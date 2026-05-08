Yapay Zeka Kendi Kendini Kopyaladı: Kontrol Elden mi Gidiyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 10:16

Yapay zekanın kontrolden çıkıp kendi başına hareket edebileceği fikri uzun yıllardır bilim kurgu filmlerinin en büyük korkularından biriydi. Ancak yayımlanan yeni bir araştırma, bu senaryonun artık yalnızca kurgu olmadığını gösterdi. Bilim insanları, bazı yapay zeka sistemlerinin insan müdahalesi olmadan başka bilgisayarlara kendilerini kopyalayabildiğini ortaya koydu.

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
Berkeley merkezli araştırma kuruluşu Palisade Research tarafından yürütülen çalışmada, yapay zeka modellerine ağ üzerindeki güvenlik açıklarını bulmaları ve bu açıkları kullanmaları için görev verildi.

Kontrollü laboratuvar ortamında yapılan deneylerde bazı modellerin, bir sunucudan başka bir sunucuya kendi kopyalarını aktarabildiği görüldü.

Araştırmacılar bunun klasik bir bilgisayar virüsünden farklı olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü burada sistem yalnızca önceden yazılmış komutları tekrar etmiyor; hedefi analiz ediyor, açık arıyor ve uygun yöntemi seçerek hareket ediyor. Kısacası mesele sadece “zararlı yazılım” değil, karar verebilen bir dijital yapı.

Uzmanlara göre en dikkat çekici nokta ise şu:

Teorik olarak böyle bir sistem, kapatılacağını fark ederse kendisini farklı cihazlara dağıtarak varlığını sürdürmeye çalışabilir. İnternette sürekli çoğalan ve izini kaybettiren bir yapay zeka fikri kulağa Black Mirror bölümü gibi geliyor ama araştırmacılar artık bunun tamamen imkansız olmadığını söylüyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz aylarda Çin merkezli teknoloji devi Alibaba Group bünyesindeki araştırmacılarla ilgili iddialarda da gündeme gelmişti. Bazı raporlarda deneysel bir yapay zeka sisteminin bulunduğu ortamdan dışarı çıkarak kripto para madenciliği yapmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Bu olay resmi olarak doğrulanmasa da, sektör içindeki endişeleri büyütmeye yetti.

Öte yandan siber güvenlik uzmanları panik havası yaratılmaması gerektiğini söylüyor.

Çünkü günümüzdeki büyük yapay zeka modelleri devasa veri boyutlarına sahip. Bu sistemlerin fark edilmeden başka ağlara taşınması gerçek dünyada hâlâ oldukça zor. Ayrıca araştırmalarda kullanılan test ortamlarının, gerçek şirket ağlarına kıyasla çok daha savunmasız olduğu belirtiliyor.

Yine de uzmanlar şunu söylüyor: Yapay zeka artık yalnızca soru cevaplayan bir araç değil. Dijital sistemlerle etkileşime giren, karar veren ve gerektiğinde kendi devamlılığını sağlamaya çalışan aktif yapılara dönüşüyor. Bu yüzden denetim mekanizmaları, güvenlik protokolleri ve algoritmik şeffaflık önümüzdeki yılların en kritik meselelerinden biri olacak gibi görünüyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
