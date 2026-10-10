Neşeli Günler'in Mehmet'i Tamer Şahin Şimdi Ne Yapıyor? Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

1978 yapımı Neşeli Günler'de Münir Özkul ve Adile Naşit başrolü paylaştı. Film, turşu yüzünden ayrılan bir çiftin ve ardından gelen aile olaylarını mizahla dramı harmanlayarak anlatıyordu. Şener Şen, Oya Akdoğan ve Mürüvvet Sim de kadroda yer aldı.

Filmin sevilen karakterlerinden biri de Mehmet'ti. Mehmet'e hayat veren genç oyuncu Tamer Şahin, bu rolle izleyicinin hafızasına yerleşti.