Kardiyologlar Çoğumuzun Gözden Kaçırdığı Kalp Hastalığı Belirtilerini Açıkladı

Yorgunluk kadar sinsi bir başka belirti de mideden geliyormuş gibi hissediliyor. Penn State Health'ten kardiyolog Dr. Michael Farbaniec, kadınların erkeklere göre daha sık bulantı, hazımsızlık ya da midenin üst kısmında rahatsızlık yaşadığını, bunun da çoğu zaman reflü ya da mide üşütmesi sanıldığını anlatıyor. Bu his yemek yerken, yutkunurken ya da ortada belirgin bir sebep yokken ortaya çıkabiliyor.

Rhee bu şikayeti midenin hemen üstünde, ağrıdan çok künt bir sıkıntı ya da bulantı olarak tarif ediyor. Runge'a göre reflü ile kalp damarlarındaki tıkanıklığın yol açtığı belirtiler birbirine çok benziyor; hangisinin söz konusu olduğunu anlamak için doktor muayenesi gerekiyor.