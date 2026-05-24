“Ya Bir Gün Lazım Olursa?” Diye Atmaya Kıyamadığımız 10 Şey

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
24.05.2026 - 10:31
İşe yaramasa da “bir gün lazım olur” düşüncesiyle birçok eşyayı atmayız. Bu eşyalar bazen birikir, hatta evin yarısını bile kaplayabilir! İşin komik tarafı ise o eşyalara hiçbir zaman ihtiyacımızın olmayacağıdır... Gelin, birlikte atmaya kıyamadığımız şeylere bakalım!

1. Tek eşi kalmış çorap

Bir eşi kaybolmasına rağmen atılmayan çoraplar... Belki bir gün teki çıkar ve birbirlerine kavuşurlar diye bekleriz. Çamaşır makinesinin köşesinden el sallamasını mı umut ediyoruz acaba? Genelde bu gerçekleşmez ve o çorap yalnız başına kalmaya devam eder!

2. Boş kavanozlar

Kesinlikle kullanacağımıza emin olduğumuz bir şey! Salça, reçel, turşu kavanozu derken hepsi birikir. Çoğunlukla dolapta boş boş beklerler. Yine de atmaya kıyamayız. Çünkü bir gün işe yarayacağına çok emin bir şekilde kenara koyarız. Yazık, kavanozlar da sabırla onları kullanmamızı bekler...

3. Kumaş parçaları

Büyük bir kumaştan arta kalan küçük kumaşları atmaya elimiz gitmez! Hatta o kumaştan yaptığımız kıyafet eskir, minik kumaş parçası bizimle kalmaya devam eder. İlla bir yerde kullanırım düşüncesiyle oluşturulmuş bir koleksiyon hâline gelir.

4. Kullanılmayan defterler

Bu defterler yüksek bir motivasyonla alınan ve ilk sayfaları kullanılarak kenara bırakılanlardır! Yeniden başlarım umuduyla atmaya kıyamayız. Fakat o defterin kapağı bir daha açılmaz. Hatta yeni bir defter alınır, o kenarda durmaya devam eder. Boş sayfaları bizi çağırır gibi olsa da elimiz bir türlü ona gitmez...

5. Gazete ve eski dergiler

İçinde kıymetli bilgiler saklı olduğu için dergileri bir türlü atamayız. Gazeteleri de belki okuruz diyerek kenara koyarız. Sonra bir bakmışız ki hepsi birikmiş! Bunlar genellikle okunmaz. Sadece biriktirmiş oluruz. Nostaljik bir havaya sahip oldukları için de atmaya kıyamayız tabii...

6. Eski kıyafetler

Çocukluktan, ergenlikten kalan o kıyafetler... Hepsinin bir anısı olur. Bir türlü elimiz atmaya gitmez. Öylece bohçalarda ya da baza altlarında dururlar. Hatıralara dalmak için başvuracağımız şeyler oldukları için atmaya da bir türlü kıyamayız.

7. Hediye kutuları

Bir hediye size kutuyla verildiyse hediyeden çok kutusu saklanır diyebiliriz! İçine bir şeyler koyarım ya da ben de birine hediye aldığımda kullanırım düşüncesiyle kenarda durmaya devam ederler.

8. Eski DVD ve CD’ler

Yine anıları olan eşyalardan biri... Oynatacak cihazlar bile olmamasına rağmen atmaya elimiz gitmez. Bizi zamanda yolculuğa çıkarmaya devam etmeleri için var olmalılar! Bu yüzden saklamaya devam ederiz.

9. Tamir edilebilir durumdaki eşyalar

Çalışmamasına rağmen “belki yaptırabilirim” dediğimiz eşyalar vardır. Bunları kenara koyarız ve zamanı geldiğinde yaptıracağımızı söyleriz. Peki, o zaman gelir mi? Hayır. Yaptırabileceğimize dair bir umut beslediğimiz için bizimle durmaya devam ederler.

10. Eski ajandalar

Yıllar öncesine ait ajandalar artık işimize yaramazlar. İçlerinde eski notlarımız ve planlarımız olur. Yine de atmaya kıyamayız. İçine açıp baktığımızda zamanında neler yaptığımızı görmek hoşumuza gidiyor olabilir!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın