onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Anadolu Yakası'ndaki En İyi Kebap Mekanları! Damağınızda İz Bırakacak Lezzetleriyle İstanbul Kebapçıları!

Anadolu Yakası'ndaki En İyi Kebap Mekanları! Damağınızda İz Bırakacak Lezzetleriyle İstanbul Kebapçıları!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.07.2025 - 10:10

Mutfağımızın vazgeçilmez bir lezzeti olan kebap, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden biridir. Ülkemizin adını dünyaya duyuran lezzetler arasında yer alan kebap çeşitlerini ustasından yemek isterseniz, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda eşsiz bir gastronomi turuna hazır olun. Kebap salonlarının tarihi dokusu, ocakbaşının sıcak atmosferi, geleneksel ile moderni sentezleyen şık sunumlar ve geniş menü seçenekeleriyle her damak tadına hitap eden İstanbul kebaçıları Anadolu Yakası'nda. 

Sizin için hazırladığımız liste ile İstanbul'un Anadolu Yakası, kebap severler için adete bir cennete dönüşecek. Peki, İstanbul'da en iyi kebap nerede yenir? Anadolu Yakası'nda hangi restoranda, hangi kebap yenir? Anadolu Yakası'nda en iyi ocakbaşı neresi?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda gerçek bir ziyafete hazırsanız, başlıyoruz! 

Afiyet olsun!

İstanbul Anadolu Yakası'nda Kebap Nerede Yenir?

İstanbul Anadolu Yakası'nda Kebap Nerede Yenir?

Dünyanın en güzel şehirleri arasında yerini alan yedi tepeli şehir, Anadolu ve Avrupa Yakası ile adeta bir başyapıt. Elbette bu şehrin her bir köşesi bir cennet... Tam bir metropol olan İstanbul'da aradığınız her lezzeti bulacağınıza da emin olabilirsiniz. Aradığınız kebap ise Anadolu Yakası'ndaki enfes kebap mekanları kokusuyla bile sizi mest edecek. Ocakbaşından eski nesil meyhaneye, ara sokakta salaş bir cağ kebapçıdan lüks bir kebap salonuna bu listede aradığınız her şey var. 

İşte İstanbul'un Anadolu Yakası'nda gitmeniz gereken 17 kebap mekanı! 👇

1. Tarihi Galata Kebapçısı

1. Tarihi Galata Kebapçısı

Tarihi Galata Kebapçısı'nda 'zırh kebabı' yemelisiniz. Menüde, Ali Nazik, kiremitte köfte, üzerine bir de künefe gibi birbirinden özel lezzetler yer alıyor. Zırh ile çekilen etlerle hazırlanan kebapları denemek için İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı'ndaki restoranı da listenize ekleyin.

Adres: Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No:111/A, Istanbul, 34738

Instagram: @tarihigalatakebapcisii

Konum

2. Kebapçı Tevfik Usta

2. Kebapçı Tevfik Usta

Geleneksel tariflerle kebaptan ızgara çeşitlerine, lahmacundan pideye özel bir menüye sahip. Kebapçı Tevfik Usta'nın müdavimlerinden bir öneri isterseniz, çıtır kebabını da denemeyi unutmayın. 

Adres: Esatpaşa Mah. Adnan Menderes Cd.No:64-70A Ataşehir / İstanbul

Instagram: @tevfikustam

Konum

3. Tarihi Erzurum Kebapçısı

3. Tarihi Erzurum Kebapçısı

2017 yılında İstanbul'da Erzurum cağ kebabıyla damaklarda iz bıraktı! Tarihi Erzurum Kebapçısı, yöresel lezzetleriyle misafirlerinin yüzünü güldürmeyi de başarıyor.  

Adres: Esenyalı Mah. Yanyol Cad. No:67 /A Pendik - İstanbul

Instagram: @tarihierzurumkebapcisi

Konum

4. Sofra Han

4. Sofra Han

Geleneksel Türk mutfağının derin kökleriyle beslenen Sofra Han, adını da kültürümüzün birlik ve beraberliğini temsil eden 'Sofra' ismi ile misafirperverliğin de sembolü olan tarih boyunca yol üzerinde bulunan 'han'lardan alıyor. 

Adres: Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sok. No:1/B Sofrahan, Kadıköy

Instagram: @sofrahan

Konum

5. Çiya Sofrası

5. Çiya Sofrası

Kadıköy ilçesindeki balıkçılar çarşısında yer alan Çiya Sofrası, özgün ve bir o kadar çeşitli yemek alternatifiyle müşterilerine kebap dışındaki lezzetlerle de buluşturan, oldukça da sevilen bir mekan. Çilek kebabını da denemeyi unutmayın! 

Adres: Caferağa Mahallesi Güneşlibahçe Sokak, Kadıköy

Instagram: @ciyasofrasi

Konum

6. Dede Ahmet Kebap

6. Dede Ahmet Kebap

Odun ateşinde pişen Adana usulü gerçek kebap lezzeti vaadediyor, Dede Ahmet Kebap! Bu ziyafet için adresiniz ise Üsküdar

Adres: Murat Reis, Vasiyet Sk. No:4 D:1, 34664 Üsküdar/İstanbul

Instagram: @dedeahmetkebap

Konum

7. Çanak Kebap ve Katmer

7. Çanak Kebap ve Katmer

Oruk kebabından çanak kebabına, Gaziantep, Adana ve Halep gibi birçok bölgenin yemeklerine ev sahipliği yapan Çanak Kebap ve Katmer, Anadolu yakasında yer alan güzide mekanlardan bir tanesi.

Adres: Acıbadem, Acıbadem Cad. No:115, 36660 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @canakkebap

Konum

8. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu

8. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu

1974 yılından beri değişmeyen lezzet ve kalite ile Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Florya, Vadi, Akvaryum, Bosphorus ve Ataşehir şubeleriyle iki yakada da konuklarını ağırlıyor. 

Adres: Watergarden Yaşam Merkezi Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:2 Batı Ataşehir / İstanbul 

Instagram: @kasibeyazlezzetgrubu

Konum

9. Uzunlar Kebap

9. Uzunlar Kebap

Kebaptan pideye, dürümden dönere ve daha birçok yemek seçeneğiyle uzun süre damağınızdan ayrılmayacak bir yemek deneyimi yaşatacak olan Uzunlar Kebap, Pendik'te. Ayrıca Kadıköy, Tuzla, Kartal ve Gebze'de de şubeleri bulunuyor. 

Adres: Doğu Mahallesi, Dr. Orhan Maltepe Caddesi, No 79, 34890, Pendik İstanbul

Instagram: @uzunlar.kebap

Konum

10. Kalbur Et Kebap

10. Kalbur Et Kebap

Kalbur Et, 'lezzetin damağınızda yer ettiği ve beraberinde getirdiği mutluluğun tesadüf olmadığı' restoranlar arasında yer alıyor. Lezzetli yemekler ve özenli bir sunum için tercih ettiğiniz restoran hafta içi dahi dolu olabiliyor, gitmeden iletişime geçmek isteyebilirsiniz. 

Adres: Şerifali Mh. Turcan Cd. Atabek Sk. No: 25 Ümraniye/ İstanbul

Instagram: @kalburetkebap

Konum

11. Kebapçı Erdal Usta

11. Kebapçı Erdal Usta

'Kebap, kebapçıda yenir...' diyorsanız, adresiniz Kebapçı Erdal Usta! Kurtköy'deki adresinde enfes kebaplar sizi bekliyor.  

Adres: Doktor Gürol Başaran Sokak, No:10/ B, Kurtköy, Istanbul, Turkey 34912

Instagram: @kebapcierdalusta

Konum

12. Sanat Ocakbaşı

12. Sanat Ocakbaşı

Her anın değerli olduğunu bilenler Sanat Ocakbaşı'nda! Keyifli ve lezzetli sohbetlerin adresi her detayın özenle seçildiği özgün menüler sofralarınıza geliyor. Geleneksel Türk kültürüne modern dokunuşlar yaparak konuklarını gastronomik yolculuk yaşatıyor. 

Adres: Ataşehir Kayışdağ Cd. No:3/1B Ataşehir/ İstanbul, Türkiye 34636

Instagram: @sanatocakbasi

Konum

13. Halit Üstün Eller Kebap

13. Halit Üstün Eller Kebap

Geleneksel lezzetlerin modern sunumu Halit Üstün Eller Kebap'ta sizi bekliyor. 2017 yılında gerçek tadı sevenler için özenle seçilmiş tariflerle damağınızda iz bırakıyor. 

Adres: Sahrayıcedit, Feritbey Sok. No: 11/B Erenköy / 🇹🇷İSTANBUL

Instagram: @halitustunellerkebap

14. Çilingir Sofrası Cadde

14. Çilingir Sofrası Cadde

Çilingir Sofrası, kuruldu! Bağdat Caddesi'nde eşsiz bir atmosfer, eski nesil meyhanenin lezzet şöleni sizi bekliyor. Ocakbaşında keyifli sohbetler de ağzınızın tadına tat katacak. 

Adres: Beyaz Akasya Sokak No:1/D İstanbul, 34000 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @cilingirsofrasicadde

Konum

15. Kaburgacı Nurettin

15. Kaburgacı Nurettin

Kaburgacı Nurettin, Ümraniye'de 'Böylesi et başka yerde yok' diyor! Yükske ateşte mühürlenen ve ağır ateşte dinlendirilen ziyafet sizi bekliyor. 

Adres: Tepeüstü, Alemdağ Cd no:223 D:g, 34073 Ümraniye/İstanbul

Instagram: @kaburgacinurettinusta

Konum

16. 01 Adana Cadde Kebap

16. 01 Adana Cadde Kebap

01 Adana Cadde Kebap, 'Kebap kırmızı çizgimizdir' diyenlerin adresi. Lezzetin Adana ruhu ile buluştuğu sofralara hoş geldiniz.  

Adres: Bostancı Mah. Prof. Ali Nihat Tarlan Caddesi No:47/C, Istanbul, Turkey 34744

Instagram: @01adanacaddekebap

Konum

17. Bedri Usta Kalamış

17. Bedri Usta Kalamış

Anadolu Yakası'nda ziyafetin adresi Bedri Usta kebapları, etleri ve mezeleriyle Kalamış'ta. Gelin burada Güneş batarken sofraya mutlaka oturun, hem ruhunuz doysun hem karnınız... 

AdresFenerbahçe, Münir Nurettin Selçuk Cd., No :52, 34726 Kadıköy/İstanbul

Instagram: @bedriustaa

Konum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın