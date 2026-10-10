Atilla Taş'ın Taziye Evine Ziyaret: Özgür Özel Mersin'de Acılı Aileyle Bir Araya Geldi

Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Mersin’de bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, kızına gözyaşları içinde veda etti. Cenazenin ardından Özgür Özel de Atilla Taş’ı ziyaret etti. Mersin’deki evinde gerçekleşen ziyarette sanatçıya başsağlığı dileklerini iletti.