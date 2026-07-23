Yumurtalar Kırılmadan Kaç Tanesini Sepetine Doldurabilirsin?

Yukarıdan art arda düşen yumurtaları sepetle yakalayacaksın, tek bir dikkat dağınıklığı bile sepetini boşaltabilir. Skor yükseldikçe yumurtalar hızlanıyor, üç tanesini kırınca oyun bitiyor. Elinin ne kadar hızlı olduğunu görmek için hazır mısın?