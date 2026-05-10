Sevgili Balık, bu hafta Mars ve Chiron kavuşumu başkalarının duygusal yüklerini taşımaktan yorulan sinir sistemine sınır çizmeyi öğretmeni sağlıyor. Ellerine ve bedenine uygulayacağın hafif bakımlar ruhsal gidişatını yeniden sakin bir çizgiye çekiyor. Kendini önceleyerek sağlığını koruma altına alıyorsun.

Başkaları yerine kendi bedenine şefkat göstererek genel sağlığını güçlendireceksin. Sinir sistemini yatıştıran huzurlu bakımlar ruhuna ve fiziğine muazzam bir denge getirecektir. Bedenine koyduğun sınırlar sayesinde zindeliğini koruyacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…