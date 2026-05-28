Bir Milyon Verilik Dev Araştırma: Gece Yarısı Neden Hayatı Daha Kötü Buluyoruz?

Yaklaşık bir milyon veri noktasının incelendiği çalışmaya göre, insanların olumsuz duyguları gece yarısında zirveye ulaşırken, en iyimser ve keyifli hissettikleri anlar ise sabah saatleri oluyor. University College London (UCL) tarafından yürütülen 'COVID-19 Sosyal Çalışma' projesi kapsamında, 2020-2022 yılları arasında 49 binden fazla yetişkinden toplanan anketler analiz edildi. Bu çalışma, gün içindeki ruh hali dalgalanmalarını inceleyen en kapsamlı araştırmalardan biri olarak literatüre geçti.

Araştırmacılar, klişe bir 'iyi veya kötü ruh hali' ayrımı yapmak yerine, insan psikolojisini altı farklı gösterge üzerinden değerlendirdi. Depresyon belirtileri, kaygı, mutluluk düzeyi, yaşam memnuniyeti, hayata anlam katma duygusu ve yalnızlık hissi ayrı ayrı incelendi. Çıkan net sonuçlara göre; sabah saatlerinde depresyon ve kaygı minimum seviyedeyken, mutluluk ve yaşam memnuniyeti en yüksek noktadaydı. Ancak gün kararıp gece yarısına yaklaştıkça bu olumlu göstergeler hızla düşüşe geçti.