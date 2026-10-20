Geç Kalan ve Dikkati Çabuk Dağılan 3 Burç

Yay burcunu masasında bulmak zordur. Wang, ateş burcunun tükenmek bilmeyen enerjisinin ve heyecanının onu iş arkadaşı olarak öngörülemez kıldığını anlatıyor. Yerinde duramadığı için e-postalara cevap vermek ya da evrak düzenlemek gibi tekrar eden işlerden kaçmaya çalışır.

İşe sık sık geç gelir, aklına geleni de düşünmeden söyler. Ortamdaki tartışmalara dahil olmaktan kendini alamaz. Buna karşın iyimserliği bulaşıcıdır, odaklanmaya karar verdiğinde aklı fikirlerle doludur.