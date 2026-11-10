Kalbin Neredeyse Hiç Kansere Yakalanmamasının Nedeni Bulundu: Günde 100 Bin Kez Atması Tümörü Durduruyor

Prof. Serena Zacchigna'nın yönettiği, ilk yazarı Dr. Giulio Ciucci olan çalışma 23 Nisan 2026'da Science'ta yayımlandı. Araştırmacılar bir farenin kalbini başka bir farenin boynuna nakledip damarlara bağladı. Nakledilen kalp kanlanıyor, canlı kalıyor ama vücuda kan pompalamadığı için mekanik yük taşımıyordu. Ardından hem bu kalbe hem de farenin kendi atan kalbine insan kanser hücreleri enjekte edildi.

İki hafta içinde yük taşımayan kalpteki sağlıklı dokunun neredeyse tamamını kanser kapladı. Normal çalışan kalpte ise tümörler tek bir odacığın yüzde 20'sini nadiren aştı. Aynı tablo laboratuvarda üretilen, yükü ayarlanabilen kalp dokusunda da görüldü: Doku yük altında atarken tümör yavaşladı, yük kaldırılınca hücreler yeniden çoğaldı.