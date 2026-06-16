Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Sepet Fırsatları

Haziran ayının ortasına özel başlatılan büyük alışveriş festivali kapsamında giyimden teknolojiye, kişisel bakımdan ev yaşam ürünlerine kadar pek çok kategoride sepet kuponları devreye girdi. Alışveriş sepetinizi onaylamadan önce markaların ve satıcıların tanımladığı güncel indirim oranlarını tek bir listede inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 15.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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