“Ya Bir Gün Lazım Olursa?” Diye Atmaya Kıyamadığımız 10 Şey

Bu defterler yüksek bir motivasyonla alınan ve ilk sayfaları kullanılarak kenara bırakılanlardır! Yeniden başlarım umuduyla atmaya kıyamayız. Fakat o defterin kapağı bir daha açılmaz. Hatta yeni bir defter alınır, o kenarda durmaya devam eder. Boş sayfaları bizi çağırır gibi olsa da elimiz bir türlü ona gitmez...