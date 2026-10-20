Geç Kalan ve Dikkati Çabuk Dağılan 3 Burç
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Her iş yerinde işe kahvesiyle geç gelen, toplantının ortasında aklı başka yere giden biri mutlaka vardır. Astrolog Letao Wang, iş yerinde dikkati en kolay dağılan ve sık sık geç kalan üç burcu sıraladı.
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İkizler Burcu
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Yay Burcu
Balık Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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