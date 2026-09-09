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Yumurta Alarmı Büyüyor: Belçika'da Salmonella Vakası 318'e Çıktı, Halka 'Tüketmeyin' Uyarısı Yapıldı

Yumurta Alarmı Büyüyor: Belçika'da Salmonella Vakası 318'e Çıktı, Halka 'Tüketmeyin' Uyarısı Yapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 22:41
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Belçika'da yumurtalardan kaynaklanan salmonella salgını kontrol altına alınamıyor. Ülkenin halk sağlığı enstitüsü Sciensano'nun son güncellemesinde dört yeni vakanın daha doğrulandığı, böylece toplam hasta sayısının 318'e yükseldiği açıklandı. Yetkililer, salgının kaynağı olan çiftlikteki üretimin tamamen durdurulmasına rağmen yeni vakaların görülmeye devam ettiğini belirterek vatandaşlara riskli yumurtaları kesinlikle tüketmemeleri uyarısında bulundu.

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Sciensano'nun son güncellemesiyle salgında dört yeni vaka daha doğrulandı, toplam hasta sayısı 318'e yükseldi.

Sciensano'nun son güncellemesiyle salgında dört yeni vaka daha doğrulandı, toplam hasta sayısı 318'e yükseldi.

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Geel kentinde bulunan Laerco çiftliğinden çıkan yumurtalarla bağlantılı salgın, ilk tespitin üzerinden aylar geçmesine rağmen sona ermedi. Ülkenin bilimsel danışma kurulu Sciensano, salgın kapsamında dört yeni vakanın daha doğrulandığını duyurdu. Ağustos sonunda 306 olarak açıklanan hasta sayısı böylece 318'e çıktı.

Yetkililer, alınan tüm önlemlere rağmen yeni vakaların görülmeye devam ettiğine dikkat çekerek salgının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını kaydetti. Sciensano da üretimin durdurulmasının salgının kontrol altına alınması açısından önemli bir adım olduğunu, ancak yeni vakaların tamamen sona ermesinin zaman alabileceğini ifade etti.

Salgının kaynağı, dört kümesinin ikisinde salmonella çıkan Laerco çiftliği oldu; üretim tamamen durduruldu.

Salgının kaynağı, dört kümesinin ikisinde salmonella çıkan Laerco çiftliği oldu; üretim tamamen durduruldu.

Salmonella bakterisi ilk olarak nisan ayının sonunda Geel'deki Laerco çiftliğinde tespit edildi. Mayıs ayında yapılan geniş çaplı geri çağırma kapsamında çiftlikte üretilen tüm yumurtalar piyasadan toplatıldı.

İlk incelemelerde çiftlikteki dört kümesten yalnızca birinde bakteriye rastlanmıştı. Ancak vaka sayısı beklendiği gibi düşmeyince yeni numuneler alındı; yapılan kontrollerde ikinci bir kümeste de salmonella çıktı. Bunun üzerine çiftlikteki tüm üretim faaliyetleri durduruldu.

Bakterinin bulaşmış olabileceği yumurtaların sayısının 2 milyona kadar çıktığı belirtiliyor. Söz konusu ürünler Colruyt, Delhaize, Aldi ve Carrefour gibi büyük market zincirlerinin raflarında satıldı.

Öte yandan riskli yumurtalar 8 Avrupa ülkesinde raflardan toplatıldı, tüketicilere iade çağrısı yapıldı.

Öte yandan riskli yumurtalar 8 Avrupa ülkesinde raflardan toplatıldı, tüketicilere iade çağrısı yapıldı.

Geri çağırma sürecinde riskli olduğu belirlenen yumurtalar ve bu ürünlerin satıldığı marketler kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer, söz konusu yumurtaları satın alan tüketicilerden ürünleri kesinlikle tüketmemelerini, satın aldıkları mağazaya götürüp iade ederek geri ödeme talep etmelerini istedi.

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV) Sözcüsü Helene Bonte, şüpheli yumurtaların yalnızca Belçika'da değil, aralarında Hollanda, Fransa, İtalya ve Portekiz'in de bulunduğu 8 Avrupa ülkesinde piyasadan toplatıldığını bildirdi. Tedbir amacıyla başlatılan geri çağırma Lüksemburg'a da genişletildi.

Salmonella enfeksiyonu ateş, karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilere yol açıyor. Şikayetler çoğu vakada birkaç gün içinde geçse de küçük çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tablo ciddileşebiliyor. FAVV verilerine göre ülkede 2024 yılının tamamında salmonella kaynaklı 9 salgın tespit edilmiş, bu salgınlarda 149 kişi hastalanmış, 20 kişi hastanede tedavi görmüştü. Tek bir çiftlikten çıkan bu salgın ise şimdiden o rakamın iki katını aşmış durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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