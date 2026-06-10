Çocuğunuzun Sevdiği Derslere Göre İlgi Alanı Ne?
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Bizim ufaklık okulda en keyif aldığı derslerle aslında bize harika geleceğinin ipuçlarını veriyor. Şimdi arkanıza yaslanın, onun o tatlı okul alışkanlıklarını düşünün ve bu testi onun adına yanıtlayın. Bakalım evimizin neşesinin ilgi alanını hangisi?
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1. Sabah alarmı çaldı ve bugün okulda en sevdiği ders var. Yataktan nasıl kalkıyor?
2. Ona alınacak en garanti doğum günü hediyesi nedir?
3. Yeni tanıştığı insanlarla veya çocuklarla çok hızlı kaynaşır, hiç çekinmez.
4. Çocuğunu tek bir kelimeyle özetlemek istesen bu hangisi olurdu?
5. Kıyafetlerini seçerken renk uyumuna, tarzına aşırı dikkat eder; her şeyi giydiremezsiniz.
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6. Veli toplantısında öğretmeninden duyacağınız klasik cümle hangisidir?
7. Gün içinde koltuktan koltuğa atlar, hareket etmeden 15 dakikadan fazla oturamaz.
8. Tarih dersinde bir konuyu öğrenirken en çok ne ilgisini çeker?
Evin küçük Einstein'ı!
Ruhunda sanat var.
Kelimelerin efendisi!
Yerinde duramayan mucit!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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