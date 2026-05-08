article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
32 Yaşında Kalp Krizi Geçiren Adamdan Uyarı: “Spor Sırasında Hissettiğim O Belirtiyi Yorgunluk Sandım”

32 Yaşında Kalp Krizi Geçiren Adamdan Uyarı: “Spor Sırasında Hissettiğim O Belirtiyi Yorgunluk Sandım”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 12:40

32 yaşındaki Ryan Mickleburgh, spor yaptığı sırada yaşadığı göğüs sıkışmasını basit bir kas yorgunluğu sanarak görmezden gelmesinin ardından iki kez kalp krizi geçirdi. “Widowmaker” olarak bilinen yüksek riskli krizden kurtulan Mickleburgh, yaşadıklarının gençler için ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Uzmanlara göre benzer belirtilerin hafife alınmaması hayati önem taşıyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

32 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşadıklarını anlatan Ryan Mickleburgh, spor sırasında göz ardı ettiği kritik bir uyarı işaretinin neredeyse hayatına mal olduğunu belirterek gençlere önemli bir uyarıda bulundu.

32 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşadıklarını anlatan Ryan Mickleburgh, spor sırasında göz ardı ettiği kritik bir uyarı işaretinin neredeyse hayatına mal olduğunu belirterek gençlere önemli bir uyarıda bulundu.

İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan aşçı ve fitness tutkunu Mickleburgh, geçen yıl Mart ayında spor salonunda antrenman yaparken göğsünde sıkışma hissettiğini ancak bunu kas yorgunluğu sanarak önemsemediğini söyledi.

Eve dönüş yolunda ise sol koluna ve çenesine yayılan elektrik çarpmasına benzer bir ağrı, sıcak basması ve nefes verme güçlüğü yaşadığını, buna rağmen durumu kalp krizi olarak değerlendirmediğini ifade etti.

Eve dönüş yolunda ise sol koluna ve çenesine yayılan elektrik çarpmasına benzer bir ağrı, sıcak basması ve nefes verme güçlüğü yaşadığını, buna rağmen durumu kalp krizi olarak değerlendirmediğini ifade etti.

Kısa süre içinde iki kez “widowmaker” olarak bilinen, hayatta kalma oranı düşük kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Mickleburgh, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşarak özellikle gençlerin bu tür belirtileri hafife almaması gerektiğini vurguladı.

Göğsündeki baskıyı spor sonrası kas yorgunluğu sandığını belirten Mickleburgh, belirtilerin dalgalı şekilde geldiğini ve başlangıçta grip benzeri bir durum yaşadığını düşündüğünü aktardı. Nefes verirken zorlandığı anları ise “çok korkutucu” sözleriyle anlattı.

Doktorlar, Mickleburgh’un doğuştan gelen ve kalpte “delik” olarak bilinen Patent Foramen Ovale (PFO) rahatsızlığının, bir pıhtının kalpten geçerek krizi tetiklemiş olabileceğini değerlendirdi.

İyileşme sürecinin ardından Mickleburgh, genç erkeklerde kalp krizi riskine karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, “genç yaşta bana bir şey olmaz” algısının tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca ücretsiz kalp taramaları yapan kuruluşların önemine vurgu yaparak erken teşhisin hayat kurtarabileceğini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın