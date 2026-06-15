Kahve Severlerin Asla Vazgeçemeyeceği 10 Şey

Arka planda çalan hafif bir caz ya da indie parça, espresso makinesinden gelen buhar sesleri ve taze kahve kokusu... Bunu hiçbir şeye değişmeyiz! Gerçek bir kahve sever için en verimli çalışma ofisi ya da en huzurlu kitap okuma köşesi, sevdiği bir lokal kahvecideki o masadır kabul edelim.