Yapay Zeka, Sohbet Geçmişinizden Kişiliğinizi Yüzde 60’a Varan Oranla Tahmin Edebiliyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 11:43

Yeni bir araştırma, yapay zekânın kullanıcıların sohbet geçmişini analiz ederek kişilik özelliklerini yüksek bir doğrulukla tahmin edebildiğini ortaya koydu. ETH Zürih tarafından yürütülen çalışmada bu oranın bazı kişilik boyutlarında yüzde 60 seviyelerine kadar çıktığı belirtildi. Bulgular, yapay zekâ ile kurulan uzun etkileşimlerin kişisel veriler açısından yeni risk alanları yaratabileceğine işaret ediyor.

Yeni bir araştırma, yapay zekâ sistemlerinin sohbet geçmişlerinden yola çıkarak kullanıcıların kişilik özelliklerini belirli bir doğrulukla tahmin edebildiğini ortaya koydu.

ETH Zürih araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, bu oranın bazı kişilik boyutlarında %60 seviyelerine ulaştığı belirtildi.

ABD ve İngiltere’den 668 ChatGPT kullanıcısının sohbet kayıtları analiz edilerek hazırlanan çalışmada, 62 binden fazla konuşma kategorilere ayrıldı. Elde edilen veri seti, psikolojide “Büyük Beşli” olarak bilinen uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik, dışa dönüklük ve deneyime açıklık gibi kişilik özelliklerini tahmin etmek için kullanıldı.

Katılımcıların ayrıca standart kişilik testlerinden geçtiği araştırmada, yapay zekâ modeli bu test sonuçlarıyla sohbet verilerini karşılaştırarak tahminleme yaptı. Bulgulara göre sistem, özellikle uyumluluk ve duygusal dengelilik gibi alanlarda daha yüksek başarı gösterirken, sorumluluk özelliğini öngörmede daha düşük performans sergiledi.

Araştırmacılar, sohbet geçmişi uzadıkça tahmin doğruluğunun da arttığını vurguluyor.

Bu durum, yapay zekâ ile daha fazla etkileşim kuran kullanıcıların kişisel özelliklerinin daha kolay analiz edilebilir hale gelebileceğine işaret ediyor.

Çalışmada bireysel risklerin sınırlı olduğu ifade edilse de, bu tür verilerin kötü niyetli kullanımında büyük ölçekli sorunların ortaya çıkabileceği uyarısı yapılıyor. Özellikle yanlış bilgilendirme, siyasi propaganda ve manipülasyon kampanyaları gibi alanlarda kişilik analizlerinin kullanılma ihtimaline dikkat çekiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
