Altın Fiyatlarında Son Durum: Ekonomist Muhammet Bayram Düşen Altın İçin Yükseliş Tarihi Verdi

Bankacılık sektöründeki kredi daralmaları ve kredi kartı limitlerindeki sıkışıklıklar nedeniyle vatandaşların toplu alım yapmasının zorlaştığı bir döneme girildiğini belirten Bayram, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Küçük birikimlerin önemine vurgu yapan Bayram, 'Maaşımızdan arta kalan bir şey olursa hani 3-5 kuruş kenara bir para ayırabilirsek 1 gram, 2 gram, yarım gram belki çeyrek altın her ay koyabiliriz' diyerek büyük hamle yapacaklar için nokta atışı bir seviye paylaştı.

Yatırımcının şu aşamada sakin kalıp piyasayı izlemesi gerektiğini ifade eden Muhammet Bayram, 'Elimde nakit var, ne yapmalıyım?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

'Elimde para var ne yapacağım diyecekse eğer burada 7 bin TL'nin altındaki her bir seviye altın alımı için fırsat. Yani baktığımızda geçtiğimiz hafta tekrar savaşın alevlenmesiyle birlikte biz o 6500'ün çok az altında gördük. Oradaki e 6530 civarı destek olarak bizim için önemliydi. O kırılmadı. Aşağı yönlü yani 6500'ün altına inmeyen bir altın var.'