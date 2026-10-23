9 Kasım'da Bir Defteri Kapatacak 4 Burç

Yeniay Akrep'in kendi burcunda gerçekleştiği için en güçlü etkiyi Akreplerin hissedeceği yorumlanıyor. 24 Ekim'de başlayan Merkür retrosu da Akrep'te sürdüğü için Akreplerin bu dönemde eski konuşmaları ve yarım kalan planları yeniden düşüneceği öngörülüyor.

Yeniay, artık işe yaramayan bir alışkanlığı ya da ilişkiyi geride bırakmak için uygun bir zaman olarak görülüyor. Astrolog Susan Miller ise Akreplere kesin kararlar için 13 Kasım'dan sonrasını beklemelerini öneriyor.