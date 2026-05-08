32 Yaşında Kalp Krizi Geçiren Adamdan Uyarı: “Spor Sırasında Hissettiğim O Belirtiyi Yorgunluk Sandım”

Kısa süre içinde iki kez “widowmaker” olarak bilinen, hayatta kalma oranı düşük kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Mickleburgh, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşarak özellikle gençlerin bu tür belirtileri hafife almaması gerektiğini vurguladı.

Göğsündeki baskıyı spor sonrası kas yorgunluğu sandığını belirten Mickleburgh, belirtilerin dalgalı şekilde geldiğini ve başlangıçta grip benzeri bir durum yaşadığını düşündüğünü aktardı. Nefes verirken zorlandığı anları ise “çok korkutucu” sözleriyle anlattı.

Doktorlar, Mickleburgh’un doğuştan gelen ve kalpte “delik” olarak bilinen Patent Foramen Ovale (PFO) rahatsızlığının, bir pıhtının kalpten geçerek krizi tetiklemiş olabileceğini değerlendirdi.

İyileşme sürecinin ardından Mickleburgh, genç erkeklerde kalp krizi riskine karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, “genç yaşta bana bir şey olmaz” algısının tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca ücretsiz kalp taramaları yapan kuruluşların önemine vurgu yaparak erken teşhisin hayat kurtarabileceğini ifade etti.