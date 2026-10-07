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94 Yaşındaki Yakup Dede Babadağ’dan Uçtu

94 Yaşındaki Yakup Dede Babadağ’dan Uçtu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 20:53
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Almanya’dan tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçtu. Babadağ’ın 1900 rakımlı pistinden tecrübeli pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, uçuş sırasında yaşadığı mutluluğu, 'Paraşütü ben idare ediyorum' sözleriyle dile getirdi.

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Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, Fethiye’nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, Fethiye’nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Babadağ’ın 1900 rakımlı pistinden pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı. Uçuş sırasında yaşananlar, paraşütte bulunan aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Kalkışın rahat geçtiğini belirten Yakup dede, havada kollarını açarak, 'Paraşütü ben idare ediyorum' dedi. Uçuşunu sorunsuz şekilde tamamlayan Kaya, yaşadığı heyecanı çevresindekilerle paylaşarak, 'Ömrüm boyunca böyle güzel bir anım olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

"Her şey çok güzel geçti"

"Her şey çok güzel geçti"

Tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Burak Pınar ise, Yakup dede ile keyifli bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Bugüne kadar 94 yaşındaki Yakup dede en yaşlı yamaç paraşütü yapan kişi oldu. Her şey çok güzel geçti' diye konuştu.

94 yaşında ilk kez yamaç paraşütüyle uçan Yakup Kaya, cesaretiyle dikkat çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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