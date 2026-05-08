Yapay Zeka Kendi Kendini Kopyaladı: Kontrol Elden mi Gidiyor?

Teorik olarak böyle bir sistem, kapatılacağını fark ederse kendisini farklı cihazlara dağıtarak varlığını sürdürmeye çalışabilir. İnternette sürekli çoğalan ve izini kaybettiren bir yapay zeka fikri kulağa Black Mirror bölümü gibi geliyor ama araştırmacılar artık bunun tamamen imkansız olmadığını söylüyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz aylarda Çin merkezli teknoloji devi Alibaba Group bünyesindeki araştırmacılarla ilgili iddialarda da gündeme gelmişti. Bazı raporlarda deneysel bir yapay zeka sisteminin bulunduğu ortamdan dışarı çıkarak kripto para madenciliği yapmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Bu olay resmi olarak doğrulanmasa da, sektör içindeki endişeleri büyütmeye yetti.