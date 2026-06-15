article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kahve Severlerin Asla Vazgeçemeyeceği 10 Şey

Kahve Severlerin Asla Vazgeçemeyeceği 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 11:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kahve severlerin zevkleri farklıdır. Küçük detayların çok önemi vardır... Peki gerçekten de kahve severlerin asla vazgeçeyeceği o şeyler ne? Gelin keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabah alınan ilk yudumun verdiği yeniden doğuş hissi

Sabah alınan ilk yudumun verdiği yeniden doğuş hissi

Gözünüzü tam açamamışken, mutfaktan yükselen o tanıdık koku eşliğinde alınan ilk yudum... Dünyanın en huzurlu anı değil de ne? Resmen en 'her şey yoluna girecek' hissettiren anlardan biri. O yudum gelmeden gün resmi olarak başlamaz.

Taze öğütülmüş kahve kokusu

Taze öğütülmüş kahve kokusu

Gerçek bir gurme için hazır kahve çok gerilerde kalmıştır. Çekirdeklerin değirmende öğütüldüğü o birkaç saniye, kahve severler için en rahatlatıcı asmr videosundan daha etkili değil mi? Ortama yayılan o yoğun koku ise adeta bir parfümdür.

Favori kupa

Favori kupa

Evde onlarca bardak olabilir ama kahve severlerin kalbinde bir tanesinin yeri çok ayrıdır. Eli tam kavrayan, ağırlığı, kalınlığı ve tasarımıyla kahve içme deneyimini mükemmelleştiren o kupa, evdeki diğer aile üyeleri için adeta dokunulmazdır.

Nitelikli kahve çekirdekleri

Nitelikli kahve çekirdekleri

Kahve severler için market raflarındaki sıradan paketler bir süre sonra yetersiz kalır. Etiyopya’nın narenciye notaları, Kolombiya’nın çikolatamsı gövdesi veya Kenya’nın meyvemsi asiditesi... Bölgesine, rakımına ve işlenme sürecine hakim olunan o özel çekirdekler kahve severler için resmen baş tacıdır.

Kahvecide çalışma ve kitap okuma rutini

Kahvecide çalışma ve kitap okuma rutini

Arka planda çalan hafif bir caz ya da indie parça, espresso makinesinden gelen buhar sesleri ve taze kahve kokusu... Bunu hiçbir şeye değişmeyiz! Gerçek bir kahve sever için en verimli çalışma ofisi ya da en huzurlu kitap okuma köşesi, sevdiği bir lokal kahvecideki o masadır kabul edelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kusursuz bir krema veya köpük

Kusursuz bir krema veya köpük

İyi bir espressonun üzerindeki o altın sarısı, kalıcı krema ya da kusursuz bir latte art için hazırlanmış pürüzsüz mikro köpük... Bu sadece görsel bir şölen değil kahvenin doğru teknikle demlendiğinin de en net kanıtı!

Yeni bir şehirde ilk iş olarak kahveci keşfetmek

Yeni bir şehirde ilk iş olarak kahveci keşfetmek

Bir kahve sever seyahate çıkmadan önce popüler turistik yerlerden ziyade, o şehrin en iyi üçüncü nesil kahvecilerini listeler. Yeni bir kültürü, sokakları ve insanları o lokal dükkanın penceresinden izlemek paha biçilemezdir.

Dilediğin her kahve için tek bir tuşa basmak

Dilediğin her kahve için tek bir tuşa basmak

Tek bir tuşa basarak flat white'dan cappucino'ya kadar pek çok kahveyi doğru ısı ve ayarda yapmak oldukça önemlidir. Philips Cafe Aromis evinde barista olmak isteyenler için ideal bir makine! Kahve aşıkları için de her an ister sıcak ister soğuk kahve içmenin mükemmelliği tartışılamaz.

Kahve yanı eşlikçileri

Kahve yanı eşlikçileri

Kahvenin yanına eşlik edecek lezzet rastgele seçilemez. Sert bir filtre kahvenin yanına yakışan yoğun bir bitter çikolata ya da espressoya eşlik edecek bademli bir biscotti... Bu eşleşmeler adeta birer gastronomi projesi değil de ne? Kahve aşıkları zaman içinde kahve yanı eşlikçileri konusunda birer şef oluyor!

Dünyadan soyutlanılan dakikalar

Dünyadan soyutlanılan dakikalar

Bazen de kahve, kalabalıktan kaçış biletidir. Kulaklıkları takıp, sadece sıcak bir fincana tutunarak yarım saat boyunca hiçbir şey düşünmeden durmak, modern dünyanın en erişilebilir terapi yöntemidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın