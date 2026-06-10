Çocuğunuzun Sevdiği Derslere Göre İlgi Alanı Ne?

Karşımızda kelimeleri adeta bir sihirbaz gibi kullanan, hakkını ve adaleti sonuna kadar savunacak o lider ruh var! Kendini ifade etme yeteneği, hitabet gücü ve kitap sevgisi yaşıtlarının çok ama çok ötesinde. Evde bir konuda tartışmaya girdiğinizde sizi bile kelimeleriyle köşeye sıkıştırıp ikna etmeden bırakmaz. İnsan ilişkilerinde empati yeteneği çok güçlü olduğu için arkadaş gruplarının her zaman aranan ismi, sırdaşı ve doğal arabulucusudur.

Gelecekte onu ne bekliyor? Geleceğin ünlü bir yazarı, adalet dağıtan başarılı bir avukatı, ülkesini temsil eden bir diplomatı, ekranların sevilen gazetecisi veya kitleleri peşinden sürükleyecek üst düzey bir iletişim uzmanı geliyor, hazırlıklı olun!