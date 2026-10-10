Neşeli Günler'in Mehmet'i Tamer Şahin Şimdi Ne Yapıyor? Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Neşeli Günler, Yeşilçam'ın en sevilen aile filmlerinden biri. Filmde Mehmet karakterine hayat veren Tamer Şahin ise bir süre sonra gözlerden uzaklaştı. Tamer Şahin'in hikâyesine ve bugünkü hayatına birlikte bakalım.
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Neşeli Günler, Yeşilçam'ın en sevilen aile filmlerinden biri.
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Tamer Şahin, Neşeli Günler'le sinemayla tanıştı.
Tamer Şahin bugün kültür ve sanat organizasyonları düzenliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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