrıntı şu: Her cihazın ve her modülün sunduğu yönetim kapsamı aynı değil. Projede kullanılacak işlevler, seçilen ürün ve hizmet yapısına göre kontrol edilmeli.

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Ürün Seçiminden Önce Asıl Soru: İşletme Nasıl Çalışıyor?

TELPLUS İletişim Hizmetleri A.Ş., Grandstream’in Türkiye’deki Gold Partner distribütörü olarak orijinal ürün tedariki, proje kaydı, teknik ön satış desteği ve satış sonrası hizmetler sunduğunu belirtiyor. Süreç; ihtiyaç analizi ve çözüm tasarımından kurulum, yapılandırma ve teslimat sonrası desteğe uzanıyor.

Bu noktada mesele yalnızca “hangi santral?” veya “hangi telefon?” sorusunu cevaplamak değil. Çok şubeli yapı mı var, ekipler uzaktan mı çalışıyor, mevcut ağ yeterli mi, fiziksel santral mi yoksa bulut tabanlı bir model mi daha uygun? Doğru ürün listesi bu soruların cevaplarından sonra oluşuyor.

Sanal modele yönelen işletmeler için sağlayıcı seçimi de ayrı bir karar başlığı. “en iyi sanal santral firmaları” şeklinde arama yapan işletmeler için sağlayıcıları yalnızca paket fiyatıyla karşılaştırmak yeterli değil; yasal yetkilendirme, teknik destek, yedeklilik, entegrasyon imkânları ve büyüme sırasında sunulan ölçeklenebilirlik de dikkate alınmalı. Böylece tercih bir reklam vaadine değil, gerçek kullanım ihtiyacına dayanıyor.

Grandstream Türkiye tarafındaki donanım ve ağ portföyü ile TELPLUS ekosistemindeki bulut tabanlı iletişim seçenekleri, farklı işletme senaryolarına cevap veren iki ayrı katman olarak değerlendirilebilir. KOBİ’den otele, çağrı merkezinden çok şubeli yapılara kadar temel soru değişmiyor: Hangi ürünler ve hangi iletişim modeli, bu işletmenin günlük çalışma biçimine gerçekten uyuyor?

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