Atilla Taş'ın Taziye Evine Ziyaret: Özgür Özel Mersin'de Acılı Aileyle Bir Araya Geldi
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Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Mersin’de bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, kızına gözyaşları içinde veda etti. Cenazenin ardından Özgür Özel de Atilla Taş’ı ziyaret etti. Mersin’deki evinde gerçekleşen ziyarette sanatçıya başsağlığı dileklerini iletti.
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Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı son yolculuğuna uğurladı.
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Özgür Özel, kızını kaybeden Atilla Taş’a taziye ziyaretinde bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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