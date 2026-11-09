Daha 17'deki Müdür Rolüne Veda Etmişti: Usta Oyuncu Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Karşısına Çıkıyor!
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Daha 17'deki sert okul müdürü Remzi rolüne eylül sonunda veda eden Hakan Meriçliler'in yeni adresi belli oldu. Usta oyuncu, Çağatay Ulusoy ile Aybüke Pusat'ı buluşturan ve çekimlerine Kıbrıs'ta başlanan Prime Video dizisi Eşref Tek'in kadrosuna katıldı. Eşref Rüya hayranlarının merakla beklediği yapımda Meriçliler'in hayat vereceği karakterin detayları da kulislerden sızdı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yalan Dünya'nın Çağatay'ı diye hafızalara kazınan Hakan Meriçliler, son olarak Daha 17'de rol alıyordu.
Hakan Meriçliler, Eşref Tek'te dışarıdan itibarlı görünen kibar bir kumar patronunu canlandıracak.
Eşref Tek oyuncuları arasında Aybüke Pusat, Mazlum Çimen ve Mustafa Açılan da yer alıyor.
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