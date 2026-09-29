IP Santralden Wi-Fi’a: İşletmelerin İletişim Altyapısını Bir Araya Getiren 6 Grandstream Çözümü
Telefon, santral ve Wi-Fi aynı iş gününün parçaları. Peki neden birbirinden kopuk planlansın? Grandstream Türkiye – TELPLUS İletişim Hizmetleri A.Ş.; çağrı yönetiminden kablosuz ağa, hibrit çalışmadan merkezi cihaz yönetimine uzanan çözümleri işletmenin kullanım senaryosuna göre bir araya getiriyor.
Müşteri araması doğru kişiye ulaşmalı, ekip toplantıya bağlanabilmeli, ofisin ağı da bütün bu trafiği taşıyabilmeli. İşletme büyüdükçe mesele yalnızca yeni cihaz almak değil; santral, telefon, ağ ve yönetim katmanlarının birbirini nasıl tamamlayacağını baştan düşünmek hâline geliyor.
Çağrı Trafiğinin Merkezinde IP Santral Var
Her Çalışanın Masası ve Hareket Alanı Aynı Değil
Telefonun Arkasında Doğru Planlanmış Bir Ağ Olmalı
Ofis Dışındaki Ekip de İletişime Dahil Olabiliyor
Cihaz Sayısı Arttıkça Merkezi Yönetim Daha Anlamlı Hale Geliyor
Yeni çalışanlar, yeni telefonlar ve yeni şubeler eklendikçe her cihazla tek tek ilgilenmek zorlaşabiliyor. Grandstream Device Management System, yani GDMS; desteklenen ürünlerin kurulumu, yapılandırılması, izlenmesi ve yazılım güncellemelerinin yönetilmesi için merkezi araçlar sunuyor.
Ağ tarafındaki GDMS Networking de uyumlu GWN access point, router ve switch modellerinin bulut üzerinden yönetimini destekliyor. Buradaki önemli ayrıntı şu: Her cihazın ve her modülün sunduğu yönetim kapsamı aynı değil. Projede kullanılacak işlevler, seçilen ürün ve hizmet yapısına göre kontrol edilmeli.
Ürün Seçiminden Önce Asıl Soru: İşletme Nasıl Çalışıyor?
TELPLUS İletişim Hizmetleri A.Ş., Grandstream’in Türkiye’deki Gold Partner distribütörü olarak orijinal ürün tedariki, proje kaydı, teknik ön satış desteği ve satış sonrası hizmetler sunduğunu belirtiyor. Süreç; ihtiyaç analizi ve çözüm tasarımından kurulum, yapılandırma ve teslimat sonrası desteğe uzanıyor.
Bu noktada mesele yalnızca “hangi santral?” veya “hangi telefon?” sorusunu cevaplamak değil. Çok şubeli yapı mı var, ekipler uzaktan mı çalışıyor, mevcut ağ yeterli mi, fiziksel santral mi yoksa bulut tabanlı bir model mi daha uygun? Doğru ürün listesi bu soruların cevaplarından sonra oluşuyor.
Sanal modele yönelen işletmeler için sağlayıcı seçimi de ayrı bir karar başlığı. “en iyi sanal santral firmaları” şeklinde arama yapan işletmeler için sağlayıcıları yalnızca paket fiyatıyla karşılaştırmak yeterli değil; yasal yetkilendirme, teknik destek, yedeklilik, entegrasyon imkânları ve büyüme sırasında sunulan ölçeklenebilirlik de dikkate alınmalı. Böylece tercih bir reklam vaadine değil, gerçek kullanım ihtiyacına dayanıyor.
Grandstream Türkiye tarafındaki donanım ve ağ portföyü ile TELPLUS ekosistemindeki bulut tabanlı iletişim seçenekleri, farklı işletme senaryolarına cevap veren iki ayrı katman olarak değerlendirilebilir. KOBİ’den otele, çağrı merkezinden çok şubeli yapılara kadar temel soru değişmiyor: Hangi ürünler ve hangi iletişim modeli, bu işletmenin günlük çalışma biçimine gerçekten uyuyor?
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