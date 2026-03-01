Sevgili Yengeç, bu hafta Mars'ın Balık burcuna geçişiyle birlikte, senin için bir dönüm noktası olacak. Bu geçiş, vizyonunu genişletmeye başlayacak ve ufuklarını açacak. Bu geniş vizyon, 3 Mart'taki tutulma ile birleşince, eğitim veya ticaret hayatında önemli kapıları da aralayacak. Uzaklarla ilgili projelerin veya yeni bir iş birliği fikrin, şimdi somut bir başarıya dönüşebilir. Bu başarıyı elde etmek için ise hedeflerine odaklanmalı ve tutulmanın enerjisiyle rakiplerini geride bırakacak o büyük hamleyi yapmalısın!

Ama dur bakalım, bu hafta sadece Mars'ın etkisi altında değilsin. Venüs'ün de kariyer alanına girişini göz ardı etmemelisin. İşindeki profesyonellik ve sabırlı duruşun, bu hafta otorite figürlerinin gözünde vazgeçilmez bir noktaya taşıyacak seni. Venüs'ün etkisiyle, başarıya giden yolda rakiplerinin önüne geçeceksin. Fakat unutma, bu dönemde her adımın izlenecek. Bu yüzden daha dikkatli olmalı ve hatalardan kaçınmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…