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Sofrayı ve Lezzeti Hayatının Merkezine Koyan 3 Burç

Sofrayı ve Lezzeti Hayatının Merkezine Koyan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 12:09
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Kimi için yemek karın doyurmaktan ibaret, kimi içinse günün en keyifli anı. Astrolog Michelle Bell, sofrayı bir deneyime dönüştüren, yeni tatların peşinden koşan ve sevdiklerini doyurmaktan mutluluk duyan üç burcu sıraladı.

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Boğa Burcu

Boğa Burcu

Venüs'ün yönettiği toprak burcu Boğa, konfora ve lükse olan düşkünlüğünü tabağına da taşıyor. Michelle Bell, Boğa'nın iyi hazırlanmış bir yemeğin dokusundan, kokusundan ve lezzetinden büyük keyif aldığını söylüyor.

Yemeği yemeden önce fotoğrafını çeker, tadını bir şef gibi anlatır. Sabırlı yapısı sayesinde uzun ve ağır pişirme isteyen tariflerde başarılıdır. Kaliteli malzemeye önem verir, en mutlu olduğu yer çoğu zaman mutfaktır.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Ay'ın yönettiği Yengeç için yemek, şefkat ve rahatlıkla iç içe. Astrolog, su burcunun yemekle derin bir duygusal bağ kurduğunu, sevdiği tarifleri tanıdığı herkesle paylaşmak istediğini anlatıyor.

Yemek yapmayı da misafir ağırlamayı da sever. Cuma akşamları arkadaşlarını evinde toplamayı gelenek haline getirebilir. Sevdiklerini doyurmak, duygularını göstermenin yolu. Gösterişe meraklı değildir, mahalle lokantasında da keyifle oturur ama mutfağı genellikle göz doldurur.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Güneş'in yönettiği Aslan, her öğünü bir deneyime çevirmek ister. Yemeği alıp gitmek yerine masada oturup anın tadını çıkarmayı seçer. Bell'in deyişiyle Aslan için yemek, karın doyurmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor.

Şehrin en iyi restoranlarını bilir, garson günün yemeklerini anlatırken pür dikkat dinler. Seyahatte yerel halkın ne yediğini öğrenip her şeyi tatmak ister. Ateş burcu olarak sofranın sosyal yanını da sever, şık restoranlarda görünmekten ve evinde davet vermekten hoşlanır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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