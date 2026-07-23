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Yumurtalar Kırılmadan Kaç Tanesini Sepetine Doldurabilirsin?

Yumurtalar Kırılmadan Kaç Tanesini Sepetine Doldurabilirsin?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 17:04
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Yukarıdan art arda düşen yumurtaları sepetle yakalayacaksın, tek bir dikkat dağınıklığı bile sepetini boşaltabilir. Skor yükseldikçe yumurtalar hızlanıyor, üç tanesini kırınca oyun bitiyor. Elinin ne kadar hızlı olduğunu görmek için hazır mısın?

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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