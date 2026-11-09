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Daha 17'deki Müdür Rolüne Veda Etmişti: Usta Oyuncu Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Karşısına Çıkıyor!

Daha 17'deki Müdür Rolüne Veda Etmişti: Usta Oyuncu Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un Karşısına Çıkıyor!

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
09.11.2026 - 15:46 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 15:49
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Daha 17'deki sert okul müdürü Remzi rolüne eylül sonunda veda eden Hakan Meriçliler'in yeni adresi belli oldu. Usta oyuncu, Çağatay Ulusoy ile Aybüke Pusat'ı buluşturan ve çekimlerine Kıbrıs'ta başlanan Prime Video dizisi Eşref Tek'in kadrosuna katıldı. Eşref Rüya hayranlarının merakla beklediği yapımda Meriçliler'in hayat vereceği karakterin detayları da kulislerden sızdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yalan Dünya'nın Çağatay'ı diye hafızalara kazınan Hakan Meriçliler, son olarak Daha 17'de rol alıyordu.

Yalan Dünya'nın Çağatay'ı diye hafızalara kazınan Hakan Meriçliler, son olarak Daha 17'de rol alıyordu.

1968 İzmir doğumlu Hakan Meriçliler, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tiyatro oyunculuğu okuduktan sonra uzun yıllar Sivas ve Trabzon Devlet Tiyatrolarında sahneye çıktı. Televizyon izleyicisinin gözünde ise adı hâlâ Kanal D'nin sevilen komedisi Yalan Dünya'daki Çağatay Koçtuğ karakteriyle birlikte anılıyor.

Melekler ve Kumarbazlar, Arapsaçı ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi filmlerin yanı sıra Kazara Aşk'taki Haldun ve Bahar'daki Edip gibi rollerle ekrandan hiç uzak kalmayan oyuncu, bu sezon Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17'de sert okul müdürü Remzi'ye hayat veriyordu. Pastel Film imzalı dizide ikinci bölümden itibaren yer alan Meriçliler, karakterinin hikâyesi tamamlanınca eylül sonunda ekibe veda etmişti ve o vedanın ardından yolu bu kez Eşref Rüya evrenine çıktı.

Hakan Meriçliler, Eşref Tek'te dışarıdan itibarlı görünen kibar bir kumar patronunu canlandıracak.

Hakan Meriçliler, Eşref Tek'te dışarıdan itibarlı görünen kibar bir kumar patronunu canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Prime Video için hazırlanan dizide Meriçliler, 'Beyoğlu İshak' karakterine hayat verecek. İshak, dışarıdan bakıldığında saygın bir iş insanı gibi görünen ama asıl gücünü kumar dünyasından alan kibar bir patron olarak seyircinin karşısına çıkacak.

Karakterin bu dünyayla bağı, dizinin hikâyesiyle de birebir örtüşüyor; kulislerden sızan bilgilere göre Eşref Tek kumarhane sahneleriyle açılacak ve Eşref'in geçmişi, Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Derin'in gözünden anlatılacak. 8 Kasım'da ilk iş günü için yola çıkan ekip de çekimlere Kıbrıs sahneleriyle başlıyor.

Eşref Tek oyuncuları arasında Aybüke Pusat, Mazlum Çimen ve Mustafa Açılan da yer alıyor.

Eşref Tek oyuncuları arasında Aybüke Pusat, Mazlum Çimen ve Mustafa Açılan da yer alıyor.

Meriçliler'in katılımıyla Eşref Tek oyuncuları her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Eşref Rüya'da canlandırdığı Eşref'e bu kez geçmişiyle dönen Çağatay Ulusoy'a Halef'ten ayrılan Aybüke Pusat eşlik ederken, Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen Arap İhsan rolüyle, Mustafa Açılan ise iki bölümlük konuk oyunculukla kumarhane sahibinin kardeşi Sadi olarak kadroya dahil oldu.

TimsBi imzalı, Uluç Bayraktar'ın yönettiği ve senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ile Ozan Ağaç'ın yazdığı 8 bölümlük dizi için Prime Video henüz kesin bir yayın tarihi açıklamadı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Eşref Tek'in aralık ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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