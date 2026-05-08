Yapay Zeka, Sohbet Geçmişinizden Kişiliğinizi Yüzde 60’a Varan Oranla Tahmin Edebiliyor

ETH Zürih araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, bu oranın bazı kişilik boyutlarında %60 seviyelerine ulaştığı belirtildi.

ABD ve İngiltere’den 668 ChatGPT kullanıcısının sohbet kayıtları analiz edilerek hazırlanan çalışmada, 62 binden fazla konuşma kategorilere ayrıldı. Elde edilen veri seti, psikolojide “Büyük Beşli” olarak bilinen uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik, dışa dönüklük ve deneyime açıklık gibi kişilik özelliklerini tahmin etmek için kullanıldı.

Katılımcıların ayrıca standart kişilik testlerinden geçtiği araştırmada, yapay zekâ modeli bu test sonuçlarıyla sohbet verilerini karşılaştırarak tahminleme yaptı. Bulgulara göre sistem, özellikle uyumluluk ve duygusal dengelilik gibi alanlarda daha yüksek başarı gösterirken, sorumluluk özelliğini öngörmede daha düşük performans sergiledi.