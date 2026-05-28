Altın Fiyatlarında Son Durum: Ekonomist Muhammet Bayram Düşen Altın İçin Yükseliş Tarihi Verdi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 13:27
Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken, ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alan 'Altın fiyatları ne kadar?', 'Gram altın kaç TL oldu?' soruları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında son durum belli olurken ekonomist Muhammet Bayram, değerlendirmelerde bulundu. Muhammet Bayram, altın için yeniden yükseliş tarihi verdi.

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. 'Altın fiyatları ne kadar?','Gram altın ne kadar?' sorusu merak ediliyor. 28 Mayıs Perşembe altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 486 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 582 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 546 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 6 TL

Elinde nakiti olanlar ne yapmalı? Ekonomist Muhammet Bayram, altın için alım fırsatını paylaştı.

Bankacılık sektöründeki kredi daralmaları ve kredi kartı limitlerindeki sıkışıklıklar nedeniyle vatandaşların toplu alım yapmasının zorlaştığı bir döneme girildiğini belirten Bayram, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Küçük birikimlerin önemine vurgu yapan Bayram, 'Maaşımızdan arta kalan bir şey olursa hani 3-5 kuruş kenara bir para ayırabilirsek 1 gram, 2 gram, yarım gram belki çeyrek altın her ay koyabiliriz' diyerek büyük hamle yapacaklar için nokta atışı bir seviye paylaştı.

Yatırımcının şu aşamada sakin kalıp piyasayı izlemesi gerektiğini ifade eden Muhammet Bayram, 'Elimde nakit var, ne yapmalıyım?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

'Elimde para var ne yapacağım diyecekse eğer burada 7 bin TL'nin altındaki her bir seviye altın alımı için fırsat. Yani baktığımızda geçtiğimiz hafta tekrar savaşın alevlenmesiyle birlikte biz o 6500'ün çok az altında gördük. Oradaki e 6530 civarı destek olarak bizim için önemliydi. O kırılmadı. Aşağı yönlü yani 6500'ün altına inmeyen bir altın var.'

Ekonomist Muhammet Bayram, altın için yükseliş tarihi verdi.

Yatırımcıların en çok merak ettiği 'Altında kalıcı yükseliş ne zaman başlayacak?' sorusuna da açıklık getiren Bayram, haziran ayını işaret etti. Haziran ayı itibarıyla yukarı yönlü ve daha istikrarlı bir tablonun oluşabileceğini belirten Bayram, jeopolitik risklerin ötesinde küresel merkez bankalarının hamlelerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayram, 'Aslında savaş ortamı olmazsa bizim Fed'in faiz indirimine ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine odaklamamız gerekiyor. Fed'in faiz indirimi demek piyasaya daha fazla para sürüleceği demek. Yani faizler iniyor, piyasa biraz daha fonlanıyor. Fed bilanço genişlemesine gidiyor demek. Bu yatırımcı açısından da diğer yatırımcılar açısından daha efektif' diye konuştu.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
