Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Sepet Fırsatları
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Haziran ayının ortasına özel başlatılan büyük alışveriş festivali kapsamında giyimden teknolojiye, kişisel bakımdan ev yaşam ürünlerine kadar pek çok kategoride sepet kuponları devreye girdi. Alışveriş sepetinizi onaylamadan önce markaların ve satıcıların tanımladığı güncel indirim oranlarını tek bir listede inceleyebilirsiniz.
Bu içerik 15.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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Klima ve vantilatör çeşitlerinde yaz aylarına özel sepet aşamasında uygulanan net %10 indirim!
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Kozmetik ve parfüm kategorisinde yapacağınız alışverişlerde net 350 TL sepet indirimi!
Yaz sıcaklarında odanın havasını ferahlatmak isteyenler için tavan vantilatörlerinde ekstra kupon fırsatı!
Yazlık terlik ve sandalet alışverişlerinde geçerli olan 200 TL değerinde sepet kuponu!
Aurrari satıcılı seçili ürün gruplarında hem çok al az öde hem de nakit kupon desteği!
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Yatak odası tekstilinde şıklık ve konfor arayanlar için yatak ürünlerinde sepete özel indirim!
Çok kuru ve hassas ciltlerin nem dengesini koruyan Bioderma ürünlerinde büyük haziran kuponu!
Temizlik ve gıda stoklarını yenilemek isteyenler için süpermarket kategorisinde geçerli 150 TL değerinde kupon!
İş ve eğlence performansını artırmak isteyenlere özel seçili tablet modellerinde kupon fırsatı!
Yaratıcılığı ve eğlenceli hobileri ev konforuna taşıyan LEGO yapım setlerinde net sepet avantajı!
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Yaz tatili ve plaj hazırlığı yapanlar için Penti plaj giyim ürünlerinde çok al az öde kampanyası!
Bahçe ve balkon keyfini zirveye taşıyan Guruss mangal ve barbekü ünitelerinde net fiyat düşüşü!
Cilt bariyerini canlandırmayı ve neme doyurmayı hedefleyen Origins markalı bakım ürünlerinde kupon!
Sağlıklı atıştırmalık ve yüksek proteinli bar stoklamak isteyenler için Fellas ürünlerinde kat kat indirim!
Ev sinema sistemini yenilemek ve maç keyfini dev ekrana taşımak isteyenler için televizyonlarda net indirim!
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