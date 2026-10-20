Sofrayı ve Lezzeti Hayatının Merkezine Koyan 3 Burç

Güneş'in yönettiği Aslan, her öğünü bir deneyime çevirmek ister. Yemeği alıp gitmek yerine masada oturup anın tadını çıkarmayı seçer. Bell'in deyişiyle Aslan için yemek, karın doyurmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor.

Şehrin en iyi restoranlarını bilir, garson günün yemeklerini anlatırken pür dikkat dinler. Seyahatte yerel halkın ne yediğini öğrenip her şeyi tatmak ister. Ateş burcu olarak sofranın sosyal yanını da sever, şık restoranlarda görünmekten ve evinde davet vermekten hoşlanır.