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9 Kasım'da Bir Defteri Kapatacak 4 Burç

9 Kasım'da Bir Defteri Kapatacak 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 20:00
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Akrep yeniayı 9 Kasım'da Türkiye saatiyle 09.03'te, Akrep burcunun 16. derecesinde gerçekleşiyor. Yeniayın Merkür ve Venüs'ün geri hareketinin sürdüğü döneme denk gelmesi, astrologların yorumunda yeni bir başlangıçtan çok geçmişte kalan bir konuyu kapatmayı öne çıkarıyor.

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Akrep

Akrep

Yeniay Akrep'in kendi burcunda gerçekleştiği için en güçlü etkiyi Akreplerin hissedeceği yorumlanıyor. 24 Ekim'de başlayan Merkür retrosu da Akrep'te sürdüğü için Akreplerin bu dönemde eski konuşmaları ve yarım kalan planları yeniden düşüneceği öngörülüyor.

Yeniay, artık işe yaramayan bir alışkanlığı ya da ilişkiyi geride bırakmak için uygun bir zaman olarak görülüyor. Astrolog Susan Miller ise Akreplere kesin kararlar için 13 Kasım'dan sonrasını beklemelerini öneriyor.

Boğa

Boğa

Akrep, Boğa'nın karşısındaki burç. Bu yüzden Akrep yeniayı, astrolojide Boğalar için ilişkilerin ve ortaklıkların alanını hareketlendiriyor. Boğanın yönetici gezegeni Venüs'ün de bu süreçte geri harekette olması, yakın ilişkilerdeki eski bir meselenin yeniden gündeme gelebileceği biçiminde yorumlanıyor.

Boğalar için bu yeniay, uzun süredir askıda kalan bir ilişki ya da iş ortaklığı hakkında net bir karar verme fırsatı olarak görülüyor.

Aslan

Aslan

Yeniay sırasında Akrep'teki Güneş ile Aslan'daki Mars arasında zorlayıcı bir kare açı bulunuyor. Mars ile Jüpiter de Aslan'da bir araya geliyor. Astrologlar bu tabloyu Aslanlar için ev, aile ve kariyer arasında bir denge arayışı olarak yorumluyor.

Aslanların bu dönemde aileyle ya da yaşadıkları yerle ilgili eski bir konuyu kapatıp enerjilerini yeni hedeflere yöneltebileceği düşünülüyor.

Kova

Kova

Akrep yeniayı, astrolojide Kovalar için kariyer ve toplumdaki konumla ilgili alana denk geliyor. Kuzey Ay Düğümü'nün de Kova'da bulunması, astrologların yorumunda Kovaları hayat yönünü sorgulamaya itiyor.

Kovaların iş hayatında artık kendilerini mutlu etmeyen bir rolü ya da hedefi geride bırakabileceği yorumlanıyor. Büyük adımlar için ise Merkür ve Venüs'ün 13 Kasım'da düz harekete geçmesini beklemek öneriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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