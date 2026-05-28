Dilan Çiçek Deniz'in Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Miss Turkey yarışmasıyla hayatımıza giren ve kısa sürede oyunculuk kariyerine yönelen güzel isim, özellikle Çukurdizisindeki Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından yer aldığı Yarım Kalan Aşklar, Alev Alev, Kalve son olarak Mavi Mağara gibi projelerle kariyerini farklı alanlara taşımayı başaran Dilan Çiçek Deniz, hem televizyon dünyasının hem de moda sektörünün en gözde isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz’in aşk hayatı da yıllardır magazin dünyasının yakın markajında. Güzel oyuncunun son olarak yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı ilişki ve ardından gelen ayrılık uzun süre konuşulmuştu. Daha sonra adı farklı isimlerle anılsa da Dilan Çiçek Deniz’in uzun zamandır kalbinin boş olduğu ve kariyerine odaklandığı düşünülüyordu. Özellikle son dönemde daha çok yurt dışı seyahatleri, davetler ve projeleriyle gündeme gelen oyuncunun özel hayatını geri planda tutmayı tercih ettiği konuşuluyordu.