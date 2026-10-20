Sofrayı ve Lezzeti Hayatının Merkezine Koyan 3 Burç
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Kimi için yemek karın doyurmaktan ibaret, kimi içinse günün en keyifli anı. Astrolog Michelle Bell, sofrayı bir deneyime dönüştüren, yeni tatların peşinden koşan ve sevdiklerini doyurmaktan mutluluk duyan üç burcu sıraladı.
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Boğa Burcu
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Yengeç Burcu
Aslan Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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