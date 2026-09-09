Yumurta Alarmı Büyüyor: Belçika'da Salmonella Vakası 318'e Çıktı, Halka 'Tüketmeyin' Uyarısı Yapıldı

Salmonella bakterisi ilk olarak nisan ayının sonunda Geel'deki Laerco çiftliğinde tespit edildi. Mayıs ayında yapılan geniş çaplı geri çağırma kapsamında çiftlikte üretilen tüm yumurtalar piyasadan toplatıldı.

İlk incelemelerde çiftlikteki dört kümesten yalnızca birinde bakteriye rastlanmıştı. Ancak vaka sayısı beklendiği gibi düşmeyince yeni numuneler alındı; yapılan kontrollerde ikinci bir kümeste de salmonella çıktı. Bunun üzerine çiftlikteki tüm üretim faaliyetleri durduruldu.

Bakterinin bulaşmış olabileceği yumurtaların sayısının 2 milyona kadar çıktığı belirtiliyor. Söz konusu ürünler Colruyt, Delhaize, Aldi ve Carrefour gibi büyük market zincirlerinin raflarında satıldı.