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Geç Kalan ve Dikkati Çabuk Dağılan 3 Burç

Geç Kalan ve Dikkati Çabuk Dağılan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 15:25
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Her iş yerinde işe kahvesiyle geç gelen, toplantının ortasında aklı başka yere giden biri mutlaka vardır. Astrolog Letao Wang, iş yerinde dikkati en kolay dağılan ve sık sık geç kalan üç burcu sıraladı.

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İkizler Burcu

İkizler Burcu

Hava burcu İkizler, Wang'ın deyişiyle zodyağın sosyal kelebeği. Bulunduğu ortamı keyifli sohbetleriyle neşelendirir ama bitmek bilmeyen muhabbeti işlerin aksamasına yol açabilir. Odaklanma gerektiren bir ortamda yan masada oturmasını istemeyeceğiniz burçların başında geliyor.

Wang, ikili doğası yüzünden sorumluluklarından kaçtığında onun yerine iş yapmak zorunda kalabileceğinizi söylüyor. Öte yandan yaratıcıdır, esprilidir ve iş yerinde başınız derde girdiğinde sizi savunmaktan çekinmez.

Yay Burcu

Yay Burcu

Yay burcunu masasında bulmak zordur. Wang, ateş burcunun tükenmek bilmeyen enerjisinin ve heyecanının onu iş arkadaşı olarak öngörülemez kıldığını anlatıyor. Yerinde duramadığı için e-postalara cevap vermek ya da evrak düzenlemek gibi tekrar eden işlerden kaçmaya çalışır.

İşe sık sık geç gelir, aklına geleni de düşünmeden söyler. Ortamdaki tartışmalara dahil olmaktan kendini alamaz. Buna karşın iyimserliği bulaşıcıdır, odaklanmaya karar verdiğinde aklı fikirlerle doludur.

Balık Burcu

Balık Burcu

Wang, su burcu Balık'ın baş ağrısından açıklanamayan rahatsızlıklara kadar pek çok nedenle işe geç gelebileceğini ya da hiç gelmeyebileceğini söylüyor. Hayatın temposu onu çabuk yorduğu için dinlenmeye diğerlerinden daha çok ihtiyaç duyar.

İşteyken de herkesten yavaş çalışır, teslim tarihlerini kaçırabilir. Hayalperest yapısı yüzünden sizi dinlemiyormuş gibi görünebilir. Bütün bunları ekibin en yaratıcı kişisi olarak telafi eder, iç saati mesai düzenine uymasa da ortaya çıkardığı iş göz doldurur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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