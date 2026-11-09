Daha 17'deki Müdür Rolüne Veda Etmişti: Usta Oyuncu Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Karşısına Çıkıyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Prime Video için hazırlanan dizide Meriçliler, 'Beyoğlu İshak' karakterine hayat verecek. İshak, dışarıdan bakıldığında saygın bir iş insanı gibi görünen ama asıl gücünü kumar dünyasından alan kibar bir patron olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Karakterin bu dünyayla bağı, dizinin hikâyesiyle de birebir örtüşüyor; kulislerden sızan bilgilere göre Eşref Tek kumarhane sahneleriyle açılacak ve Eşref'in geçmişi, Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Derin'in gözünden anlatılacak. 8 Kasım'da ilk iş günü için yola çıkan ekip de çekimlere Kıbrıs sahneleriyle başlıyor.