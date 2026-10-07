94 Yaşındaki Yakup Dede Babadağ’dan Uçtu
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Almanya’dan tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçtu. Babadağ’ın 1900 rakımlı pistinden tecrübeli pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, uçuş sırasında yaşadığı mutluluğu, 'Paraşütü ben idare ediyorum' sözleriyle dile getirdi.
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Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, Fethiye’nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da unutulmaz bir deneyim yaşadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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