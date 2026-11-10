Kalbin Neredeyse Hiç Kansere Yakalanmamasının Nedeni Bulundu: Günde 100 Bin Kez Atması Tümörü Durduruyor
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Vücutta kanserden büyük ölçüde korunan tek organ kalp. Birleşik Krallık'ta nüfusun yalnızca yüzde 0,02'sinde görülen birincil kalp kanserinin neden bu kadar nadir olduğu yıllardır tam açıklanamıyordu. İtalya'daki Trieste Üniversitesi ve ICGEB araştırmacıları, Science dergisinde yayımlanan çalışmada cevabı kalbin kendi atışında buldu: Günde 100 bine yakın kasılmanın yarattığı mekanik yük, tümör hücrelerinin çoğalmasını durduruyor. Ekip şimdi aynı baskıyı cilt ve meme kanserine dışarıdan uygulayacak giyilebilir bir cihaz üzerinde çalışıyor.
Kaynak: Daily Mail
Kalpte başlayan kanser o kadar nadir ki otopsilerin yüzde 0,3'ünden azında görülüyor.
Bilinen ilk neden, kalp kası hücrelerinin doğumdan kısa süre sonra bölünmeyi bırakması.
Trieste'deki ekip farenin boynuna pompalamayan ikinci bir kalp nakledip iki kalbe de kanser hücresi verdi.
Üstelik kanser hücreleri ezilmiyor, Nesprin-2 adlı protein kalp atışını çekirdeğe "çoğalmayı bırak" diye iletiyor.
Ekip şimdi aynı baskıyı cilt kanserine dışarıdan uygulayacak giyilebilir bir cihaz geliştiriyor.
Galway Üniversitesi'nden Dr. Eóin McEvoy ise uyardı: "Tümörü sıkıştırmak iki ucu keskin bir bıçak."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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