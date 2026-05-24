YKS Sürecinde Çocuğunuzun Motivasyonunu Nasıl Arttırabilirsiniz?

Nida Ataman - Onedio Üyesi
24.05.2026 - 11:01
YKS süreci evin içinde görünmez bir sınav kampı kurulmuş gibi hissettirebilir. Bir köşede denemeler diğer köşede renkli kalemler, masanın üstünde bunu sonra çözerim diye bekleyen test kitapları… Bu dönemde gençler sadece derslerle değil kaygıyla, yorgunlukla, beklentilerle ve bazen de ben gerçekten yapabilecek miyim sorusuyla uğraşır. İşte tam bu noktada aile desteği kocaman bir motivasyon simidine dönüşebilir. İşte en etkili motivasyon arttırma yöntemleri.

Hadi çalış demek yerine bugün nasıl gidiyor diye sormak daha iyi çalışır.

YKS döneminde öğrenciler zaten ne kadar çalışmaları gerektiğini çoğu zaman bilir. Sürekli hatırlatmak bazen destekten çok baskı gibi algılanabilir. Bunun yerine çocuğunuzun ruh halini anlamaya çalışmak çok daha etkili olur. Bugün zorlandığın bir konu var mı, birlikte planına bakalım mı gibi sorular hem iletişimi yumuşatır hem de çocuğunuzun yalnız olmadığını hissettirir. Böylece ders konuşmaları evde küçük bir sorgu odasına değil daha güvenli bir paylaşım alanına dönüşür.

Küçük başarıları fark etmek motivasyonun gizli anahtarıdır.

YKS büyük bir hedef olabilir ama motivasyon çoğu zaman küçük adımlarla güçlenir. Bir konuyu bitirmek, denemede birkaç net artırmak, daha düzenli çalışmaya başlamak ya da zorlandığı bir derse tekrar dönmek bile önemli bir gelişmedir. Bu ilerlemeleri fark edip dile getirmek çocuğunuzun demek ki emeklerim görülüyor diye düşünmesini sağlar. Üstelik övgünün illa büyük cümlelerle yapılmasına gerek yoktur bugün gerçekten iyi toparladın gibi samimi bir cümle bile moral yükseltebilir. Küçük başarıları görünür kılmak büyük hedefe giden yolu daha katlanılır hale getirir.

Kıyaslama motivasyonu artırmaz genelde enerjiyi sessizce söndürür.

Komşunun çocuğu şu kadar net yapmış cümlesi iyi niyetle söylense bile öğrencinin kulağında pek tatlı çalmaz. Çünkü YKS süreci herkes için farklı ilerler kimi matematikte hızlanır kimi Türkçede toparlar kimi de önce kaygısını yönetmeyi öğrenir. Çocuğunuzu başkalarıyla değil kendi gelişimiyle karşılaştırmak çok daha sağlıklı olur. Geçen aya göre daha düzenlisin ya da bu konuda daha rahat çözmeye başladın gibi cümleler gerçek ilerlemeyi gösterir. Böylece motivasyon, rekabet baskısından değil kişisel gelişim duygusundan beslenir.

Evde sakin bir alan yaratmak ders programı kadar değerlidir.

Çocuğunuzun motivasyonu sadece masa başında oluşmaz evin genel havası da bu süreci etkiler. Sürekli gerginlik, yüksek beklenti ya da her sohbetin sınava bağlanması öğrenciyi yorabilir. Evde mümkün olduğunca sakin, destekleyici ve nefes aldıran bir ortam kurmak önemlidir. Bazen sessiz bir çalışma köşesi bazen sevdiği bir atıştırmalık bazen de bugün biraz dinlen sonra devam edersin cümlesi çocuğunuzun enerjisini toparlamasına yardımcı olur. YKS sürecinde ev sadece ders çalışılan bir yer değil yeniden güç toplanan güvenli bir alan olmalıdır.

Dinlenmeyi tembellik gibi göstermemek gerekir.

YKS maratonunda sürekli çalışmak kulağa etkileyici gelebilir ama insan beyni şarj kablosuz telefon gibi davranır. Bir noktadan sonra pil az uyarısı verir. Düzenli uyku, kısa molalar, yürüyüş, sevdiği bir diziye zaman ayırmak ya da arkadaşlarıyla konuşmak motivasyonu düşürmez tam tersine zihni tazeler. Çocuğunuz dinlenirken suçluluk hissetmemeli. Biraz mola ver sonra daha iyi odaklanırsın demek ona hem izin hem de güven verir. Unutmayın iyi dinlenen bir zihin daha verimli çalışır.

YKS bir maraton aile desteği ise yol kenarındaki en güzel destek istasyonudur.

Bu süreçte çocuğunuzun motivasyonu her gün aynı seviyede olmayabilir. Bazı günler çok iyi çalışır bazı günler kalemi eline almak bile zor gelir. Bu iniş çıkışlar oldukça normaldir. Aile olarak önemli olan her düşüşte panik yapmak yerine çocuğunuzun yeniden toparlanmasına yardımcı olmaktır. Sevgi, sabır, gerçekçi beklentiler ve bolca anlayışla YKS süreci daha yönetilebilir hale gelir. Çocuğunuz bu dönemi sadece sınava hazırlanarak değil kendi gücünü keşfederek de geçirebilir.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
