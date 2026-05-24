YKS Sürecinde Çocuğunuzun Motivasyonunu Nasıl Arttırabilirsiniz?

Komşunun çocuğu şu kadar net yapmış cümlesi iyi niyetle söylense bile öğrencinin kulağında pek tatlı çalmaz. Çünkü YKS süreci herkes için farklı ilerler kimi matematikte hızlanır kimi Türkçede toparlar kimi de önce kaygısını yönetmeyi öğrenir. Çocuğunuzu başkalarıyla değil kendi gelişimiyle karşılaştırmak çok daha sağlıklı olur. Geçen aya göre daha düzenlisin ya da bu konuda daha rahat çözmeye başladın gibi cümleler gerçek ilerlemeyi gösterir. Böylece motivasyon, rekabet baskısından değil kişisel gelişim duygusundan beslenir.