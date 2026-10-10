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Neşeli Günler'in Mehmet'i Tamer Şahin Şimdi Ne Yapıyor? Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Neşeli Günler'in Mehmet'i Tamer Şahin Şimdi Ne Yapıyor? Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 13:01
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Neşeli Günler, Yeşilçam'ın en sevilen aile filmlerinden biri. Filmde Mehmet karakterine hayat veren Tamer Şahin ise bir süre sonra gözlerden uzaklaştı. Tamer Şahin'in hikâyesine ve bugünkü hayatına birlikte bakalım.

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Neşeli Günler, Yeşilçam'ın en sevilen aile filmlerinden biri.

Neşeli Günler, Yeşilçam'ın en sevilen aile filmlerinden biri.

1978 yapımı Neşeli Günler'de Münir Özkul ve Adile Naşit başrolü paylaştı. Film, turşu yüzünden ayrılan bir çiftin ve ardından gelen aile olaylarını mizahla dramı harmanlayarak anlatıyordu. Şener Şen, Oya Akdoğan ve Mürüvvet Sim de kadroda yer aldı.

Filmin sevilen karakterlerinden biri de Mehmet'ti. Mehmet'e hayat veren genç oyuncu Tamer Şahin, bu rolle izleyicinin hafızasına yerleşti.

Tamer Şahin, Neşeli Günler'le sinemayla tanıştı.

Tamer Şahin, Neşeli Günler'le sinemayla tanıştı.

Tamer Şahin, genç bir oyuncu olarak Neşeli Günler'le sinemayla tanıştı. Bu film onun ilk ve tek sinema deneyimi oldu, ardından oyunculuğu bıraktı.

Şahin'in, 1976'da 'Saklambaç Fotoroman Kralı' seçilmesiyle oyunculuk serüvenine başladığı, uzun yıllar da Barış Manço'nun menajerliğini yaptığı aktarılıyor.

Tamer Şahin bugün kültür ve sanat organizasyonları düzenliyor.

Tamer Şahin bugün kültür ve sanat organizasyonları düzenliyor.

Tamer Şahin, bugün İstanbul ile İzmir'in Dikili ilçesi arasında yaşıyor. Son yıllarda kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Bir dönem kitap da yazan Şahin'in son halini görenler, yaşadığı değişim karşısında şaşırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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