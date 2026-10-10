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Atilla Taş'ın Taziye Evine Ziyaret: Özgür Özel Mersin'de Acılı Aileyle Bir Araya Geldi

Atilla Taş'ın Taziye Evine Ziyaret: Özgür Özel Mersin'de Acılı Aileyle Bir Araya Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 11:31
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Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Mersin’de bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, kızına gözyaşları içinde veda etti. Cenazenin ardından Özgür Özel de Atilla Taş’ı ziyaret etti. Mersin’deki evinde gerçekleşen ziyarette sanatçıya başsağlığı dileklerini iletti.

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Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı son yolculuğuna uğurladı.

Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı son yolculuğuna uğurladı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 8 Ekim’de bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden iki çocuk annesi Sezen Taş’ın vefatı, ailesini yasa boğdu. Sezen Taş, 9 Ekim’de Mezitli Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kızının tabutuna sarılarak ağlayan Atilla Taş’ın yaşadığı acı, cenazeden gelen görüntülere yansıdı.

Özgür Özel, kızını kaybeden Atilla Taş’a taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, kızını kaybeden Atilla Taş’a taziye ziyaretinde bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin programı kapsamında Atilla Taş'ın taziye evini ziyaret etti. Özel, Taş'a sarılarak başsağlığı ve sabır diledi. Aile büyüklerinin ve Taş'ın annesinin elini öptü, taziye çadırında aileyle birlikte dua etti.

Özel'e parti yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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