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Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Sepet Fırsatları

etiket Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Sepet Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 06:10
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Haziran ayının ortasına özel başlatılan büyük alışveriş festivali kapsamında giyimden teknolojiye, kişisel bakımdan ev yaşam ürünlerine kadar pek çok kategoride sepet kuponları devreye girdi. Alışveriş sepetinizi onaylamadan önce markaların ve satıcıların tanımladığı güncel indirim oranlarını tek bir listede inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 15.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Klima ve vantilatör çeşitlerinde yaz aylarına özel sepet aşamasında uygulanan net %10 indirim!

Klima ve vantilatör çeşitlerinde yaz aylarına özel sepet aşamasında uygulanan net %10 indirim!

Evindeki serinlik konforunu artırmak isteyenler için iklimlendirme cihazlarında sepete özel %10 net fiyat düşüşü sağlanıyor.

Klima ve Vantilatörlerde Sepette %10 Net İndirim

Kozmetik ve parfüm kategorisinde yapacağınız alışverişlerde net 350 TL sepet indirimi!

Kozmetik ve parfüm kategorisinde yapacağınız alışverişlerde net 350 TL sepet indirimi!

Yaz aylarında bakım rutinini tazelemek ve yeni kokular keşfetmek isteyenler için bu kategoride geçerli olan 1.200 TL ve üzeri siparişlerde anında 350 TL değerinde indirim avantajı tanımlanıyor.

Kozmetik ve Parfümlerde 1200 TL Üzerine 350 TL İndirim Fırsatı

Yaz sıcaklarında odanın havasını ferahlatmak isteyenler için tavan vantilatörlerinde ekstra kupon fırsatı!

Yaz sıcaklarında odanın havasını ferahlatmak isteyenler için tavan vantilatörlerinde ekstra kupon fırsatı!

Ev ve ofis kullanımı için tercih edilen tavan vantilatörü modellerindeki mevcut indirimli etiket fiyatlarına ek olarak sepet aşamasında %10 oranında yeni bir indirim kuponu daha uygulanabiliyor.

Tavan Vantilatörlerinde İndirime Ek %10 İndirim Kuponu

Yazlık terlik ve sandalet alışverişlerinde geçerli olan 200 TL değerinde sepet kuponu!

Yazlık terlik ve sandalet alışverişlerinde geçerli olan 200 TL değerinde sepet kuponu!

Yeni sezon terlik ve sandalet modelleriyle gardırobuna konfor katmak isteyenler için hazırlanan bu özel kampanya kapsamında, yapılan 1.250 TL değerindeki alışverişlerde 200 TL kupon indirimi sepet aşamasında otomatik düşüyor.

Terlik ve Sandaletlerde 1250 TL ye 200 TL Kupon İndirimi

Aurrari satıcılı seçili ürün gruplarında hem çok al az öde hem de nakit kupon desteği!

Aurrari satıcılı seçili ürün gruplarında hem çok al az öde hem de nakit kupon desteği!

Mağaza genelindeki seçili ürünlerde geçerli olan 5 al 1 öde kampanyasına ek olarak, sepet aşamasında kullanılmak üzere 250 TL değerinde ekstra bir indirim kuponu daha tanımlanıyor.

Aurrari Seçili Ürünlerde 5 Al 1 Öde ve Ek 250 TL Kupon

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Yatak odası tekstilinde şıklık ve konfor arayanlar için yatak ürünlerinde sepete özel indirim!

Yatak odası tekstilinde şıklık ve konfor arayanlar için yatak ürünlerinde sepete özel indirim!

Nevresim takımlarından yatak örtülerine kadar seçili ürünlerde sepette %15'e varan indirim uygulanıyor.

Yataş Ürünlerinde Sepette %15'e Varan İndirim

Çok kuru ve hassas ciltlerin nem dengesini koruyan Bioderma ürünlerinde büyük haziran kuponu!

Çok kuru ve hassas ciltlerin nem dengesini koruyan Bioderma ürünlerinde büyük haziran kuponu!

Yoğun nemlendirici ve onarıcı bakım kremleri dahil tüm Bioderma alışverişlerinizde sepette 1.500 TL'ye 500 TL kupon indirimi tanımlanıyor.

Bioderma Ürünlerinde Sepette 1500 TL'ye 500 TL Kupon

Temizlik ve gıda stoklarını yenilemek isteyenler için süpermarket kategorisinde geçerli 150 TL değerinde kupon!

Temizlik ve gıda stoklarını yenilemek isteyenler için süpermarket kategorisinde geçerli 150 TL değerinde kupon!

Hijyen ürünlerinden atıştırmalıklara kadar süpermarket sepetiniz 750 TL'ye ulaştığında anında 150 TL kupon indirimi kazanıyorsunuz.

Süpermarket Ürünlerinde Sepette 750 TL'ye 150 TL Kupon

İş ve eğlence performansını artırmak isteyenlere özel seçili tablet modellerinde kupon fırsatı!

İş ve eğlence performansını artırmak isteyenlere özel seçili tablet modellerinde kupon fırsatı!

Yeni nesil seçili tablet alışverişlerinizde sepet aşamasında kullanabileceğiniz 1.000 TL'ye varan kupon avantajı tanımlanıyor.

Seçili Tabletlerde 1.000 TL'ye Varan Kupon

Yaratıcılığı ve eğlenceli hobileri ev konforuna taşıyan LEGO yapım setlerinde net sepet avantajı!

Yaratıcılığı ve eğlenceli hobileri ev konforuna taşıyan LEGO yapım setlerinde net sepet avantajı!

Her yaş grubuna hitap eden eğlenceli ve ikonik tüm orijinal LEGO setlerinde sepet aşamasında %30 net indirim tanımlanıyor.

LEGO Setlerinde Sepette %30 Net İndirim

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Yaz tatili ve plaj hazırlığı yapanlar için Penti plaj giyim ürünlerinde çok al az öde kampanyası!

Yaz tatili ve plaj hazırlığı yapanlar için Penti plaj giyim ürünlerinde çok al az öde kampanyası!

Mayo, bikini ve plaj aksesuarlarından oluşan tüm koleksiyonda sepet aşamasına özel 2 alana 2 hediye avantajı sunuluyor.

Penti Tüm Plaj Ürünlerinde 2 Alana 2 Hediye

Bahçe ve balkon keyfini zirveye taşıyan Guruss mangal ve barbekü ünitelerinde net fiyat düşüşü!

Bahçe ve balkon keyfini zirveye taşıyan Guruss mangal ve barbekü ünitelerinde net fiyat düşüşü!

Markanın dayanıklı çelik malzemeli mangal ve barbekü modellerinde sepette %10 net indirim fırsatı uygulanıyor.

Guruss Markalı Mangal ve Barbekülerde Net %10 İndirim

Cilt bariyerini canlandırmayı ve neme doyurmayı hedefleyen Origins markalı bakım ürünlerinde kupon!

Cilt bariyerini canlandırmayı ve neme doyurmayı hedefleyen Origins markalı bakım ürünlerinde kupon!

Nemlendirici ve cilt tonu eşitleyici kremlerinde sepette 1.000 TL'ye 300 TL kupon indirimi sunuluyor.

Origins Markasında Sepette 1000 TL'ye 300 TL Kupon

Sağlıklı atıştırmalık ve yüksek proteinli bar stoklamak isteyenler için Fellas ürünlerinde kat kat indirim!

Sağlıklı atıştırmalık ve yüksek proteinli bar stoklamak isteyenler için Fellas ürünlerinde kat kat indirim!

Proteinli atıştırmalıklarda sepet aşamasındaki %45'e varan indirime ek olarak 150 TL değerinde kupon desteği veriliyor.

Fellas Ürünlerinde Sepette %45'e Varana Ek 150 TL Kupon

Ev sinema sistemini yenilemek ve maç keyfini dev ekrana taşımak isteyenler için televizyonlarda net indirim!

Ev sinema sistemini yenilemek ve maç keyfini dev ekrana taşımak isteyenler için televizyonlarda net indirim!

Yeni nesil akıllı televizyon modellerinde sepet aşamasına özel %5 net indirim desteği sunuluyor.

Televizyonlarda Sepette %5 Net İndirim

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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