Kardiyologlar Çoğumuzun Gözden Kaçırdığı Kalp Hastalığı Belirtilerini Açıkladı
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Kalp krizi denince çoğumuzun aklına göğsünü tutup yere yığılan biri gelir. Kardiyologlara göre gerçek tablo çoğu zaman bu kadar belirgin değil; belirtiler sinsice başlıyor, gelip geçiyor ve başka rahatsızlıklarla karışıyor. Bu yüzden pek çok kişi 'geçer' diye bekliyor, doktora gitmeyi erteliyor. Üstelik kadınlarda, ileri yaştakilerde ve diyabet hastalarında kalp sorunları belirgin bir göğüs ağrısı olmadan da ortaya çıkabiliyor.
Kaynak: HuffPost
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Merdiven çıkmak zorlaşıyorsa sebep yaş olmayabilir
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Mide yanması sanılan şikayet kalpten geliyor olabilir
Nefes darlığı çoğu zaman astıma ya da yaşa bağlanıyor
Ayak bileklerindeki şişlik tuzlu yemeğe yoruluyor
Göğüste ağrı yerine baskı hissedilebiliyor
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Çene, omuz ve sırt ağrısı da kalbin işareti olabilir
Sertleşme sorunu kalp hastalığının erken habercisi olabilir
Çarpıntı ve baş dönmesi kaygıya bağlanabiliyor
Her beş kalp krizinden biri sessiz geçiyor
Belirtileri not almak doktorun işini kolaylaştırıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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