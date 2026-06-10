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Çocuğunuzun Sevdiği Derslere Göre İlgi Alanı Ne?

etiket Çocuğunuzun Sevdiği Derslere Göre İlgi Alanı Ne?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 11:01
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Bizim ufaklık okulda en keyif aldığı derslerle aslında bize harika geleceğinin ipuçlarını veriyor. Şimdi arkanıza yaslanın, onun o tatlı okul alışkanlıklarını düşünün ve bu testi onun adına yanıtlayın. Bakalım evimizin neşesinin ilgi alanını hangisi?

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1. Sabah alarmı çaldı ve bugün okulda en sevdiği ders var. Yataktan nasıl kalkıyor?

2. Ona alınacak en garanti doğum günü hediyesi nedir?

3. Yeni tanıştığı insanlarla veya çocuklarla çok hızlı kaynaşır, hiç çekinmez.

4. Çocuğunu tek bir kelimeyle özetlemek istesen bu hangisi olurdu?

5. Kıyafetlerini seçerken renk uyumuna, tarzına aşırı dikkat eder; her şeyi giydiremezsiniz.

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6. Veli toplantısında öğretmeninden duyacağınız klasik cümle hangisidir?

7. Gün içinde koltuktan koltuğa atlar, hareket etmeden 15 dakikadan fazla oturamaz.

8. Tarih dersinde bir konuyu öğrenirken en çok ne ilgisini çeker?

Evin küçük Einstein'ı!

Bizim ufaklığın kafası tam bir bilgisayar gibi tıkır tıkır çalışıyor! Sayılarla, kurallarla, neden-sonuç ilişkileriyle ve mantık bulmacalarıyla arası bir harika. Onun için bir problemin çözümsüz kalması kabul edilemez; bir şeye odaklandığında etrafındaki dünyayı tamamen unutabilir. Olayları analiz etme yeteneği o kadar güçlü ki, bazen size bile mantık dersi verecek argümanlarla karşınıza çıkabilir.

Gelecekte onu ne bekliyor? Geleceğin dahi yazılımcısı, yapay zeka uzmanı, veri analisti, ödüllü bir bilim insanı veya küresel şirketleri yönetecek bir finans devi galiba sizin evde büyüyor! Harika bir satranç oyuncusu veya dedektif de olabilir.

Ruhunda sanat var.

Bu çocuk dünyayı bizim gibi sıradan ve tek düze görmüyor; renklerle, seslerle, gölgelerle ve büyük hayallerle yaşıyor! İçindeki o estetik ruh ve yaratıcılık gerçekten bambaşka bir seviyede. Okul defterlerinin kenarları, odasının duvarları veya çalışma masası onun hayal dünyasının birer tuvali gibidir. Duygusal zekası (EQ) çok yüksek olduğu için çevresindeki insanların modunu, renklerin uyumunu veya bir şarkının ritmini anında yakalar.

Gelecekte onu ne bekliyor? İleride adını çok duyacağımız başarılı bir mimar, dünyaca ünlü bir modacı, ödüllü bir yönetmen, grafik tasarımcısı, reklam kreatif direktörü veya vizyoner bir sanatçı olması çok yakın, bizden söylemesi!

Kelimelerin efendisi!

Karşımızda kelimeleri adeta bir sihirbaz gibi kullanan, hakkını ve adaleti sonuna kadar savunacak o lider ruh var! Kendini ifade etme yeteneği, hitabet gücü ve kitap sevgisi yaşıtlarının çok ama çok ötesinde. Evde bir konuda tartışmaya girdiğinizde sizi bile kelimeleriyle köşeye sıkıştırıp ikna etmeden bırakmaz. İnsan ilişkilerinde empati yeteneği çok güçlü olduğu için arkadaş gruplarının her zaman aranan ismi, sırdaşı ve doğal arabulucusudur.

Gelecekte onu ne bekliyor? Geleceğin ünlü bir yazarı, adalet dağıtan başarılı bir avukatı, ülkesini temsil eden bir diplomatı, ekranların sevilen gazetecisi veya kitleleri peşinden sürükleyecek üst düzey bir iletişim uzmanı geliyor, hazırlıklı olun!

Yerinde duramayan mucit!

Sadece teoride kalan, dört duvar arasında ezberlenen dersler asla ona göre değil! O dünyayı dokunarak, kırarak, dökerek, sıfırdan üreterek ve sürekli hareket ederek deneyimlemek istiyor. El becerisi, üç boyutlu algısı, refleksleri ve bitmek bilmeyen enerjisi onun en büyük süper gücü. Evdeki eski cihazları sökmek, tamir etmek veya dışarıda arkadaşlarıyla takım oyunlarında kaptanlık yapmak tam onun işidir. Durmak nedir bilmeyen bu dinamik yapısı, onun öğrenme biçimidir.

Gelecekte onu ne bekliyor? Geleceğin yenilikçi makine/inşaat mühendisleri, eli çok hafif olan dahi cerrahları, arkeologları, olimpiyat dereceleri yapacak şampiyon sporcuları veya büyük operasyonları sahada yönetecek liderleri kesinlikle bu gruptan çıkıyor!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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