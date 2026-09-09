Yumurta Alarmı Büyüyor: Belçika'da Salmonella Vakası 318'e Çıktı, Halka 'Tüketmeyin' Uyarısı Yapıldı
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Belçika'da yumurtalardan kaynaklanan salmonella salgını kontrol altına alınamıyor. Ülkenin halk sağlığı enstitüsü Sciensano'nun son güncellemesinde dört yeni vakanın daha doğrulandığı, böylece toplam hasta sayısının 318'e yükseldiği açıklandı. Yetkililer, salgının kaynağı olan çiftlikteki üretimin tamamen durdurulmasına rağmen yeni vakaların görülmeye devam ettiğini belirterek vatandaşlara riskli yumurtaları kesinlikle tüketmemeleri uyarısında bulundu.
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Sciensano'nun son güncellemesiyle salgında dört yeni vaka daha doğrulandı, toplam hasta sayısı 318'e yükseldi.
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Salgının kaynağı, dört kümesinin ikisinde salmonella çıkan Laerco çiftliği oldu; üretim tamamen durduruldu.
Öte yandan riskli yumurtalar 8 Avrupa ülkesinde raflardan toplatıldı, tüketicilere iade çağrısı yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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